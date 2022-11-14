График ремонтных работ энергетиков на период с 15 ноября по 26 ноября

Для обеспечения потребителей Республики Саха (Якутия) качественной и бесперебойной электроэнергией специалисты Центральных и Западных электрических сетей ежедневно ведут работы по подключению новых абонентов к электрическим сетям и последовательные ремонтные работы на объектах электросетевого хозяйства, которые невозможны без введений временных ограничений электроснабжения.

Для удобства наших потребителей основная часть ремонтных работ проводится в дневное время рабочих будней, когда существенно снижено потребление электроэнергии.

Временные ограничения электроснабжения в г. Якутске и ряде районов будут проводиться по следующему графику:

г. ЯКУТСК:

15 ноября:

08:30-16:00 – ул. Кржижановского 28, 28/2, Дзержинского 62, 58, 58/1, 60, 64, 64/1, 66/1, 66/2, 68, 66, Авиационная 2, 4, 5, 8/2, Кирсанова ½, 1/5, ¾, 7/3, 11/2, 3/2, 17/2, 17/4, 17/7А, 19/6, Некрасова 2, 2/1, 2/5, 4, пер. Сандал 9/1, 26/3 – капитальный ремонт, работы по технологическому присоединению;

09:30-12:00 – Садовая 1, 2, 5, 17, 13, 14, 15, 18, Полевая 1, 3, 12, Баргузинская 8, Новая 40, 8/3, 53, 16/12, 24, 26/1, 37/2, 38, Тихая 18, 27, Рубиновая 7, 21, 22, 314, Алмазная 18, Покровский тр. 4 км Дружный 5, Полевая 1, 3, 12, Баргузинская 8, 6, 7, 12, 14, Солнечная 4, 16, ул. 60 лет Победы 5, 9, Весенняя 1, 10, ул. И. Купала 2, Ольховая 4, Алмазная 2, Народная 8, 11, Проточная 32, 33, 34, Покровский тр. 5 км, ул. Притузова 6а, Чайковского 2 – работы в охранной зоне ВЛ;

09:30-13:00 – Чернышевского 82/2, Чернышевского 84 маг. «Ласточка», 80, 94, 94/1, 94/5, 94/6, 94/15, 114, 118а вагон №33, Крупской 26, 28, 87/2, 85/1, 120 – работы в охранной зоне ВЛ;

13:00-17:00 – Полярная 1/14, Улуу 12, 19, 25, Томтор 14, 17, Мохсоголохская 6, 18, Сырдахская 1а, 4, СОТ Сырдах 33, Степная 100, Покровская 2, 4, 5/1, 5/2, 9/2, 15/2, 18, 20, Рубиновая 72, 87, Шавкунова 68, Лермонтова 31/1б, 35/2, 41, П.Алексеева 63, ГСК «Якутск» 12 гаражных боксов, Курашова – работы по технологическому присоединению потребителей;

14:00-17:00 – Притузова 6а, Чайковского 2, Кржижановского 4, 4а, 4/5, 6, 6/3, 6/11, 8, 8/2, 8/5, 8/9, 8/11, 26/1, 28, 28/2, 4-Даркылахская 19, 19а, 21, 23а, 27, 29 – заводка кабельной линии, заводка и подключение провода СИП;

14:00-18:00 – Автодорожная 1-4, 6, 7, 8, 10, 11 с дробями, Крупская 100/а, 110, 110/2, 112/3, 114/4 – подключение цепей.

ВЕРХНЕВИЛЮЙСКИЙ РАЙОН:

15-16 ноября:

10:00-18:00 – Кырыкый – установка интеллектуального прибора учета.

ЛЕНСКИЙ РАЙОН:

15 ноября:

09:00-18:00 – Ленск (ул. Королева 1-14, ул. 1-я Озерная 1-22, ул. 2-я Озерная 4-22, Комарова 1-21, Звездная 55, 59, 61, 62, 63, Космонавтов 49, 51, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, Циолковского 1-40, ул. 50 лет ВЛКСМ 23-29, Юбилейная 1-40, Добровольского 2, 2А, 4, 6, ул. 50 лет Якутии 24-42, Космонавтов 44, 45, 46, 48) – замена приборов учета;

11:00-12:00 – Ленск (причал РНГ, кислородная станция, АЗС Декор, АЗС Нефтебазы № 48, База механизации УМТС, ул. Набережная 70-66, Речпорт причал 2-го транзита, цементные склады, ДОЛ «Алмаз», ООО «Багира», пожарная часть № 6, нефтебаза, дачные участки, МБУ Гранит) – работы в охранной зоне.

