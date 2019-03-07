График работы «Сахатранснефтегаза» в праздничные дни

Управление газораспределительных сетей АО «Сахатранснефтегаз» информирует, что в предстоящие выходные дни кассы и пункты приема-выдачи документов будут работать по особому графику.

Прием и выдача документов по адресу ул. Петра Алексеева, 64 будет осуществляться 7 марта с 8:00 до 16:00 без перерыва. 8, 9, 10 марта – выходные дни.

Касса по адресу ул. Петра Алексеева, 64 работает 7 марта с 8:00 до 17:00 без перерыва. 9 марта – с 9:00 до 17:00 без перерыва. 8 и 10 марта – выходные дни.

Касса по адресу ул. Автодорожная, 16 работает 7 марта с 8:00 до 16:00 с перерывом на обед с 12:00 до 13:00. 8, 9, 10 марта – выходные дни.

Также оплату за природный газ можно произвести:

— во всех отделениях почтовой связи г. Якутска и улусов;

— в кассах ООО «Расчетно-кассовый центр «ЖКХ»» в г. Якутске;

— во всех кассах и терминалах ПАО «Сбербанк России»;

— через систему «Сбербанк-онлайн»;

— в офисах ПАО «Азиатско-Тихоокеанский банк» в г. Якутске, г. Покровске;

— через терминалы АО «Газпромбанк» в г. Якутске;

— на сайте АО «Сахатранснефтегаз» aostng.ru