График работ энергетиков 27 февраля в Якутске и районах

Для обеспечения потребителей Республики Саха (Якутия) качественной и бесперебойной электроэнергией специалисты Центральных и Западных электрических сетей ежедневно ведут работы по подключению новых абонентов к электрическим сетям и последовательные ремонтные работы на объектах электросетевого хозяйства, которые невозможны без введений плановых временных ограничений электроснабжения.
Для удобства наших потребителей основная часть ремонтных работ проводится в дневное время рабочих будней, когда существенно снижено потребление электроэнергии. Временные ограничения электроснабжения 27 февраля в г. Якутске и ряде районов будут проводиться по следующему графику:
г. Якутск:
09:00-12:00 – СОТ «Планета», СОПК Сэргэ (частично), СОТ «Ситим», СОТ Птицевод (частично), Федора Попова 16/1, 16/2, 16/3, 18/1, 18/2, Дзержинского 36/2, 40/3, 40/4 – работы в охранной зоне энергообъекта;
в период 09:00-17:00 кратковременное частичное ограничение по адресам: Герцена 3-44, Портовское кольцо 18-29, Пекарского 39-67, Суворова 2-31, 8 Марта 4, 6, 10-52, Дальняя 15-105, Маганский пер. 9 – работы по заявкам Якутского отделения Энергосбыта;
09:30-14:00 – Лонгинова, Винокурова, Ново-Карьерная, ДСПК Горизонт – пасынковка опоры;
09:30-14:00 – Студенческая, Нагорная, Птицефабрика мкр-н (Лесная), СОТ Птицевод, Студенческая, ЖСК Туймаада, Сергеляхское шоссе 8-10 км, Поселок Геологов мкр-н, Три сосны – допуск строительно-монтажной бригады к работам в охранной зоне ВЛ.
Вилюйский район:
10:00-16:00 – с. Кирово – удаление снежно-гололедного образования на ВЛ.
Ленский район:
14:00-14:30, 18:00-18:30 – г. Ленск (Заозерная, Толстого, Пушкина, Гагарина, Тургенева, Пионерская, Пролетарская, Мининская Нюйская, Фурманова, Каландарашвили, Мухтуйский мкр-н, д/сад «Чебурашка») – уот линиятыгар өрөмүөн үлэтэ;
14:00-18:00 – п. Орто-Нахара – уот линиятыгар өрөмүөн үлэтэ;
14:00-18:15 – г. Ленск (Чанчик мкр-н, Мархинский мкр-н, лыжная база) – уот линиятыгар өрөмүөн үлэтэ.
Намский улус:
10:00-15:00 – с. Намцы (уч. Кеччу, НПК, Ипподром, Газстрой), с. Аппаны, с. Графский Берег, с. Красная деревня, с. Бетюнцы – работы в охранной зоне ВЛ.
Нюрбинский район:
09:30-17:00 – с. Чукар – проверка устройств РЗА;
11:00-12:00 – г. Нюрба (Вертолетка мкр-н), с. Антоновка (Бегдьееле мкр-н) – подключение СТП 10/0,4 кВ.
В графике возможны изменения.
Пресс-служба Центральных электрических сетей
Саха сирин олохтоохторун электричество уотунан хааччыйыы хаачыстыбатын тупсарар туһуттан Киин уонна Арҕааҥы электрическэй ситимнэр энергетиктэрэ күннэтэ саҥа объектары итиэннэ абоненнары уокка холбууллар итиэннэ былаан быһыытынан уот ситимнэрин өрөмүөннүүллэр.
