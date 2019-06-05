График плановых работ энергетиков на 6 июня

Временные ограничения электроснабжения 6 июня в г. Якутске и ряде районов будут проводиться по следующему графику:

г. Якутск:

09:00-12:00 – 8 Марта 1-20, Дальняя 1-53 – распределение нагрузки;

09:00-12:00 – СОТ «Птицевод-Хоро» – работы по технологическому присоединению потребителей;

09:00-12:00 – Марха мкр-н: Жатайская 1-19/1, Марха, Просторная 5/1-29/1 – подключение потребителя;

09:00-15:00 – Сергеляхское шоссе 4-6 км – текущий ремонт энергооборудования;

в период с 09:00 до 17:00 предстоит кратковременное частичное ограничение по адресам: Егорова 1-22/1, Петра Алексеева 83-85/5, Асямова 1-17, Жорницкого 30-38, Пионерская 1-8/3, Песчаная 1-51, Чайковского 37-65, Подгорная, 2-я Подгорная, Сосновый пер., Лобановка 1-47, Есенина 1-21 – работы по заявкам Якутского отделения Энергосбыта;

09:30-11:00 – Покрышкина 86-111, Абыйский пер. 6-15, Сунтарский пер. 1-19, СОПК «Колос» – работы в охранной зоне энергообъекта;

09:30-15:00 – Сергеляхское шоссе 6км, Бутакова 41/3-94/1 – пасынковка опоры;

13:00-17:00 – Рыдзинского 1-26 – распределение нагрузки;

14:00-16:00 – 50 лет Советской Армии 21/2-23/4а – работы в охранной зоне энергообъекта;

14:00-17:00 – Софронова 41-90/1, Чехова 68-81 – работы по технологическому присоединению потребителей.

Амгинский район:

08:00-19:00 – с. Бетюнцы – монтаж СИП;

09:00-19:00 – с. Чапчылган – монтаж СИП.

Горный район:

09:00-12:00 – с. Бердигестях (Заречье, ДРСУ, ПМК) – работы в охранной зоне энергообъекта.

Ленский район:

09:00-17:30 (с вводом на обед) – п. Пеледуй (жилфонд по ул. Юбилейная, полиция) – работы на ВЛ.

Мирнинский район:

10:00-18:00 – г. Мирный (жилой сектор по ул. Петра Алексеева, Ручейная) – установка опор;

Олёкминский район:

С 06:30 на 15 мин. – г. Олёкминск (Нутчина, частично ул. Каландаришвили, Гагарина, Скочинского, 50 лет Победы, Кудрина-Абагинского, Калинина, 30 лет ЯАССР, Кульбертинова, Филатова, Набережная, Бровина, пер. Солнечный, пер. Партизанский, пер. Жилина, пер. Набережный, телестанция) — отключение ВЛ для перевода нагрузки на подстанции;

12:00-17:00 – г. Олёкминск (вышки МТС, Мегафон, цифровое телевидение) – ремонт ВЛ.

Чурапчинский район:

09:00-19:00 – с. Толон, с. Чыаппара (западная сторона) – капитальный ремонт ВЛ.

В графике возможны изменения.