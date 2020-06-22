График работы офисов Алмазэргиэнбанка с 23 по 26 июня



Алмазэргиэнбанк сообщает о графике работы офисов с 23 по 26 июня.

Извещаем клиентов, что в связи с объявленным выходным днем 24 июня офисы АЭБ не работают.

Для юридических лиц 23, 25, 26 июня открыт офис на проспекте Ленина, 1. Время работы — с 10:00 до 16:00. График дезинфекции: с 13.15 до 13.30.

Платежи для юридических лиц через систему дистанционного банковского обслуживания осуществляются до 18:00.

По обслуживанию физических лиц 23 июня работают офисы на проспекте Ленина, 10 и Ленина, 22. Время работы — с 09:00 до 17:00. График дезинфекции офисов: с 8:30 до 9:00, с 11.30 до 12.00, с 14:30 до 15:00.

25, 26 июня работают офисы на проспекте Ленина, 10, проспекте Ленина, 22 и на Дзержинского, 26/4. Время работы — с 09:00 до 17:00. График дезинфекции офисов: с 8:30 до 9:00, с 11.30 до 12.00, с 14:30 до 15:00.

27 июня работает офис на проспекте Ленина, 10. Время работы — с 09:00 до 17:00. График дезинфекции офиса: с 8:30 до 9:00, с 11.30 до 12.00, с 14:30 до 15:00.

Все отделения для физических и юридических лиц в районах республики, а также в городе Владивостоке будут работать с 9:00 до 15:00. Подразделение в посёлке Мохсоголлох — с 10:00 до 15:00.

Офис в Хабаровске работает с 10:00 до 19:00, с 13.30 до 14.30 — перерыв на обед.

Представительство в Москве работает с 10:00 до 14:00.

В графике работы офисов возможны изменения. Просим следить за информацией, размещаемой на сайте банка www.albank.ru. Актуальные данные можно также получить у операторов горячей линии по номеру 88001003422.