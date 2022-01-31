График ремонтных работ энергетиков на период с 1 по 12 февраля

Для обеспечения потребителей Республики Саха (Якутия) качественной и бесперебойной электроэнергией специалисты Центральных и Западных электрических сетей ежедневно ведут работы по подключению новых абонентов к электрическим сетям и последовательные ремонтные работы на объектах электросетевого хозяйства, которые невозможны без введений временных ограничений электроснабжения.

Для удобства наших потребителей основная часть ремонтных работ проводится в дневное время рабочих будней, когда существенно снижено потребление электроэнергии.

Временные ограничения электроснабжения в г. Якутске и ряде районов будут проводиться по следующему графику:

г. ЯКУТСК:

1 февраля:

09:30-14:00 – ул. Можайского 17/5-17/8, Кузьмина 13-32 – допуск бригады СМО для заводки кабельной линии;

09:30-14:30 – Ярославского 54, Дежнева 1-13/1, Чернышевского 50/1 – допуск бригады СМО по установке опоры и монтажу СИП;

13:30-17:00 – Крупской 1-23, Чернышевского 30-48, Строда 1-14, Ленина 45, Ярославского 24-59/1 – подключение кабельной линии;

13:30-17:00 – Старый Покровский тракт, Покровский тракт 7 км ул. Центральная, Покровский тракт 10 км ДСК Надежда, 3-я Линия 3, Ивана Крафта 48/4, Покровский тракт 7-10 км, СОТ Сосновка, СОТ Заря, Почтовик, Ионосфера, Терра, Воинская 1-11а, пер. Озерный, Германа Титова 2/2-2/3, Автодорожная 40/5-59/5, 2-я Березовая, Степная, Снежная, Трудовая, СОТ Сырдах, Огонек, Сайдан, СОТ Нива – расчистка просеки.

2 февраля:

09:00-12:00 – СОТ Этна – работы по технологическому присоединению потребителей;

09:30-12:00 – ул. Чернышевского 80, 82/2, 84, 94, 94/1, 94/5, 94/6, 94/15, 114, 118а, Крупской 26, 28, 87/2, 85/1, 120 – регулировка стрелы провеса;

13:00-17:00 – ул. Автодорожная 40/5 – работы по технологическому присоединению потребителей;

14:00-17:00 – ул. Воинская 1, 2, 2/1, 2/2, 2/10, 2/16, 2/18, 4, 5, 6, 7/4, 8/1, 9, 9А, 9/1, 11, 11 А, Г.Титова 1А, 2, 2/2 вв-1, 2/3 вв-2, 4/1, 6/1, Сергеляхское поле 1, 2-я Березовая 1, Автодорожная 41 – 59 с дробями, Покровский тракт 7-10 км, СОТ Степной, СОТ Сырдах 33, Старый Покровский тракт 9-10 км, 1 «а», СОТ «Заря», 10, 14/7, 44, 70, Центральная 21/1, пер.Озерный 11, Степная 4, 9, 13, 15, 15/2, 16, 18, 21, 21/1, 27, 32/1, 33, 40, 42/1, 53, 81, 96, СОТ «ПОЧТОВИК», СОТ «Туллун», СОПК «Сосновка» 54, 22/1, Покровское шоссе СОНТ «Огонек», 16Д, 42Д, 43д, Хочо 10, Геодезистов 12/1, СОТ Сосновка ДСК Надежда, 3-я линия д.3, И.Крафта 48/4 – перетяжка проводов, вырубка древесно-кустарниковой поросли;

14:00-17:00 – ул. Автодорожная 31, 33, 33/1, Покровский тракт 4-7 км, Озёрная 2/1, 3Д, 3/6, 4/6, 4/7, 5а, 6/3-17/2, Молодёжная 4, 4а, 5, 6, Чернышевского 83-108 с дробями, Центральная 1, 2/2Б, 2/6Б, 2/9, 9-14 – регулировка стрелы провеса.

8 февраля:

09:30-14:30 – Сергеляхское шоссе 5 км 38/13А, 34/8а, 42, Сергеляхское шоссе 31/1, Сергеляхское шоссе 6 км 1а, 5/5, 4, 4/2, 5, 5/1, 7/3, 9, 9/1, 11, 11/1, 11/5, 13/14, 11/6, 14, 16, 2/3, 11/8, 11/9, 11/10, 13/1, 13/3А, 13/3, 21/8, 21/2А, 16, 20, 34/3, Сергеляхское шоссе 7 км 5, 13/3, 28/8, 21/2, 21/4, 21/6, 31/10, 25/9, 29/1, 19, 39, 37а 16/1А, 20/2, 45/5, 41/1, 20/5, 32/5, Сергеляхское шоссе 8 км 21/1, 33, 39/1, 25/8, 32/2, 32/1, 32/3, 35, В.Керемясова 14, 15/7, проезд Пески 7, СОТ Ландыш, Алаас, СОТ Алаас-1 1524/Д, 48, 3, 29, ДСПК Алаас-2 14а, 15, 25, ДСК Дружба-2 40, 26/2, ДСК Манчары, ДСК Наука, ДСК Ландыш, ДСК Культура, Май, Бутакова 2а, 2/2, 5, 22, 9, 11, 16/2, 16/4, 16, 26/2, 16/4, 20/1, 20/6, Мерзлотная, ДСПК Ёлочка 17, 17/1, 8, 6, проезд Самсонова 2 – допуск бригады СМО по выносу опор.

