График работы офисов АЭБ в майские праздники

Уважаемые клиенты! Информируем вас о режиме работы офисов Алмазэргиэнбанка в праздничные дни мая.



1, 2, 3, 8, 9 и 10 мая – выходные дни, офисы АЭБ не работают.



4, 5, 6 и 7 мая – офисы банка работают по режиму будних дней с сокращенным временем обслуживания физических и юридических лиц: с 9.00 до 16.00.



Перерыв на дезинфекцию в офисе на Ленина, 1: 12.00 — 12.30.



Перерыв на дезинфекцию в офисах по обслуживанию физических лиц: 12.30-13.00.



Платежи для юридических лиц через систему дистанционного банковского обслуживания осуществляется до 16:00.



8 мая – обслуживание клиентов-физических лиц осуществляется только в дежурном офисе на пр. Ленина,10 с 10.00 до 16.00.



Желаем вам приятных выходных и праздничных дней!