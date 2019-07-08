График плановых работ энергетиков на 9 июля

Для обеспечения потребителей Республики Саха (Якутия) качественной и бесперебойной электроэнергией специалисты Центральных и Западных электрических сетей ежедневно ведут работы по подключению новых абонентов к электрическим сетям и последовательные ремонтные работы на объектах электросетевого хозяйства, которые невозможны без введений плановых временных ограничений электроснабжения.

Для удобства наших потребителей основная часть ремонтных работ проводится в дневное время рабочих будней, когда существенно снижено потребление электроэнергии. Временные ограничения электроснабжения 09 июля в г. Якутске и ряде районов будут проводиться по следующему графику:

г. Якутск:

09:00-12:00 – ул. Стадухина 61-64, П. Алексеева 73-75, Лермонтова 42-58, Курашова 44, Чайковского 14-26, 2-я Академическая 3-24, Лонгинова 24-25, Птицевод хоро (частично) —

09:30-13:00 — Борисовка-1.Сергеляхское шоссе 9-13км.Вил.трк.4-6км — монтаж СИП на опоре;

в период с 09:00 до 17:00 предстоит кратковременное частичное ограничение по адресам: Ямской 5-22, пер. Хоринский7-33, Кушнарева 23-33, Автодорожная 36/9, 38/7А, 38/6, 38/16, 38/19, 38/24, 38/27, 38/36, Транспортная 11, 11Б/4, 11/3, 11/а7, 27/1, 10/1, Автомобилистов 9/4, 15/7, 19/4, Кольцевая (частично), Оржоникидзе 35 – работы по технологическому присоединению потребителей;

13:00-17:00 — ул. Озерная 24-25.Дружбы нородов 11/1, Пилотов (частично), Марха(частично), Ильминская 53-62, Пирогова 1-6.Свердлова 1-17, Вил.пер.20-28.Бекетова 20-77.Притузова 30-44.Макаренко 5-7.Сосновая 30-68.Винокурова 70-80.Вил.трк. 3-4 км – работы по заявкам Якутского отделения Энергосбыта;

Горный район:

09:00-12:00 — c.Дикимдя, Ерт, Асыма, Кюерелях, Бес Кюель, Орто Сурт, Кептин, Илбенге — плановая проверка оборудования на ПС.

Мегино-Кангаласский район:

10:00-14:00 — часть п. Н-Бестях администрация МО, УОВД, ДСУ, Техникум, Пенсионный фонд, квартала № 6, 11, 23, 24, 30, торговые комплексы, котельная Холбос, котельная Новый ЛЭП, 47-ми квартирный дом — монтаж шлейфов.

в 13:00 и в 17:00 ч. кратковременное отключение электроэнергии по 20-40 минут в связи с плановыми работами в с. Дойду, Матта;

Намский район:

10:00-13:00 – с. Модутцы, с. Хатырык (уч. Барылах) – плановыеработы на ПС;

13:00-16:30 – с. Хатырык, Маймага, Тюбятцы – плановые работы на ПС;

13:00-17:00 – с. 2 Хомустах – плановые работы на ПС.

Таттинский район:

09:00-19:00 — Северо-Восточная часть с Ытык-Кюель,Россельхозбанк, адм.ЦРБ, пенсионное управление, школа №1 — капитальный ремонт ВЛ.

Томпонский район:

09:00-12:00 — часть п.Д-Хая — работы в охранной зоне ЛЭП;

10:00-16:00 — п.Хандыга, ул.Энергетиков — перераспределение нагрузки по фазам.

Ленский район:

21:00-06:00 – г. Ленск (пер. 1-й Нюйский, ул. Ленских Событий, Водников, Ломоносова, Чапаева, Полярная, Строительная, Ярославская, Набережная) – установка опор на ВЛ-6 кВ.

Вилюйский район:

В ночь с 04.07 по 05.07 22:00-06:00 – г. Вилюйск (микрорайон Арболит, ул. Песчаная, Кондакова, Юбилейная, Ойунского, м-Алексеева, Восточная, часть улиц, Чапаева, Хомустахская) – ремонтные работы на ВЛ.

10:00-12:00 – г. Вилюйск (район БЭС, микрорайон Арболит, ул. Песчаная, Кондакова, Юбилейная, Ойунского, м-Алексеева, Восточная, часть улиц Чапаева, Хомустахская, центр города Вилюйска, Набережная) – ремонтные работы на ПС.

14:00-16:00 – Вилюйска (микрорайон Молодежный, Химия. Авиапорт, ул. Мира от дома №62 до Авиапорта) – ремонтные работы на ПС.

Верхневилюйский район:

00:00-06:00 – с. Далыр, Кырыкый, Мэйик, уч. Кюлэт, уч. Трудовой – ремонтные работы на ПС.

Мирнинский район:

09:00-12:00 – п. Айхал (ул. Бойко, д.1; ул. Юбилейная, д.11; ул. Юбилейная, д.12; магазины: «Люкс», «Дионис», «Премьер», «Цветы», «Стиль», «Магнит», «Каприз», «Силуэт», «Копейка», «Стерх», «Северное сияние», «Книги», «Престиж», «Зефир», «Островок», продукты «Айхал», Аптека «Авицена», ДК «Северное сияние», магазин «Ариэль», Пекарня, Торговый центр «Мой», «Алроса-Охрана», «Таёжный Экспресс», ул. Алмазная 3, ул. Юбилейная 13) – ремонтные работы на КТП.

Олекминский район:

14:00-17:30 – г. Олекминск (ул. Набережная, Бабкина, пер. Набережный, ул. Бровина, Гагарина, Логовая, пер. Жилина, Спасская, Озерная, Строда, Ломоносова, Кульбертинова, 30лет ЯАССР, Кудрина Абагинского, Калинина, Юбилейная) – ремонтные работы на ВЛ.

В графике возможны изменения.

Напоминаем, что согласно п. 31(6) раздела II постановления Российской Федерации от 27 декабря 2004 года №861 потребитель электрической энергии обязан обеспечить поддержание автономного резервного источника питания, необходимость установки которого определена в процессе технологического присоединения, в состоянии готовности к его использованию при возникновении внерегламентных отключений, введении аварийных ограничений режима потребления электрической энергии (мощности) или использовании противоаварийной автоматики.

Сетевые организации не несут ответственности за последствия, возникшие вследствие неисполнения потребителем услуг требований настоящего пункта и повлекшие за собой повреждение оборудования, угрозу жизни и здоровью людей, экологической безопасности и (или) безопасности государства, значительный материальный ущерб, необратимые (недопустимые) нарушения непрерывных технологических процессов производства.