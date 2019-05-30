График плановых работ энергетиков на 31 мая

Временные ограничения электроснабжения 31 мая в г. Якутске и ряде районов будут проводиться по следующему графику:

г. Якутск:

09:00-12:00 – Сергеляхское шоссе 12 км 1-5/15, Ивана Крафта, СОТ «Оазис» – работы по технологическому присоединению потребителей;

09:00-12:00 – Хатынг-Юряхское шоссе 10-24/1, Майская, ДСК «Юбилейный», ДСК «Автомобилист» – пасынковка опоры;

09:00-13:00 – 50 лет Советской Армии 40-48, Леваневского 1-5 – допуск строительно-монтажной бригады к работам в охранной зоне энергообъекта;

в период с 09:00 до 17:00 предстоит кратковременное частичное ограничение по адресам: Маяковского 77-89, Кеши Алексеева 8-12/2, Лермонтова 142, Чайковского 121/1, СОТ «Лена», Чепалова 7/1-14 – работы по заявкам Якутского отделения Энергосбыта;

09:00-17:00 – Лермонтова 23/1-31/3 – капитальный ремонт оборудования;

09:30-12:00 – Красильникова 1-21, Автодорожная 1-15 – допуск строительно-монтажной бригады к работам в охранной зоне энергообъекта;

09:30-17:00 – Автодорожная 1-6/1 5 – допуск строительно-монтажной бригады к работам в охранной зоне энергообъекта;

13:30-17:00 – СОТ «Зеленая долина», ДСК «Механизатор», Мординова 40-52 – работы по технологическому присоединению потребителей;

14:00-17:00 – Хатынг-Юряхское шоссе 6 км, Сибирская, Таежная, Солнечная, Георгиевский пер. – пасынковка опоры.

Амгинский район:

09:00-17:00 – с. Чапчылган – монтаж СИП.

Ленский район:

08:30-18:00 – с. Южная Нюя (есть РИП), с. Батамай – перетяжка провода;

11:00-16:00 – с. Северная Нюя, с. Чамча, с. Орто-Нахара – техобслуживание оборудования;

09:00-17:30 – п. Пеледуй (жилфонд по ул. Юбилейная, полиция) — замена опор, установка опор, перетяжка провода, подключение абонентов.

Мирнинский район:

09:30-12:30 – г. Мирный (Советская 17, 18, 19, 18а, 20а, 21, 21а, Ленина 41, 41а, м-н «Экспресс» по ш. Кирова) – заводка СИП, установка автоматического выключателя, подключение потребителя.

Намский район:

09:00-17:00 – с. Хатырык, с. Маймага, с. Тюбятцы – допуск строительно-монтажной бригады к работам в охранной зоне энергообъекта.

В графике возможны изменения.