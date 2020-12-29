График работы офисов Алмазэргиэнбанка

Уважаемые клиенты АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО! Сообщаем вам о режиме работы офисов в период новогодних праздников:

∙ 1 – 8 января 2021 года – выходные дни.

∙ 5 января 2021 года – рабочий день с 10:00 до 17:00 (перерывы на дезинфекцию с 15:30 до 16:00) для всех офисов АЭБ по обслуживанию физических лиц в городе Якутске, а также для офисов в городах Ленск, Алдан, Мирный и Нерюнгри.

Режим работы банкоматов и информационно-платежных терминалов в зонах круглосуточного обслуживания 24/7 в новогодние праздники останется неизменным.

9 января 2021 года – рабочий день с 09:00 до 17:00 (перерывы на дезинфекцию с 12:30 до 13:00 и с 15:30 до 16:00) для офиса АЭБ по обслуживанию физических лиц на проспекте Ленина, 10 в Якутске.

График работы офисов банка можно также уточнить по телефонам круглосуточной бесплатной службы поддержки банка: 88001003422 или 8(4112)34-22-22. Сайт банка www.albank.ru

С 11 января 2021 года Алмазэргиэнбанк начнет работу в обычном режиме.

Мы поздравляем вас с наступающим Новым годом и желаем отличных праздников!