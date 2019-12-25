График работы Единого окна «СТНГ» в праздничные дни

Служба Единого окна управления газораспределительных сетей АО «Сахатранснефтегаз» поздравляет всех жителей и гостей Республики Саха (Якутия) с наступающим Новым Годом и Рождеством и сообщает об изменении режима работы.

Служба Единого окна управления газораспределительных сетей АО «Сахатранснефтегаз» поздравляет всех жителей и гостей Республики Саха (Якутия) с наступающим Новым Годом и Рождеством и сообщает об изменении режима работы.

Прием платежей и регистрация обращений производится по следующему графику:

31 декабря 2019 г. объявлен выходным днем, поэтому 28 декабря 2019 суббота -рабочий день сокращенный на 1 час.

Окна приема и выдачи заявлений работают с 8.00 до 16.00 без перерыва на обед

Окна приема платежей работают с 8.00 до 17.00 без перерыва на обед

Возобновление стандартного режима работы с 9 января 2020 г.

Для справки:

Платежи за газ можно произвести не выходя из дома