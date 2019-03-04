График плановых работ энергетиков на 4 марта

Временные ограничения электроснабжения 4 марта в г. Якутске и ряде районов будут проводиться по следующему графику: г. Якутск: 09:00-12:00 – Бекетова 26-87, Винокурова 79-97, Притузова 29-53, Макаренко 5, 7, Сосновая 26-68 – монтаж СИП; в период 09:00-17:00 кратковременное частичное ограничение по адресам: Бестужева-Марлинского 9/3, Березовая (частично), Московская, Огородников 2-21, Берёзовая роща, Семейная, Мохсоголохская, Сырдахская, Связистов пер., Томтор – работы по заявкам Якутского отделения Энергосбыта; 09:00-17:00 – Богдана Чижика 16, 18, 20, Федора Попова 2/2 – допуск бригады СМО к строительно-монтажным работам; 09:30-12:00 – Петрова пер., Чусовского, Степанова, Якутская 3-17, Мирнинская 12-25, Верхоянская 2-19, Халтурина 26-32, 85, 93 – допуск бригады СМО к строительно-монтажным работам; 09:30-12:00 – Сергеляхское шоссе 10-12 км – работы в охранной зоне энергообъекта; В графике возможны изменения. При копировании материалов ссылка на www.yakutskenergo.ru обязательна. Источник: Пресс-служба Центральных электрических сетей www.yakutskenergo.ru

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