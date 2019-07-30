График плановых работ энергетиков на 31 июля

Для обеспечения потребителей Республики Саха (Якутия) качественной и бесперебойной электроэнергией специалисты Центральных и Западных электрических сетей ежедневно ведут работы по подключению новых абонентов к электрическим сетям и последовательные ремонтные работы на объектах электросетевого хозяйства, которые невозможны без введений плановых временных ограничений электроснабжения.

Для удобства наших потребителей основная часть ремонтных работ проводится в дневное время рабочих будней, когда существенно снижено потребление электроэнергии. Временные ограничения электроснабжения 31 июля будут проводиться по следующему графику:

г. Якутск:

09:00-12:00 – ул. Халтурина 3/3-7, Лермонтова 28-30, Свердлова 2/2, Дачная 35-65, Таежная 21/5-49, Покровский тракт 7 км, Степная 16-53, Якутская 41/3-43а – работы по технологическому присоединению потребителей;

09:30-13:00 — Окружная дорога 52-118/1, Окружное шоссе 41/1-82, СОТ Животновод – допуск бригады СМО;

в период с 09:00 до 17:00 предстоит кратковременное частичное ограничение по адресам: ул. Центральная 1-16, Новая 13/2а-20, Тепличная 9а-10, Набережная 2-9, пер. Тепличный 6/3, Совхозная 30-30/1 – работы по заявкам Якутского отделения Энергосбыта;

13:00-17:00 – ул. Белая гора, пер. Загаражный, Окружная дорога 59-76, ДСК Заря, Лонгинова 46/2, 72/1, Новосайсарская 4/9-30/6, Лонгинова 46/2-82/7б, СОТ Быйанг, 50 лет Советской Армии 61, Очиченко 43/4-45/16а, Намцырский тракт 18 км — работы по технологическому присоединению потребителей, подключение СТП.

Намский район:

09:00-18:00 – с. 2 Хомустах – капитальный ремонт на ВЛ.

Томпонский район:

08:30-10:00 – п. Хандыга ул. Кычкина (частично) – техобслуживание ТП;

10:00-12:00 – п. Хандыга ул. Маганская, Энергетиков, Ойунского – техобслуживание ТП;

13:30-15:00 – п. Хандыга ул. Таежная – техобслуживание ТП;

15:00-17:00 – п. Хандыга база Валеева, база Матыки — техобслуживание ТП.

Усть-Алданский район:

09:00-18:00 — с. Танда, Тит-Ары, Бярия, Кыллай – плановые работы на ПС, капитальный ремонт на ВЛ.

Ленский район:

09:00–13:00; 15:00-19:00 – п. Витим (микрорайон Геолог) – ремонтные работы на ВЛ.

08:30–19:00 — п. Северная Нюя, Чамча, Орто-Нахара – ремонтные работы на ПС.

Олекминский район:

11:00–14:00 — с. Улахан-Мунгку – проверка РЗА оборудования ПС.

14:00–17:00 — с. Куранда, Юнкюр, Тюбя — проверка РЗА оборудования ПС.

14:30–17:30 — г. Олекминск от городского парка до п. Нефтебаза (ул. К. Миллера, Мелиораторов, часть ул. Набережная, пер. Бекетова, пер. Загородный, часть ул. К.Абагинского, пер. Энергетиков, часть ул. Набережная, Автотранспортников, ул. Сосновая, ул. Еловая, ул. Геологов, ул. Новая, пер. Строительный, местность Селиваново (ДИПИ), городская свалка, п. Нефтебаза) – ремонтные работы на ВЛ.

В графике возможны изменения.

Напоминаем, что согласно п. 31(6) раздела II постановления Российской Федерации от 27 декабря 2004 года №861 потребитель электрической энергии обязан обеспечить поддержание автономного резервного источника питания, необходимость установки которого определена в процессе технологического присоединения, в состоянии готовностик его использованию при возникновении внерегламентных отключений, введении аварийных ограничений режима потребления электрической энергии (мощности) или использовании противоаварийной автоматики.

Сетевые организации не несут ответственности за последствия, возникшие вследствие неисполнения потребителем услуг требований настоящего пункта и повлекшие за собой повреждение оборудования, угрозу жизни и здоровью людей, экологической безопасности и (или) безопасности государства, значительный материальный ущерб, необратимые (недопустимые) нарушения непрерывных технологических процессов производства.