График плановых работ энергетиков на завтра

Для обеспечения потребителей Республики Саха (Якутия) качественной и бесперебойной электроэнергией специалисты Центральных и Западных электрических сетей ежедневно ведут работы по подключению новых абонентов к электрическим сетям и последовательные ремонтные работы на объектах электросетевого хозяйства, которые невозможны без введений плановых временных ограничений электроснабжения.
Для удобства наших потребителей основная часть ремонтных работ проводится в дневное время рабочих будней, когда существенно снижено потребление электроэнергии.
Временные ограничения электроснабжения 15 марта в г. Якутске и ряде районов будут проводиться по следующему графику:
г. Якутск:
09:00-12:00 – Челюскина 53-53/13, Очиченко 1-40, 50 лет Советской Армии 50-55, 1-4 Даркылахская – пасынковка опоры;
09:00-12:00 – Марха мкр-н (Советская, Октябрьская, Футбольный пер. Олега Кошевого, Мостовиков, Ойунского, Интернациональная) – работы в охранной зоне энергообъекта;
в период с 09:00 до 17:00 предстоит кратковременное частичное ограничение по адресам: Лонгинова 27-31/1, Ново-Карьерная 1-10/1, 2-й Сайсарский пер. 1-19, Кулачикова-Элляя 12-20, Каландаришвили 44-50, Газовиков 26-40/2, Маяковского 37-60, Чехова 58-76, Чайковского 71-103, Лонгинова 13- 25, 1-3 Академический пер., Парковая 6-23, Суворова 1-31, 8 Марта 10-54, Семена Данилова 4/1-16, Космонавтов 4-6/2, Алданская 12-24, Лобановка 9-36, Есенина 1-21/1, Экспериментальная 2/4, Якова Петерса 1-11 – работы по заявкам Якутского отделения Энергосбыта;
09:30-14:00 – Лермонтова 152-200, Кеши Алексеева 1-13/5, Якова Потапова 1-11, Гимеинская 1-40, Лонгинова 53-69, Чайковского 36-46 – допуск бригады СМО к работам в охранной зоне энергообъекта;
09:30-14:00 – Якова Потапова 4-1,11в, Кеши Алексеева 13/1, 13/4 – монтаж СИП;
13:30-16:00 – Якова Петерса 4, Есенина, Спутник-2, Маганский тракт 2 км – пасынковка оопры;
13:30-17:00 – Лермонтова 62/2, Хоринский пер. 11-26, Кушнарева 6-29. Озерный пер. 1/3-33 – работы по технологическому присоединению потребителей;
14:00-17:00 –Хоринский пер. 1-26, Ямской пер. 1-22, Кушнарева 1-33, Озерный пер.1-33, Автодорожная 38-38/22 – замена вводного рубильника;
14:00-17:00 – Заозерная 1-21, Парковый проезд 1-18, Алымова 32/1 – работы в охранной зоне энергообъекта.
Вилюйский район:
10:00-18:00 – с. Сосновка, с. Староватово, с. Тосу, с. Балагаччы, с. Кирова, с. Сатагай – ремонтные работы на ВЛ.
Ленский район:
14:00-17:00 – с. Новая Мурья – ремонтные работы на ВЛ;
09:30-18:00 – г. Ленск (ул. Авиаторов) – ремонтные работы на ВЛ.
Мирнинский район:
11:00-14:00 – г. Мирный (дачи ТЗБ, мкр-н Заречный, дачи СОТ “Энтузиаст”, детский сад, теплопункт «Заречный», инфекционное отделение Мирнинской ЦРБ) – ремонтные работы на ВЛ.
Намский улус:
09:00-18:00 – с. Тастах, с. Салбан, с. Арбын, с. Кобякон (больница) – допуск бригады СМО к работам в охранной зоне ВЛ;
10:00-16:00 – с. Фрунзе – допуск бригады СМО к работам в охранной зоне ВЛ.
Таттинский район:
14:00-17:00 – с Черкех – работы в охранной зоне энергообъекта.
В графике возможны изменения.
Саха сирин олохтоохторун электричество уотунан хааччыйыы хаачыстыбатын тупсарар туһуттан Киин уонна Арҕааҥы электрическэй ситимнэр энергетиктэрэ күннэтэ саҥа объектары итиэннэ абоненнары уокка холбууллар итиэннэ былаан быһыытынан уот ситимнэрин өрөмүөннүүллэр.
