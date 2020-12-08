График повышения грузоподъемности ледовых переправ в Якутии
Подведомственное Росавтодору ФКУ Упрдор «Вилюй» сообщает, что увеличение грузоподъемности ледовых переправ через р. Вилюй на км 660 (с. Верхневилюйск), км 807 (с. Кюндядя), км 956 (с. Устье) и км 1049 (с. Крестях) до 10 тонн запланировано с 10 декабря 2020 г.
Ориентировочный срок открытия грунтового автозимника автозимника на участке федеральной автомобильной дороги А-331 «Вилюй» от с. Таас-Юрях Республики Саха (Якутия) до п. Верхнемарково Иркутской области — 25 декабря 2020 г.
Открытие ледовой переправы на трассе Р-504 «Колыма» через р. Алдан запланировано на 14 декабря 2020 г.
Примерный график открытия и поэтапного повышения грузоподъемности ледовых переправ по состоянию на 08.12.2020 г.
|№
|Ледовые переправы
|Ориентировочные сроки открытия до 4 тн
|Ориентировочные сроки открытия до 10 тн.
|Ориентировочные сроки открытия до 20 тн.
|Ориентировочные сроки открытия до 30 тн.
|Ориентировочные сроки открытия до 40 тн.
|Федеральная автомобильная дорога А-331 «Вилюй»
|1
|км 660 (с. Верхневилюйск) р. Вилюй
|27.11.2020
|10.12.2020
|25.12.2020
|15.01.2021
|20.01.2021
|2
|км 807 (с. Кюндядя) р. Вилюй
|27.11.2020
|10.12.2020
|25.12.2020
|15.01.2021
|20.01.2021
|3
|км 956 (с. Устье) р. Вилюй
|27.11.2020
|10.12.2020
|25.12.2020
|15.01.2021
|20.01.2021
|4
|км 1049 (с. Крестях) р. Вилюй
|03.12.2020
|10.12.2020
|25.12.2020
|15.01.2021
|20.01.2021
|Федеральная автомобильная дорога Р-504 «Колыма»
|5
|км 6+400 – км 18+400 «Якутск – Нижний Бестях» р. Лена
|—
|05.01.2021
|13.01.2021
|20.01.2021
|05.02.2021
|6
|км 365+200 — км 365+800 «Хандыга — Мегино-Алдан» р. Алдан
|—
|14.12.2020
|21.12.2020
|28.12.2020
|11.01.2021
Планируемые сроки открытия ледовых переправ и допустимые нагрузки могут быть скорректированы исходя из фактического состояния льда и погодных условий.
В целях обеспечения безопасности и предотвращения опасных ситуаций ФКУ Упрдор «Вилюй» настоятельно рекомендует автомобилистам соблюдать разрешенную грузоподъемность при проезде через ледовые переправы.
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