15 ноября, 17 ноября:

14:15-18:00 – Ленск (Аэропорт, мкр. Вертолётная площадка) – работы в охранной зоне ВЛ.

16 ноября:

09:00-18:00 – Ленск (ул. Крайняя 8/2, 12, 14, 14/1, 16, 18, 20, Объездная 11а, Береговая 16-55, Плановая 41-60, ул. Советов 1-20, Плановая 1-36, 4-й проезд 1-10, 1-й проезд 1-6, 2-й проезд 1-7, 3-й проезд 1-9) – замена приборов учета в жилых домах;

16 ноября, 18 ноября:

14:15-18:00 – Ленск (мкр. Северный, АБЗ, ДПРМ) – работы в охранной зоне ВЛ;

14:15-14-45, 17:15-18:00 – Ленск (предприятия по ул. Объездная 1-8) – работы в охранной зоне ВЛ.

17 ноября:

09:00-18:00 – Ленск (ул. 1-я Нюйская 1-16, 17-39, пер. Нюйский 30-37, пер. 2-й Нюйский 10-17, Гагарина 1-10, Заозерная 12-18, 21, 22, 22а, 23, Толстого 1-14, Пушкина 1-12, Нагорная 1-10, 18, Пушкина 12А-44) – замена приборов учета в жилых домах.

18 ноября:

09:00-18:00 – Ленск (ул. Толстого 11, 11А, 14, Гагарина 13, 15, Пролетарская 51-73, Тургенева 9-18, Пушкина 12А-44, Нагорная 18, Гагарина 15-47, Гагарина 1-10, Заозёрная 21, 22, 22а, 23, Толстого 1-14) – замена приборов учета.

19 ноября:

09:00-18:00 – ул. Набережная 1-9, Горького 4-45, 20-36, 44-73, Октябрьская 2, 3, 3а, 4, 5/1, 6/1, ул. Дружбы 1, Пионерская 4-23, ДЮСШ) – замена приборов учета.

МИРНИНСКИЙ РАЙОН:

15 ноября:

09:00-17:00 – Новый, Алмазный (по ул. Байкалова, Маршака, Гагарина) – замена опор ВЛ.

17 ноября:

10:00-12:00 – Мирный (ул. Советская 18, 18а, 20, 20а, Ленина 43, магазин «Скиф» ИП Ланцевич, ТЦ «Сибирь», старое здание Агентства ул. Ленина 41б) – работы в охранной зоне ВЛ.

18 ноября:

09:00-11:00 – Мирный (частично ул. Экспедиционная, Нагорная; ул. Интернациональная, Лесная, Мухтуйская, Дорожная, ТЦ «Континент», маг. «Ермак», маг. «Мегаполис», ИП «Старыгин», пекарня «ИП Курников», Веста, Мрамор-Гранит) – ремонтные работы на КТП.

21 ноября:

12:00-18:00 – Мирный (дачи СОТ Север со стороны Фабрики №3, линия Афганцев, дачи со стороны ТЦ Домоцентр с 19 по 24 линию, тубдиспансер) – работы в охранной зоне ВЛ.

НАМСКИЙ РАЙОН:

15 ноября:

13:00-17:00 – 2-й Хомустах – перевод питания на ПС 110 кВ «Борогонцы».

14:00-15:00 – Хатырык, Модут, Маймага, Тюбят, в с. Бетюн участок Чомуос – внеплановые работы на оборудовании ПС;

21-25 ноября:

09:00-18:00 – 2-й Хомустах – работы в охранной зоне ВЛ.

