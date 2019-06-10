График плановых работ энергетиков на 8-10 июня

Для обеспечения потребителей Республики Саха (Якутия) качественной и бесперебойной электроэнергией специалисты Центральных и Западных электрических сетей ежедневно ведут работы по подключению новых абонентов к электрическим сетям и последовательные ремонтные работы на объектах электросетевого хозяйства, которые невозможны без введений плановых временных ограничений электроснабжения.

Для удобства наших потребителей основная часть ремонтных работ проводится в дневное время рабочих будней, когда существенно снижено потребление электроэнергии.

Временные ограничения электроснабжения 8-10 июня в г. Якутске и ряде районов будут проводиться по следующему графику:

10 июня:

г. Якутск:

09:00-12:00 – Борисовка 3-й квартал, Вилюйский тракт 5 км, Три Сосны 65-80 – распределение нагрузки;

09:00-12:00 – 1-я Даркылахская 1-48, Кржижановского 12-63, Бабушкина 8-12, СОТ «Прибрежный» – работы по технологическому присоединению потребителей;

09:00-15:00 – Малая Марха мкр-н (частично) – пасынковка опоры;

09:00-17:00 – 203 мкр-н 2-1, 2-2, 2-3, 2-4, 10, 11, 12 – допуск строительно-монтажной бригады к работам в охранной зоне;

– монтаж СИП;

в период с 09:00 до 17:00 предстоит кратковременное частичное ограничение по адресам: Чайковского 10-28, 1-3-й Академический пер., 1-2-я Пристанская, Челюскина 6-53/8, Огородников 1-26 – работы по заявкам Якутского отделения Энергосбыта;

09:30-16:00 – Чайковского 10-28, 1-3-й Академический пер., район Мелиорации, Мелиораторов, Степной пер. – допуск строительно-монтажной бригады к работам в охранной зоне;

13:00-17:00 – Дежнева 75-79, Габышева 1-30, Луговая 1-73, Дружный пер. 1-20, проезд Незабудка – работы по технологическому присоединению потребителей;

13:30-17:00 – Ильменская 41-94 – распределение нагрузки.

Амгинский район:

08:00-19:00 – с. Бетюнцы – монтаж СИП;

09:00-19:00 – с. Чапчылган – монтаж СИП.

Ленский район:

15:00-18:00 – г. Ленск (нефтебаза, кислородная станция, объекты ЛПТЭС, причал 2 транзита, цементные склады, база АО «РНГ», дачные участки) – работы на ВЛ.

Нюрбинский район:

10:00-19:00 – с. Мар (телевышка №38, телевышка МТС) – сборка и замена опор.

Олёкминский район:

06:00 на 15 мин. – г. Олёкминск (частично Набережная, Бабкина, Бровина, Спасская, Озерная, Строда, 30 лет ЯАССР, Кудрина-Абагинского, Калинина, Юбилейная, Пушкина, Кульбертинова; пер. Набережный, поликлиника и больничный комплекс, ул. Гагарина, Логовая, Ломоносова, Каландаришвили, пер. Жилина, пер. Солнечный) – ремонт ВЛ.

В графике возможны изменения.

При копировании материалов ссылка на www.yakutskenergo.ru обязательна.

Напоминаем, что согласно п. 31(6) раздела II постановления Российской Федерации от 27 декабря 2004 года №861 потребитель электрической энергии обязан обеспечить поддержание автономного резервного источника питания, необходимость установки которого определена в процессе технологического присоединения, в состоянии готовности к его использованию при возникновении внерегламентных отключений, введении аварийных ограничений режима потребления электрической энергии (мощности) или использовании противоаварийной автоматики.

Сетевые организации не несут ответственности за последствия, возникшие вследствие неисполнения потребителем услуг требований настоящего пункта и повлекшие за собой повреждение оборудования, угрозу жизни и здоровью людей, экологической безопасности и (или) безопасности государства, значительный материальный ущерб, необратимые (недопустимые) нарушения непрерывных технологических процессов производства.