График плановых работ энергетиков на 4 июня

Временные ограничения электроснабжения 4 июня в г. Якутске и ряде районов будут проводиться по следующему графику: г. Якутск: 09:00-10:00 – 1-2-я Пристанская, 50 лет Советской Армии – работы в охранной зоне энергообъекта; 09:00-12:00 – Зои Космодемьянской пер. 1-20, Сергеляхское шоссе 8-10 км – замена опоры, монтаж СИП; 09:00-12:00 – Билибина 17/1, 17/2, 17/3 – допуск строительно-монтажной бригады к работам в охранной зоне энергообъекта; 09:00-12:00 – Ломоносова 100-105, Космонавтов 16-26/1, Софронова 1-29 – работы по технологическому присоединению потребителей; в период с 09:00 до 17:00 предстоит кратковременное частичное ограничение по адресам: Билибина 12/1-27/2, 41-47/19, Парковая 19-48, 2-й Сайсарский пер. 1-19, Кулачикова Элляя пер. 12-20, Ново-Карьерная 1-7/1, п. Маган (Алымова 1-34, Кирова, 1-42, 40 лет Победы 12-37) – работы по заявкам Якутского отделения Энергосбыта; 09:30-16:00 – Покровский тракт 10-14 км – допуск строительно-монтажной бригады к работам в охранной зоне энергообъекта; 11:00-12:00 – 50 лет Советской Армии 86-86/3 – работы в охранной зоне энергообъекта; 13:00-17:00 – Сергеляхское шоссе 5 км – работы в охранной зоне энергообъекта; 13:00-17:00 – СОТ «Птицевод Хоро», ДСК «Сардана», Кустук – работы по технологическому присоединению потребителей; 13:30-17:00 – Покровский тракт 5 км, с. Пригородный (Озерная, Центральная) – пасынковка опоры; 14:00-15:00 – ОАО «ЯКСМК» – работы в охранной зоне энергообъекта. Амгинский район: 09:00-17:00 – с. Чапчылган – монтаж СИП. Ленский район: 10:00-17:00 – п. Витим (мкр-н Геолог, техучасток, аэропорт) – техобслуживание оборудования; 09:00-17:30 (с вводом на обед) – п. Пеледуй (жилфонд по ул. Юбилейная, полиция) – работы на ВЛ. Мирнинский район: 09:00-12:30 – п. Айхал (ул. Амакинская 2, 4, 6, 12, 18, частный сектор ул. Таёжная, ул. Лесная 12, магазины «Дойна-2», «Автомир») – укрепление опор ВЛ. Сунтарский район: 10:00-17:00 – с. Сунтар (ул. Хадьага, Овчинникова, Гурьева, территория базы «Татыйыына», территория коррекционной школы) – техобслуживание оборудования. В графике возможны изменения. Источник: Пресс-служба Центральных электрических сетей ПАО «Якутскэнерго» www.yakutskenergo.ru

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