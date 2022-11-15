График ремонтных работ энергетиков на период с 16 ноября по 27 ноября

Для обеспечения потребителей Республики Саха (Якутия) качественной и бесперебойной электроэнергией специалисты Центральных и Западных электрических сетей ежедневно ведут работы по подключению новых абонентов к электрическим сетям и последовательные ремонтные работы на объектах электросетевого хозяйства, которые невозможны без введений временных ограничений электроснабжения.

Для удобства наших потребителей основная часть ремонтных работ проводится в дневное время рабочих будней, когда существенно снижено потребление электроэнергии.

Временные ограничения электроснабжения в г. Якутске и ряде районов будут проводиться по следующему графику:

ВЕРХНЕВИЛЮЙСКИЙ РАЙОН:

16 ноября:

10:00-18:00 – Кырыкый – установка интеллектуального прибора учета.

ЛЕНСКИЙ РАЙОН:

16 ноября:

09:00-18:00 – Ленск (ул. Крайняя 8/2, 12, 14, 14/1, 16, 18, 20, Объездная 11а, Береговая 16-55, Плановая 41-60, ул. Советов 1-20, Плановая 1-36, 4-й проезд 1-10, 1-й проезд 1-6, 2-й проезд 1-7, 3-й проезд 1-9) – замена приборов учета в жилых домах;

16 ноября, 18 ноября:

14:15-18:00 – Ленск (мкр. Северный, АБЗ, ДПРМ) – работы в охранной зоне ВЛ;

14:15-14-45, 17:15-18:00 – Ленск (предприятия по ул. Объездная 1-8) – работы в охранной зоне ВЛ.

17 ноября:

09:00-18:00 – Ленск (ул. 1-я Нюйская 1-16, 17-39, пер. Нюйский 30-37, пер. 2-й Нюйский 10-17, Гагарина 1-10, Заозерная 12-18, 21, 22, 22а, 23, Толстого 1-14, Пушкина 1-12, Нагорная 1-10, 18, Пушкина 12А-44) – замена приборов учета в жилых домах;

14:00-16:00 – Витим (мкр. Геолог, мкр. Аэропорт, мкр. Тех. Участок) – работы по технологическому присоединению;

14:15-18:00 – Ленск (Аэропорт, мкр. Вертолётная площадка) – работы в охранной зоне ВЛ.

18 ноября:

09:00-18:00 – Ленск (ул. Толстого 11, 11А, 14, Гагарина 13, 15, Пролетарская 51-73, Тургенева 9-18, Пушкина 12А-44, Нагорная 18, Гагарина 15-47, Гагарина 1-10, Заозёрная 21, 22, 22а, 23, Толстого 1-14) – замена приборов учета.

19 ноября:

09:00-18:00 – ул. Набережная 1-9, Горького 4-45, 20-36, 44-73, Октябрьская 2, 3, 3а, 4, 5/1, 6/1, ул. Дружбы 1, Пионерская 4-23, ДЮСШ) – замена приборов учета.

МИРНИНСКИЙ РАЙОН:

17 ноября:

10:00-12:00 – Мирный (ул. Советская 18, 18а, 20, 20а, Ленина 43, магазин «Скиф» ИП Ланцевич, ТЦ «Сибирь», старое здание Агентства ул. Ленина 41б) – работы в охранной зоне ВЛ.

18 ноября:

09:00-11:00 – Мирный (частично ул. Экспедиционная, Нагорная; ул. Интернациональная, Лесная, Мухтуйская, Дорожная, ТЦ «Континент», маг. «Ермак», маг. «Мегаполис», ИП «Старыгин», пекарня «ИП Курников», Веста, Мрамор-Гранит) – ремонтные работы на КТП.

21 ноября:

12:00-18:00 – Мирный (дачи СОТ Север со стороны Фабрики №3, линия Афганцев, дачи со стороны ТЦ Домоцентр с 19 по 24 линию, тубдиспансер) – работы в охранной зоне ВЛ.

НАМСКИЙ РАЙОН:

17 ноября:

13:00-17:00 – 2-й Хомустах – перевод питания на ПС 110 кВ «Борогонцы».

