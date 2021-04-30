30.04.2021
11:29
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Финансы

График работы офисов АЭБ в майские праздники

Уважаемые клиенты! Информируем вас о режиме работы офисов Алмазэргиэнбанка в праздничные дни мая.

1, 2, 3, 8, 9 и 10 мая – выходные дни, офисы АЭБ не работают.

4, 5, 6 и 7 мая – офисы банка работают по режиму будних дней с сокращенным временем обслуживания физических и юридических лиц: с 9.00 до 16.00.

Перерыв на дезинфекцию в офисе на Ленина, 1: 12.00 — 12.30.

Перерыв на дезинфекцию в офисах по обслуживанию физических лиц: 12.30-13.00.

Платежи для юридических лиц через систему дистанционного банковского обслуживания осуществляется до 16:00.

8 мая – обслуживание клиентов-физических лиц осуществляется только в дежурном офисе на пр. Ленина,10 с 10.00 до 16.00.

Желаем вам приятных выходных и праздничных дней!

Фото: Служба по связям с общественностью АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО
Источник: Служба по связям с общественностью АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО
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