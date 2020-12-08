08.12.2020
15:45
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Общество

График повышения грузоподъемности ледовых переправ в Якутии

Подведомственное Росавтодору ФКУ Упрдор «Вилюй» сообщает, что увеличение грузоподъемности ледовых переправ через р. Вилюй на км 660 (с. Верхневилюйск), км 807 (с. Кюндядя), км 956 (с. Устье) и км 1049 (с. Крестях) до 10 тонн запланировано с 10 декабря 2020 г.

Ориентировочный срок открытия грунтового автозимника автозимника на участке федеральной автомобильной дороги А-331 «Вилюй» от с. Таас-Юрях Республики Саха (Якутия) до п. Верхнемарково Иркутской области — 25 декабря 2020 г.

Открытие ледовой переправы на трассе Р-504 «Колыма» через р. Алдан запланировано на 14 декабря 2020 г.

Примерный график открытия и поэтапного повышения грузоподъемности ледовых переправ по состоянию на 08.12.2020 г.

Ледовые переправыОриентировочные сроки открытия до 4 тнОриентировочные сроки открытия до 10 тн.Ориентировочные сроки открытия до 20 тн.Ориентировочные сроки открытия до 30 тн.Ориентировочные сроки открытия до 40 тн.
Федеральная автомобильная дорога А-331 «Вилюй»
1км 660 (с. Верхневилюйск) р. Вилюй 27.11.202010.12.202025.12.202015.01.202120.01.2021
2км 807 (с. Кюндядя)  р. Вилюй 27.11.202010.12.2020 25.12.202015.01.202120.01.2021
3км 956 (с. Устье) р. Вилюй27.11.2020 10.12.2020 25.12.202015.01.202120.01.2021
4км 1049 (с. Крестях)  р. Вилюй 03.12.202010.12.2020 25.12.202015.01.202120.01.2021
Федеральная автомобильная дорога Р-504 «Колыма»
5км 6+400 – км 18+400 «Якутск – Нижний Бестях» р. Лена05.01.202113.01.202120.01.202105.02.2021
6км 365+200 — км 365+800  «Хандыга — Мегино-Алдан» р. Алдан14.12.202021.12.202028.12.202011.01.2021

Планируемые сроки открытия ледовых переправ и допустимые нагрузки могут быть скорректированы исходя из фактического состояния льда и погодных условий.

В целях обеспечения безопасности и предотвращения опасных ситуаций ФКУ Упрдор «Вилюй» настоятельно рекомендует автомобилистам соблюдать разрешенную грузоподъемность при проезде через ледовые переправы.

Фото: SAKHALIFE.RU
Источник: Пресс-служба ФКУ Упрдор «Вилюй»
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