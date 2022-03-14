График поэтапного снижения грузоподъемности и закрытия автозимников

Министерство транспорта и дорожного хозяйства Республики Саха (Якутия) сообщает, что с 1 апреля начнется поэтапное снижение грузоподъёмности ледовых переправ и автозимников федерального и регионального значения.

Для обеспечения безопасности дорожного движения и сохранности ледовых переправ и автозимников Министерство транспорта и дорожного хозяйства региона настоятельно рекомендует не превышать разрешенную грузоподъемность и строго соблюдать требования установленных дорожных знаков.

Ледовые переправы и автозимники центральных районов будут закрыты ориентировочно 10-15 апреля. Проезд по ним будет запрещен для всех видов транспорта, в Арктических и северных районах закрытие ожидается 20-25 апреля.

Отметим, что сроки снижения грузоподъемности ледовых переправ могут быть скорректированы в зависимости от фактического состояния ледового покрова и погодных условий.