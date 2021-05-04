График работы ПФР с 4-7 мая

Отделение Пенсионного фонда России по Республике Саха (Якутия) сообщает, что 4, 5, 6 и 7 мая все клиентские службы территориальных органов Пенсионного фонда РФ в районах и в городе Якутске работают в обычном режиме.

Прием граждан ведется по предварительной записи. Напоминаем, записаться можно по телефону горячих линий, на сайте ПФР, в мобильном приложении ПФР или по телефону Единой многоканальной телефонной сети регионального Отделения ПФР: 8-800-600-02-98.

Контактные данные и нужную информацию всегда можно найти на сайте Пенсионного фонда России: www.pfr.gov.ru.