9 февраля:

09:30-14:30 – Дежнева 16, 17, 22, 24, 28/1А, 33, 35/1, 37, 39, 10/2, 34, 36, 36/1, 38, 51, 53, 55, 50, 75, 79, 73, 46, 48, 50, 54, 61, 65, 50, 40, 57, 61, 20А, 24, 26, 28, 30, 30/1, 35, 49, Красноярова 1, 1/1, 11, 14, 22, 6/1, 22, 10, 15, 58, 35, 25, 27, 29, 41, 41а, 43, 49, Тимирязева 36, 19, 25, 1, 3, 5, 6, 9, 11, 12, 13, 16, 18, 24, 19, 26, 52, 54, 56, 38, 40, 48, 50, 50/1, 34, 28, 50/1, 31, 12/1, 13, 14, 18, 22, Громовой, Байкалова 36/1, 26, 32, 36, 40/4, 33, 37, 39, 41, 43, 47/1, 49, 53, 55, 57, 59, 59/1, 40, 51, 59, 1/1, 5-17, 25, 14, Строда 11, 30, 72, 57, 76, 76/1, 78, 29, 31, 32, 33, 36, 37, 39/2, 41, 43, 46, 48, 50, 51/1, 62, 55, Крупской 41, 43/1, 51, 49/1, 49/2, 47, 45, 45/1, Матросова 19, 56, Гастелло 17, 23, 25, 29, 32, 36, 38, 40, 48, Неустроева 25, 27, 35, 37, 39, 28, 34/1, 44, 46, 48, 52, 58, 62, 46, 25, 30, 41, 27, 35, 58, 56, 42-52/1, пер, Заложный 3, 5, 9, 11, 12, 15, 18, 21, 23, 7, 12, 11, 15, 20, 23, Чкалова 9, 11, 32, 39/1Б, 52, 31-41, 12, 14, 15, 18, 20, 22, 24, 28, 17/2, 52, 31-41, Чернышевского 56, 56, 54/1, 52/7, 56/2, 52/7, 56/2, пер. Стеклова 1, 6, 15/1, Неустроева, Чепалова 21, 21/2, 21/3, 21, Ленина проспект 63, 53, 60, 58, 61/2, 61, 52, 56, 56/1, 56/3, 58, 61, 61/2 62, 62/1, СОШ №3, Гуманитарный лицей, д/с «Солнечные лучики», Viсtory Clinic, баня Заложная – допуск бригады СМО по замене провода АС на СИП.

ВЕРХНЕВИЛЮЙСКИЙ РАЙОН:

1 февраля:

14:00-16:00 – Ботулу – расчистка гололёдно-изморозевых образований с проводов ВЛ.

2 февраля:

13:00-16:00 – Далыр, Мейик, Кырыкый, Магас, Ботулу, Сургулук, Кетердех, Трудовой, Кюлят, Чапаево – расчистка гололёдно-изморозевых образований с проводов ВЛ;

13:00-16:00 – Онхой (школа, котельная школы, пекарня, ул. Билии, ул. Центральная) –замена оборудования на ТП;

13:00-16:00 – Балаганнах – расчистка гололёдно-изморозевых образований с проводов ВЛ;

14:00-17:00 – Сургулук, Кетердех – расчистка гололёдно-изморозевых образований с проводов ВЛ.

3 февраля:

13:00-17:00 – Харбалах, телевышка – расчистка гололёдно-изморозевых образований с проводов ВЛ.

ВИЛЮЙСКИЙ РАЙОН:

2 февраля:

13:00-16:00 – Тылгыны, Югюлят, 1-й Кюлят, 2-й Кюлят – расчистка гололёдно-изморозевых образований с проводов ВЛ.

ГОРНЫЙ РАЙОН:

2 февраля:

10:00-16:00 – с. Ерт — расчистка гололёдно-изморозевых образований с проводов ВЛ.

ЛЕНСКИЙ РАЙОН:

2 февраля:

10:00-18:00 – Батамай, Старая Мурья, Новая Мурья, Южная Нюя – расчистка гололёдно-изморозевых образований с проводов ВЛ.

