14.03.2022
18:02
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Якутия

График поэтапного снижения грузоподъемности и закрытия автозимников

Министерство транспорта и дорожного хозяйства Республики Саха (Якутия) сообщает, что с 1 апреля начнется поэтапное снижение грузоподъёмности ледовых переправ и автозимников федерального и регионального значения.

Для обеспечения безопасности дорожного движения и сохранности ледовых переправ и автозимников Министерство транспорта и дорожного хозяйства региона настоятельно рекомендует не превышать разрешенную грузоподъемность и строго соблюдать требования установленных дорожных знаков.

Ледовые переправы и автозимники центральных районов будут закрыты ориентировочно 10-15 апреля. Проезд по ним будет запрещен для всех видов транспорта, в Арктических и северных районах закрытие ожидается 20-25 апреля.

Отметим, что сроки снижения грузоподъемности ледовых переправ могут быть скорректированы в зависимости от фактического состояния ледового покрова и погодных условий.

Источник: Пресс-служба Министерства транспорта и дорожного хозяйства РС(Я)
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