График плановых работ энергетиков на 7 марта

Временные ограничения электроснабжения 7 марта в г. Якутске и ряде районов будут проводиться по следующему графику: г. Якутск: 09:00-12:00 – Каландарашвили 43, Ново-Карьерная 1-37/5, Винокурова 1-48, Чайковского 1-103, 1-й Академический пер., 2-й Академический пер., 3-й Академический пер., Ильменская 1-17, Лонгинова 1-42, Парковая 1-23, Ново-Сайсарская 1-13, Билибина 13-19/26, Окружная дорога 16 – ремонтные работы на ВЛ; 09:00-12:00 – Орджоникидзе 22 – ремонт выключателя нагрузки; 09:00-12:00 – Дружбы народов 1-15, Чочур-Муран 1-21, Абыйская 17-35/1, Соленая 1-16, Оленекская 1-32 – пасынковка опоры; 09:00-12:00 – Дежнева 34-79, Красноярова 27-58, Тимирязева 24-26, Громова 1-18, Байкалова 36/1, Строда 72-78, Крупской 41, 43/1 – допуск бригады СМО к работам в охранной зоне энергообъекта; 09:00-12:00 – с. Пригородный (Совхозная 8-22) – работы по технологическому присоединению потребителей; 09:00-13:00 – Полины Осипенко 8-18/3, Богдана Чижика 29/1-33, Бестужева-Марлинского 23-62, Кальвица 2,4, Леваневского 1-26, Василия Манчаары 1-49/1, Кирсанова 1-6 – допуск бригады СМО к работам в охранной зоне энергообъекта; в период 09:00-17:00 кратковременное частичное ограничение по адресам: Пушкина 31/1, ДСК «Весна», Автомобилистов 16-31, Билибина 12-27/2, СОТ «Быйанг», Марха мкр-н (частично) – работы по заявкам Якутского отделения Энергосбыта; 13:30-17:00 – Ямской пер. 15/1, 17/1 – работы по технологическому присоединению потребителей; 15:00-16:00 – Энергетиков квартал 25-33, Жорницкого 17-56, Песчаная 1-88, Дальняя 52-83, 8 Марта 10-86, Герцена 1-44, Портовское кольцо 18-31, Пекарского 39-111, Якутская 2/8, Строителей 15-39, Халтурина 37-67/4, Коммунаров1-40, Маганский пер.1-31, Клары Цеткин 4-4/3, Рыдзинского 1-6, Суворова 1-31., Сандал пер., Окружная дорога 1-19/2 – работы в охранной зоне энергообъекта. Вилюйский район: 10:00-17:00 — с. Кыргыдай – ремонтные работы на ВЛ. Верхневилюйский район: 11:00-15.30 – с. Хоро – вынос линии с территории строящегося детского сада, по заявке строительной организации. Ленский район: 14:00-18:00 – с. Беченча – монтаж разъединителя на опоре; 09:00-18:00 — с. Беченча (Пионерская, Советская, Егора Мыреева, Курумская, Набережная) – замена провода на СИП-2. Мегино-Кангаласский улус: 11:00-14:00 – с. Техтюр – работы в охранной зоне энергообъекта. Мирнинский район: 09:00-10:00, 17:00-18:00 – г. Мирный (частный сектор по ул. Индустриальная, Фрунзе, Первомайская, пер. Заводской) – ремонтные работы на ВЛ; 09:00-18:00 – г. Мирный (дачи в районе ТЗБ) – ремонтные работы на ВЛ. 09:00-12:00 – г. Мирный (Ручейная, Космонавтов, ПАКУ мкр-на Аэропорт) – замена автоматического выключателя. Намский улус: 13:00-16:00 – с. Фрунзе – ремонтные работы на ВЛ. В графике возможны изменения. Источник: Пресс-служба Центральных электрических сетей www.yakutskenergo.ru

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