График плановых работ энергетиков на 5 июня

Временные ограничения электроснабжения 5 июня в г. Якутске и ряде районов будут проводиться по следующему графику: г. Якутск: 09:00-11:00 – 203 мкр-н (частично) – допуск строительно-монтажной бригады к работам в охранной зоне энергообъекта; 09:00-12:00 – Суворова 1-31, 8 Марта 10-54 – распределение нагрузки; 09:00-12:00 – Бутакова 8-37/1, Габышева 10-30, Луговая 10-50, 50-73, Дружный пер. 1-18 – работы по технологическому присоединению потребителей; в период с 09:00 до 17:00 предстоит кратковременное частичное ограничение по адресам: Кулаковского 1-4, Крупской 1-29, Неустроева 7-37/3, Суворова 1-31, 8 Марта 10-54, Герцена 1-44, Портовское кольцо 18-29, Пекарского 39-69, Окружная дорога 1-12, 50-61, Бутакова 8-37/1 – работы по заявкам Якутского отделения Энергосбыта; 09:30-13:00 – Покровский тракт 7 км – допуск строительно-монтажной бригады к работам в охранной зоне энергообъекта; 09:30-16:00 – Марха мкр-н: Экспериментальная, р-н Мелиораторов, Жатайский тракт 1 км, Намский тракт 13 км – допуск строительно-монтажной бригады к работам в охранной зоне энергообъекта; 09:30-16:00 – Котенко 33-39/1, Ногина 4/2-35 – переключение потребителей на новую ВЛ; 13:00-16:00 – Чайковского 111/1-113, Кулачикова-Элляя 21/1-29 – работы в охранной зоне энергообъекта; 13:00-17:00 – Халтурина 37-63, Строителей 15-39, Рыдзинского 1-6, Коммунаров 1-40, Маганский 1-31 пер. – распределение нагрузки; 14:00-16:00 – Автодорожная 28/15-38/30, Автомобилистов 1-17, Большая Полянка 1-21/1 – работы в охранной зоне энергообъекта; 14:00-17:00 – Хатынг-Юряхское шоссе 6 км, Сибирская, Солнечная, Таежная, СОТ «Зодчий-1», Сайлык, Дачная 35-65 18 – работы по технологическому присоединению потребителей. Амгинский район: 08:00-19:00 – с. Бетюнцы – монтаж СИП; 09:00-17:00 – с. Чапчылган – монтаж СИП. Ленский район: 09:00-17:30 (с вводом на обед) – п. Пеледуй (жилфонд по ул. Юбилейная, полиция) – работы на ВЛ; 10:00-17:00 – п. Витим (Боровая, Набережная, Комсомольская, Кооперативная, Нахимова, Ленина, Полевая, пер. Дружбы, АЗС, пожарное депо) – техническое обслуживание оборудования; 14:30-18:00 — г. Ленск (Ленина 63-87, Победы 2-22, Пролетарская 1-5, часть ул. Ойунского) – проверка оборудования. Намский район: 09:00-19:00 – с. Хатырык, с. Маймага, с. Тюбятцы – капитальный ремонт ВЛ. Чурапчинский район: 09:00-19:00 – с. Толон, с. Чыаппара (западная сторона) – капитальный ремонт ВЛ. В графике возможны изменения. Источник: Пресс-служба Центральных электрических сетей ПАО «Якутскэнерго» www.yakutskenergo.ru

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