3 февраля:

10:00-12:00 – Витим (ул. Спортивная, Октябрьская, Первомайская, Сосновая, Гаражная, Силинская, Индивидуальная, пер. Лесной) – техобслуживание КТП;

8 февраля:

14:30-18:00 – Ленск (мкр. Мархинский, мкр. Чанчик, лыжная база; кратковременно ул. Заозёрная, Толстого, Гагарина, Пионерская, Пролетарская, Мирнинская, Нюйская, Фурманова, Каландарашвили, Чапаева, ДОУ «Чебурашка») – работы на КТП.

МЕГИНО-КАНГАЛАССКИЙ РАЙОН:

1 февраля:

10:30-12:00 – Тюнгюлю (частично), Тумул – ремонт ВЛ.

4 февраля:

10:00-12:00 – Майя, Чуйя, Беке, Ломтука, Петровка, Хатылыма – техническое обслуживание ВЛ.

8 февраля:

11:00-14:00 – Бютейдях, Елечей – ремонт ВЛ.

10 февраля:

11:00-15:00 – Табага, Нахара, Бырама, Телиги, Даркылаах – ремонт оборудования.

МИРНИНСКИЙ РАЙОН:

1 февраля:

09:30-13:00 – Мирный (дачи со стороны ТЦ «Андреевский» 19-23 линии) – монтаж СИП;

3 февраля:

14:30-17:30 – Чернышевский (квартал Таежный 1, 3, 12, 59/1, 59/2, квартал Пионерный 11/2,19, коровник, вышка МТС, база ГСО КВГЭС, дорожный участок МУАД, гаражный кооператив, дачи в квартале Таежный) – работы на КТП.

8 февраля:

10:00-12:00 – Чернышевский (Озерная станция, дачи) – работы на КТП;

14:30-17:30 – Чернышевский (квартал Энтузиастов 16, 17, 19) – работы на КТП.

НАМСКИЙ РАЙОН:

1 февраля:

09:00-16:00 – Летники Партизан – расчистка гололёдно-изморозевых образований с проводов ВЛ;

3 февраля:

10:00-16:00 – Летники Едейцы, летники Хомустах – расчистка гололёдно-изморозевых образований с проводов ВЛ;

8 февраля:

10:00-16:00 – с. 2 Хомустах – расчистка гололёдно-изморозевых образований с проводов ВЛ.

НЮРБИНСКИЙ РАЙОН:

1 февраля:

14:30-17:00 – Нюрба (военкомат, ТЦ «Эргиэн», ветстанция, котельная ветстанции, часть ул. Ст. Васильева, ул. П. Мартынова, Горького 4, 6) – техобслуживание ТП.

9 февраля:

11:00-17:00 – Энгольжа – проверка устройства РЗА.

10 февраля:

11:00-18:00 – Чукар – проверка устройства РЗА;

14:00-16:00 – Мальжагар, Малыкай, Хаты – проверка устройства РЗА.

11 февраля:

11:00-14:00 – Малыкай – проверка устройства РЗА;

14:00-15:00 – Хаты – проверка устройства РЗА.

ОЛЁКМИНСКИЙ РАЙОН:

1 февраля:

12:00-16:00 – Хоринцы, Балаганнах; кратковременно: п. Заречный, Троицк, Солянка, местность Кресты, ЦРЛЭС, Нефтебаза (производство) – расчистка гололёдно-изморозевых образований с проводов ВЛ.

СУНТАРСКИЙ РАЙОН:

2 февраля:

14:30-16:30 – Сунтар (мкр. Саскылах, СПТУ, Сельхозхимия (частично), Сахабулт, Сунтарский технический колледж, авиапорт, комплекс Дорбой) – замена провода АС на СИП;

14:00-17:00 – Кутана, Кюкяй – расчистка гололедно-изморозевого образования с проводов ВЛ.

ТАТТИНСКИЙ РАЙОН:

2 февраля:

09:00-17:00 – Хара-Алдан – расчистка гололёдно-изморозевых образований с проводов ВЛ.

ТОМПОНСКИЙ РАЙОН:

1 февраля:

09:00-18:00 – Мегино-Алдан – техническое обслуживание ВЛ.

УСТЬ-АЛДАНСКИЙ РАЙОН:

3 февраля:

10:00-16:00 – с. Чериктей (кратковременное ограничение во время оперативного переключения часть села Дюпся) – расчистка гололёдно-изморозевых образований с проводов ВЛ;

8 февраля:

10:00-16:00 – с. Соттинцы, Хоногор, Ары-Тит – расчистка гололёдно-изморозевых образований с проводов ВЛ.

10 февраля:

11:00-16:00 – Кептени (часть села), Усун-Кель – расчистка гололёдно-изморозевых образований с проводов ВЛ.

В графике возможны изменения.