Өрөмүөн үксүгэр үлэ күннэригэр күнүс, дьиэлэргэ уоту туһаныы аҕыйыыр кэмигэр, ыытыллар.
Энергообъектарга былааннаммыт үлэ барарынан ситимнээн кулун тутар 15 күнүнээҕи Дьокуускай куоракка уонна кэккэ улуустарга маннык графигынан уоту быстах кэмҥэ араарыахтара:
Дьокуускай к.:
09:00-12:00 – Челюскина 53-53/13, Очиченко 1-40, 50 лет Советской Армии 50-55, 1-4 Даркылахская – сыбаайаны уларытыы;
09:00-12:00 – Марха мкр-н (Советская, Октябрьская, Футбольный пер. Олега Кошевого, Мостовиков, Ойунского, Интернациональная) – энергообъект харыстанар зонатыгар үлэ;
сарсыарда 9 ч 00 мүн. киэһэ 17 ч.00 мүн. диэри кылгас кэм устата маннык аадырыстарга уот хааччахтаныаҕа: Лонгинова 27-31/1, Ново-Карьерная 1-10/1, 2-й Сайсарский пер. 1-19, Кулачикова-Элляя 12-20, Каландаришвили 44-50, Газовиков 26-40/2, Маяковского 37-60, Чехова 58-76, Чайковского 71-103, Лонгинова 13- 25, 1-3 Академический пер., Парковая 6-23, Суворова 1-31, 8 Марта 10-54, Семена Данилова 4/1-16, Космонавтов 4-6/2, Алданская 12-24, Лобановка 9-36, Есенина 1-21/1, Экспериментальная 2/4, Якова Петерса 1-11 – Энергосбыт сайаапкатынан үлэ;
09:30-14:00 – Лермонтова 152-200, Кеши Алексеева 1-13/5, Якова Потапова 1-11, Гимеинская 1-40, Лонгинова 53-69, Чайковского 36-46 – бэдэрээттэһэн үлэлиир тэрилтэ тутар-монтажтыыр биригээдэтэ көҥүл ылан өрөмүөннүүр;
09:30-14:00 – Якова Потапова 4-1,11в, Кеши Алексеева 13/1, 13/4 – СИП тардыыта;
13:30-16:00 – Якова Петерса 4, Есенина, Спутник-2, Маганский тракт 2 км – сыбаайаны уларытыы;
13:30-17:00 – Лермонтова 62/2, Хоринский пер. 11-26, Кушнарева 6-29. Озерный пер. 1/3-33 – дьиэлэри уокка холбооһун;
14:00-17:00 –Хоринский пер. 1-26, Ямской пер. 1-22, Кушнарева 1-33, Озерный пер.1-33, Автодорожная 38-38/22 – энергообъект харыстанар зонатыгар үлэ;
14:00-17:00 – Заозерная 1-21, Парковый проезд 1-18, Алымова 32/1 – энергообъект харыстанар зонатыгар үлэ.
Бүлүү улууһа:
10:00-18:00 – Сатаҕай, с. Сосновка, с. Староватово, с. Тосу, с. Балагаччы, с. Кирова – уот линиятыгар өрөмүөн үлэтэ.
Ленскэй оройуона:
14:00-17:00 – Новай Мурья – уот линиятыгар өрөмүөн үлэтэ;
09:30-18:00 – Ленскэй к. (Авиатордар уул.) – уот линиятыгар өрөмүөн үлэтэ.
Мииринэй оройуона:
11:00-14:00 – Мииринэй к. (ТЗБ аттынааҕы даачалар, Заречнай мкр-н, СОТ «Энтузиаст”, даачалара, оҕо саада, «Заречнай» ититэр пуун, Мииринэй оройуонун балыыһатын инфекционнай салаата) – уот линиятыгар өрөмүөн үлэтэ.
Нам улууһа:
10:00-16:00 – Фрунзе – бэдэрээттэһэн үлэлиир тэрилтэ тутар-монтажтыыр биригээдэтэ көҥүл ылан өрөмүөннүүр;
09:00-18:00 – с. Тастах, с. Салбан, с. Арбын, с. Кобякон (больница) – бэдэрээттэһэн үлэлиир тэрилтэ тутар-монтажтыыр биригээдэтэ көҥүл ылан өрөмүөннүүр.
Таатта улууһа:
14:00-17:00 – с Черкех – энергообъект харыстанар зонатыгар үлэ.
Бу график уларыйыан сөп.