21-25 ноября:

09:00-18:00 – 2-й Хомустах – работы в охранной зоне ВЛ;

ОЛЁКМИНСКИЙ РАЙОН:

16-21 ноября:

13:00-16:30 – Олёкминск (часть города от городского парка до базы Олекминского РЭС, ул. Карла Миллера нечетная сторона, 2-38, 26а; ул. Сосновая, пер. Автотранспортников, пер. Приленский, ул. Мелиораторов, Еловая, Набережная 52/1, 53-65, Загородная 24, 25, Пекарня (ИПСтефанчук); частично ул. Кудрина-Абагинского, Спасская, Урицкого, Гагарина, Юбилейная, ул. 30 лет ЯАССР, Кульбертинова, Набережная, Карла Миллера четная сторона (включая район ЧТГРЭ); ул. Кирова, Пушкина, Базарная, Комсомольская, городской рынок, школа №2, ДОУ Лесовичок, ДОУ Журавушка, АЗС, пер. Загородный, пер. Строительный, Бекетова, Новая, гор. свалка, Пожарная часть, База «Дороги Олекмы», пер. Геологов, пер. Энергетиков, п. Селиванова, п. Нефтебаза) – работы по технологическому присоединению.

16-17 ноября:

14:00-17:00 – Олёкминск (часть города от городского парка: пер. Загородный, частично ул. Карла Миллера четная сторона (включая район ЧТГРЭ), Набережная, Кудрина- Абагинского; ул. Бекетова, Новая, пер. Строительный, пер. Геологов, пер. Энергетиков, гор. свалка, пожарная часть, база «Дороги Олекмы», п. Селиванова, п. Нефтебаза) – работы по технологическому присоединению.

СУНТАРСКИЙ РАЙОН:

16 ноября:

14:00-17:00 – Хоро – замена опоры.

16-17 ноября:

09:00-17:45 – Сарданга (блок контейнер Сарданга, оборудование сотовой связи Сарданга, центральная котельная, ветеринария, Бордонская СОШ – главный корпус и спортзал, интернат) – работы в охранной зоне ВЛ.

16-18 ноября:

10:00-16:00 – Мар-Кюель (оборудование сотовой связи, ПАО Ростелеком, Центральная котельная, больница, ветеринария, ДОУ Кэнчээри, средняя школа, начальная школа, КЦ Айылгы) – работы в охранной зоне ВЛ;

10:00-18:00 – Кюндея (оборудование сотовой связи Кюндяя. ПАО Ростелеком, сеть цифрового наземного вещания Кюндяя, Насосная школы, котельная школы, котельная больницы, ВОС, больница, детсад Кунчээн, Кюндяинская СОШ – новая школа, КЦ Ил) – работы в охранной зоне ВЛ.

17 ноября:

14:00-17:00 – Эльгяй (телевышка) – замена опоры.

18 ноября:

10:00-17:30 – Сунтар (Ростелеком, молокозавод Бойом) — замена оборудования на КТП.

14:00-16:30 – Сунтар (РТС, Томусукан, Ветлечебница, Центр , ТЦ «Туймаада», магазины «Катерина», «Маяк», «Альфа», «Наталия», «Альбион», Ветлечебница, Пенсионный фонд, УНО, Почта, Ростелеком, Энергосбыт, Первый рынок, ДОУ Туллукчан, Военкомат, Автосервис «Автобест») – работы в охранной зоне ВЛ.

21 ноября:

14:00-16:00 – Тенкя, Куокуну, Хордогой, Нахара – работы на подстанции.

22-24 ноября:

14:00-18:00 – Кутана, Кюкяй – замена опор.

ТАТТИНСКИЙ РАЙОН:

17 ноября:

09:00-18:00 – Харбалах, Чычымах, Чимнай – работы в охранной зоне ВЛ.

ТОМПОНСКИЙ РАЙОН:

17 ноября:

09:00-16:00 – Хандыга (ул. Олимпийская 12-33, Ветлаборатория, ЧП Пономарев, магазин «Оазис») – установка прибора учета.

22 ноября:

09:00-12:00 – Крест-Хальджай (ул. Портовская 3-22, Охлопкова 2-36, Пекарня, вышка Мегафон, АТС) – замена прибора учета.

23-25 ноября:

07:00-00:00 – Хандыга (частично) – вывод в ремонт КВЛ 110 кВ «Майя – Чурапча» и ВЛ 110 кВ «Чурапча» с вводом в работу ДЭС.

ХАНГАЛАССКИЙ РАЙОН:

18 ноября:

10:00-16:00 – Чаран – ремонтные работы на ВЛ.

22 ноября:

18:00-16:00 – Чаран – ремонтные работы на ВЛ.

24 ноября:

06:00-06:30 – Октем, Техтюр, Улах-Ан, Чапаево – оперативные переключения.

25 ноября:

10:00-16:00 – Чаран – работы на ВЛ 6 кВ Л-Чаран;

17:00-17:30 – Октем, Техтюр, Чапаева, Улах-Ан – оперативные переключения.

В графике возможны изменения.