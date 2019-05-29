График плановых работ энергетиков на 30 мая

Временные ограничения электроснабжения 30 мая в г. Якутске и ряде районов будут проводиться по следующему графику:

г. Якутск:

09:00-12:00 – Халтурина 30-63, Рыдзинского 1-10, Строителей 10-40 – распределение нагрузки;

09:00-12:00 – Петра Алексеева 83-85/11 – установка опоры;

09:00-12:00 – Песчаная 1-88, Дальняя 52-83, 8 Марта 63-86 – замена трансформатора тока;

09:00-12:00 – Федора Попова 16/4-16/7 – перезаводка СИП;

в период с 09:00 до 17:00 предстоит кратковременное частичное ограничение по адресам: Чернышевского 1-56/2, 114-116/8, Челюскина 6-53/8, СОТ «Пламя», СОТ «Сапс», Хатынг-Юряхское шоссе 7 км – работы по заявкам Якутского отделения Энергосбыта;

09:00-12:0 – Три Сосны 54-104/2, Автострада 50 лет Октября – работы по технологическому присоединению потребителей;

09:30-16:00 – Марха мкр-н (частично), Экспериментальная, р-н Мелиораторов, Жатайский тракт 1 км, Намский тракт 13 км – допуск строительно-монтажной бригады к работам в охранной зоне энергообъекта;

13:00-16:00 – Суворова 1-31, 8 Марта 1-54, Коммунаров 1-40 – распределение нагрузки;

13:30-17:00 – Маяковского 77-89, Автодорожная 36/9-38/36, Транспортная 10-27/1, ДСК «Спутник» – работы по технологическому присоединению потребителей.

Амгинский район:

09:00-17:00 – с. Чапчылган – монтаж СИП;

17:00-18:00 – с. Алтанцы, с. Сатагай, с. Эмиссы – подключение потребителя.

Ленский район:

09:00-17:30 – п. Пеледуй (жилфонд по ул. Юбилейная, полиция) — замена опор, установка опор, перетяжка провода, подключение абонентов.

Мирнинский район:

10:00-16:00 – п. Алмазный (администрация МО «Поселок Алмазный», ул. Молодежная, Дражная, Гагарина, Речная) – ремонт ВЛ;

09:00-18:00 – г. Мирный (дачи в районе ТЗБ, ТЗБ) – ремонт ВЛ;

17:00-18:00 — с. Тас-Юрях (частный сектор по ул. Парковая, Степана Попова, Березовая) – работы по заявке Энергосбыта.

Намский район:

09:00-16:00 – с. Намцы (участок Нэлэгэр), с. Искра – допуск строительно-монтажной бригады к работам в охранной зоне энергообъекта;

10:00-17:00 – с. 1-й Хомустах (Лесная, Северная, Аммосова, Новая) – ремонт КТП.

Олёкминский район:

14:00-17:00 – с. Улахан-Мунгку – ремонт ВЛ.

В графике возможны изменения.