Өрөмүөн үксүгэр үлэ күннэригэр күнүс, дьиэлэргэ уоту туһаныы аҕыйыыр кэмигэр, ыытыллар. Энергообъектарга былааннаммыт үлэ барарынан ситимнээн олунньу 27 күнэ Дьокуускай куоракка уонна кэккэ улуустарга маннык графигынан уоту быстах кэмҥэ араарыахтара:
Дьокуускай к.:
09:00-12:00 – СОТ «Планета», СОПК Сэргэ (частично), СОТ «Ситим», СОТ Птицевод (частично), Федора Попова 16/1, 16/2, 16/3, 18/1, 18/2, Дзержинского 36/2, 40/3, 40/4 – энергообъект харыстанар зонатыгар үлэ;
сарсыарда 9 ч 00 мүн. киэһэ 17 ч.00 мүн. диэри кылгас кэм устата маннык аадырыстарга уот хааччахтаныаҕа: Герцена 3-44, Портовское кольцо 18-29, Пекарского 39-67, Суворова 2-31, 8 Марта 4, 6, 10-52, Дальняя 15-105, Маганский пер. 9 – Энергосбыт сайаапкатынан үлэ;
09:30-14:00 – Лонгинова, Винокурова, Ново-Карьерная, ДСПК Горизонт – баҕананы уларытыы;
09:30-14:00 – Студенческая, Нагорная, Птицефабрика мкр-н (Лесная), СОТ Птицевод, Студенческая, ЖСК Туймаада, Сергеляхское шоссе 8-10 км, Поселок Геологов мкр-н, Три сосны – бэдэрээттэһэн үлэлиир тэрилтэ тутар-монтажтыыр биригээдэтэ көҥүл ылан өрөмүөннүүр.
Бүлүү улууһа:
10:00-16:00 – Кирово – уот линиятыгар боробуот кырыатын ыраастааһын.
Ленскэй оройуона:
14:00-14:30, 18:00-18:30 – Ленск (Заозерная, Толстого, Пушкина, Гагарина, Тургенева, Пионерская, Пролетарская, Мининская Нюйская, Фурманова, Каландарашвили, Мухтуйский мкр-н, д/сад «Чебурашка») – уот линиятыгар өрөмүөн үлэтэ;
14:00-18:00 – Орто-Нахара – уот линиятыгар өрөмүөн үлэтэ;
14:00-18:15 – Ленск (Чанчик мкр-н, Мархинский мкр-н, лыжная база) – уот линиятыгар өрөмүөн үлэтэ.
Нам улууһа:
10:00-15:00 – Намцы (Кеччу, НПК, Ипподром, Газстрой), Аппаны, Графский Берег, Красная деревня, Бетюнцы – ВЛ харыстанар зонатыгар үлэ.
Ньурба улууһа:
09:30-17:00 – Чукар – оборудование бэрэбиэркэтэ;
11:00-12:00 – Нюрба (Вертолетка мкр-н), Антоновка (Бегдьееле мкр-н) – энергообъект харыстанар зонатыгар үлэ.
Бу график уларыйыан сөп.
Саха сирин энергетиктара уот хааччахтааһына туохтан сылтаан буоларын өйдүүргүтүгэр көрдөһөллөр. Биһиги төһө кыалларынан уотунан хааччахтанар аадырыстар аҕыйах буолалларын ситиһэ сатыыбыт. Российскай Федерация 2004 с. ахсынньы 27 күнүнээҕи 861 №-дээх дьаһалын иккис баһын 31(6) пуунугар олоҕуран электрическэй уоту туһанааччы тутулуга суох мунньуллубут эниэргийэни биэрэр оҥоһук баарын уонна үлэлиирин хааччыйыахтаах, ону технологическай холбонуу бэрээдэгэ ирдиир. Өскөтүн саахалтан сылтаан эмискэ уот бардаҕына ол тэрил холбонуохтаах. Бу пууну тутуспатахтан сылтаан тэрил алдьаннаҕына, киһи олоҕор, доруобуйатыгар куттал суоһаатаҕына, тулалыыр эйгэҕэ дьайдаҕына уонна (эбэтэр) государствоҕа хоромньу оҥоһуллуннаҕына, оҥорон таһаарыы хаамыытыгар кэһиллии таҕыстаҕына уот ситимин тэрилтэтэ эппиэтинэһи ылыммат.
Киин электрическэй ситим пресс-сулууспата
Источник: www.yakutskenergo.ru