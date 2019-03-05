График плановых работ энергетиков на 6 марта

Временные ограничения электроснабжения 6 марта в г. Якутске и ряде районов будут проводиться по следующему графику:

г. Якутск:

09:00-12:00 – Хатынг-Юряхское шоссе 7 км, Базовый пер. 63-69, Окружная дорога 30-52, Набережная 2-я, Набережная 3-я – работы по технологическому присоединению потребителей;

09:00-16:00 – 50 лет Советской Армии 1-56, Кальвица 2/1-6/2, Лесозаводская 1-7, Гольминка 1-34, Богдана Чижика 29, Полины Осипенко 1-8/2, 1-я База 49/2-122/3 – пасынковка опоры;

в период 09:00-17:00 кратковременное частичное ограничение по адресам: п. Маган (частично), Марха мкр-н (Тепличная, Полевая, 2-я Полевая), Бестужева-Марлинского 28-32 – работы по заявкам Якутского отделения Энергосбыта;

09:30-14:00 – Усть-Мархинка, Огородников, СОТ Прибрежный, 50 лет Советской Армии 45в-120/7 – работы в охранной зоне энергообъекта.

Вилюйский район:

10:00-17:00 – с. Кыргыдай – ремонтные работы на ВЛ.

Ленский район:

11:00-12:00 – п. Мурья – регулирование уровня напряжения силового трансформатора.

Мирнинский район:

09:00-10:00, 17:00-18:00 – г. Мирный (частный сектор по ул. Индустриальная, Фрунзе, Первомайская, пер. Заводской) – ремонтные работы на ВЛ;

09:00-18:00 – г. Мирный (дачи в районе ТЗБ) – ремонтные работы на ВЛ.

Намский улус:

10:00-16:30 – с. Намцы (Чернышевского 2-23? магазины «Шоколад», «Алтан», «Эркин», «Уют», «Нива+», «Восьмерка», «Крепеж», Аптека №8, «Гранильный») – работы по технологическому присоединению потребителей;

13:00-15:00 – с. Модут, с. Хатырык, с. Маймага, с. Тюбя – работы в охранной зоне энергообъекта.

Нюрбинский район:

14:00-17:00 – с. Киров – ремонтные работы на ВЛ.

Сунтарский район:

10:00-18:00 – с. Тойбохой, с. Усун-Кюель, с. Аллага, с. Мар-Кюель, с. Жархан, с. Крестях, с. Тенкя, с. Куокуну, с. Вилючан, с. Нахара – ремонтные работы на ВЛ.

В графике возможны изменения.

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Напоминаем, что согласно п. 31(6) раздела II постановления Российской Федерации от 27 декабря 2004 года №861 потребитель электрической энергии обязан обеспечить поддержание автономного резервного источника питания, необходимость установки которого определена в процессе технологического присоединения, в состоянии готовности к его использованию при возникновении внерегламентных отключений, введении аварийных ограничений режима потребления электрической энергии (мощности) или использовании противоаварийной автоматики.

Сетевые организации не несут ответственности за последствия, возникшие вследствие неисполнения потребителем услуг требований настоящего пункта и повлекшие за собой повреждение оборудования, угрозу жизни и здоровью людей, экологической безопасности и (или) безопасности государства, значительный материальный ущерб, необратимые (недопустимые) нарушения непрерывных технологических процессов производства.