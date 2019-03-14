График плановых работ энергетиков на завтра

Для обеспечения потребителей Республики Саха (Якутия) качественной и бесперебойной электроэнергией специалисты Центральных и Западных электрических сетей ежедневно ведут работы по подключению новых абонентов к электрическим сетям и последовательные ремонтные работы на объектах электросетевого хозяйства, которые невозможны без введений плановых временных ограничений электроснабжения.

Для удобства наших потребителей основная часть ремонтных работ проводится в дневное время рабочих будней, когда существенно снижено потребление электроэнергии.

Временные ограничения электроснабжения 15 марта в г. Якутске и ряде районов будут проводиться по следующему графику:

г. Якутск:

09:00-12:00 – Челюскина 53-53/13, Очиченко 1-40, 50 лет Советской Армии 50-55, 1-4 Даркылахская – пасынковка опоры;

09:00-12:00 – Марха мкр-н (Советская, Октябрьская, Футбольный пер. Олега Кошевого, Мостовиков, Ойунского, Интернациональная) – работы в охранной зоне энергообъекта;

в период с 09:00 до 17:00 предстоит кратковременное частичное ограничение по адресам: Лонгинова 27-31/1, Ново-Карьерная 1-10/1, 2-й Сайсарский пер. 1-19, Кулачикова-Элляя 12-20, Каландаришвили 44-50, Газовиков 26-40/2, Маяковского 37-60, Чехова 58-76, Чайковского 71-103, Лонгинова 13- 25, 1-3 Академический пер., Парковая 6-23, Суворова 1-31, 8 Марта 10-54, Семена Данилова 4/1-16, Космонавтов 4-6/2, Алданская 12-24, Лобановка 9-36, Есенина 1-21/1, Экспериментальная 2/4, Якова Петерса 1-11 – работы по заявкам Якутского отделения Энергосбыта;

09:30-14:00 – Лермонтова 152-200, Кеши Алексеева 1-13/5, Якова Потапова 1-11, Гимеинская 1-40, Лонгинова 53-69, Чайковского 36-46 – допуск бригады СМО к работам в охранной зоне энергообъекта;

09:30-14:00 – Якова Потапова 4-1,11в, Кеши Алексеева 13/1, 13/4 – монтаж СИП;

13:30-16:00 – Якова Петерса 4, Есенина, Спутник-2, Маганский тракт 2 км – пасынковка оопры;

13:30-17:00 – Лермонтова 62/2, Хоринский пер. 11-26, Кушнарева 6-29. Озерный пер. 1/3-33 – работы по технологическому присоединению потребителей;

14:00-17:00 –Хоринский пер. 1-26, Ямской пер. 1-22, Кушнарева 1-33, Озерный пер.1-33, Автодорожная 38-38/22 – замена вводного рубильника;

14:00-17:00 – Заозерная 1-21, Парковый проезд 1-18, Алымова 32/1 – работы в охранной зоне энергообъекта.

Вилюйский район:

10:00-18:00 – с. Сосновка, с. Староватово, с. Тосу, с. Балагаччы, с. Кирова, с. Сатагай – ремонтные работы на ВЛ.

Ленский район:

14:00-17:00 – с. Новая Мурья – ремонтные работы на ВЛ;

09:30-18:00 – г. Ленск (ул. Авиаторов) – ремонтные работы на ВЛ.

Мирнинский район:

11:00-14:00 – г. Мирный (дачи ТЗБ, мкр-н Заречный, дачи СОТ “Энтузиаст”, детский сад, теплопункт «Заречный», инфекционное отделение Мирнинской ЦРБ) – ремонтные работы на ВЛ.

Намский улус:

09:00-18:00 – с. Тастах, с. Салбан, с. Арбын, с. Кобякон (больница) – допуск бригады СМО к работам в охранной зоне ВЛ;

10:00-16:00 – с. Фрунзе – допуск бригады СМО к работам в охранной зоне ВЛ.

Таттинский район:

14:00-17:00 – с Черкех – работы в охранной зоне энергообъекта.

В графике возможны изменения.