ОЛЁКМИНСКИЙ РАЙОН:

14-21 ноября:

13:00-16:30 – Олёкминск (часть города от городского парка до базы Олекминского РЭС, ул. Карла Миллера нечетная сторона, 2-38, 26а; ул. Сосновая, пер. Автотранспортников, пер. Приленский, ул. Мелиораторов, Еловая, Набережная 52/1, 53-65, Загородная 24, 25, Пекарня (ИПСтефанчук); частично ул. Кудрина-Абагинского, Спасская, Урицкого, Гагарина, Юбилейная, ул. 30 лет ЯАССР, Кульбертинова, Набережная, Карла Миллера четная сторона (включая район ЧТГРЭ); ул. Кирова, Пушкина, Базарная, Комсомольская, городской рынок, школа №2, ДОУ Лесовичок, ДОУ Журавушка, АЗС, пер. Загородный, пер. Строительный, Бекетова, Новая, гор. свалка, Пожарная часть, База «Дороги Олекмы», пер. Геологов, пер. Энергетиков, п. Селиванова, п. Нефтебаза) – работы по технологическому присоединению.

15-17 ноября:

14:00-17:00 – Олёкминск (часть города от городского парка: пер. Загородный, частично ул. Карла Миллера четная сторона (включая район ЧТГРЭ), Набережная, Кудрина- Абагинского; ул. Бекетова, Новая, пер. Строительный, пер. Геологов, пер. Энергетиков, гор. свалка, пожарная часть, база «Дороги Олекмы», п. Селиванова, п. Нефтебаза) – работы по технологическому присоединению.

СУНТАРСКИЙ РАЙОН:

15-17 ноября:

09:00-17:45 – Сарданга (блок контейнер Сарданга, оборудование сотовой связи Сарданга, центральная котельная, ветеринария, Бордонская СОШ – главный корпус и спортзал, интернат) – работы в охранной зоне ВЛ.

15-18 ноября:

10:00-16:00 – Мар-Кюель (оборудование сотовой связи, ПАО Ростелеком, Центральная котельная, больница, ветеринария, ДОУ Кэнчээри, средняя школа, начальная школа, КЦ Айылгы) – работы в охранной зоне ВЛ;

10:00-18:00 – Кюндея (оборудование сотовой связи Кюндяя. ПАО Ростелеком, сеть цифрового наземного вещания Кюндяя, Насосная школы, котельная школы, котельная больницы, ВОС, больница, детсад Кунчээн, Кюндяинская СОШ – новая школа, КЦ Ил) – работы в охранной зоне ВЛ.

16 ноября:

14:00-17:00 – Хоро – замена опоры.

17 ноября:

14:00-17:00 – Эльгяй (телевышка) – замена опоры.

18 ноября:

10:00-17:30 – Сунтар (Ростелеком, молокозавод Бойом) — замена оборудования на КТП.

21 ноября:

14:00-16:00 – Тенкя, Куокуну, Хордогой, Нахара – работы на подстанции.

22-24 ноября:

14:00-18:00 – Кутана, Кюкяй – замена опор.

ТАТТИНСКИЙ РАЙОН:

17 ноября:

09:00-18:00 – Харбалах, Чычымах, Чимнай – работы в охранной зоне ВЛ.

ТОМПОНСКИЙ РАЙОН:

15 ноября:

10:00-16:00 – Хандыга (Строителей4, 7, 8, Библиотека, Молодежная 1-4, П. Алексеева 13, 16, 19, 21, Магаданская 18, 20, 26, магазины Алмаз, Самородок+; Каспий, кафе, парикмахерская – замена трансформатора на ТП.

17 ноября:

09:00-16:00 – Хандыга (ул. Олимпийская 12-33, Ветлаборатория, ЧП Пономарев, магазин «Оазис») – установка прибора учета.

22 ноября:

09:00-12:00 – Крест-Хальджай (ул. Портовская 3-22, Охлопкова 2-36, Пекарня, вышка Мегафон, АТС) – замена прибора учета.

23-25 ноября:

07:00-00:00 – Хандыга (частично) – вывод в ремонт КВЛ 110 кВ «Майя – Чурапча» и ВЛ 110 кВ «Чурапча» с вводом в работу ДЭС.

ХАНГАЛАССКИЙ РАЙОН:

18 ноября:

10:00-16:00 – Чаран – ремонтные работы на ВЛ.

22 ноября:

18:00-16:00 – Чаран – ремонтные работы на ВЛ.

24 ноября:

06:00-06:30 – Октем, Техтюр, Улах-Ан, Чапаево – оперативные переключения.

25 ноября:

10:00-16:00 – Чаран – работы на ВЛ 6 кВ Л-Чаран;

17:00-17:30 – Октем, Техтюр, Чапаева, Улах-Ан – оперативные переключения.

В графике возможны изменения.