График повышения грузоподъемности ледовых переправ в Якутии

Подведомственное Росавтодору ФКУ Упрдор «Вилюй» сообщает, что увеличение грузоподъемности ледовых переправ через р. Вилюй на км 660 (с. Верхневилюйск), км 807 (с. Кюндядя), км 956 (с. Устье) и км 1049 (с. Крестях) до 10 тонн запланировано с 10 декабря 2020 г.

Ориентировочный срок открытия грунтового автозимника автозимника на участке федеральной автомобильной дороги А-331 «Вилюй» от с. Таас-Юрях Республики Саха (Якутия) до п. Верхнемарково Иркутской области — 25 декабря 2020 г.

Открытие ледовой переправы на трассе Р-504 «Колыма» через р. Алдан запланировано на 14 декабря 2020 г.

Примерный график открытия и поэтапного повышения грузоподъемности ледовых переправ по состоянию на 08.12.2020 г.

№ Ледовые переправы Ориентировочные сроки открытия до 4 тн Ориентировочные сроки открытия до 10 тн. Ориентировочные сроки открытия до 20 тн. Ориентировочные сроки открытия до 30 тн. Ориентировочные сроки открытия до 40 тн. Федеральная автомобильная дорога А-331 «Вилюй» 1 км 660 (с. Верхневилюйск) р. Вилюй 27.11.2020 10.12.2020 25.12.2020 15.01.2021 20.01.2021 2 км 807 (с. Кюндядя) р. Вилюй 27.11.2020 10.12.2020 25.12.2020 15.01.2021 20.01.2021 3 км 956 (с. Устье) р. Вилюй 27.11.2020 10.12.2020 25.12.2020 15.01.2021 20.01.2021 4 км 1049 (с. Крестях) р. Вилюй 03.12.2020 10.12.2020 25.12.2020 15.01.2021 20.01.2021 Федеральная автомобильная дорога Р-504 «Колыма» 5 км 6+400 – км 18+400 «Якутск – Нижний Бестях» р. Лена — 05.01.2021 13.01.2021 20.01.2021 05.02.2021 6 км 365+200 — км 365+800 «Хандыга — Мегино-Алдан» р. Алдан — 14.12.2020 21.12.2020 28.12.2020 11.01.2021

Планируемые сроки открытия ледовых переправ и допустимые нагрузки могут быть скорректированы исходя из фактического состояния льда и погодных условий.

В целях обеспечения безопасности и предотвращения опасных ситуаций ФКУ Упрдор «Вилюй» настоятельно рекомендует автомобилистам соблюдать разрешенную грузоподъемность при проезде через ледовые переправы.