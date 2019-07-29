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График плановых работ энергетиков на 30 июля

Для обеспечения потребителей Республики Саха (Якутия) качественной и бесперебойной электроэнергией специалисты Центральных и Западных электрических сетей ежедневно ведут работы по подключению новых абонентов к электрическим сетям и последовательные ремонтные работы на объектах электросетевого хозяйства, которые невозможны без введений плановых временных ограничений электроснабжения.

Для удобства наших потребителей основная часть ремонтных работ проводится в дневное время рабочих будней, когда существенно снижено потребление электроэнергии. Временные ограничения электроснабжения 30 июля будут проводиться по следующему графику:

г. Якутск:

09:00-12:00 – Хатын-Юряхское шоссе 7 км 52/19, Сибирская 28/1, 30/1, 34/1, 40/1, Кедровая 57, 78, 82, Курнатовского 86-101, Пилотов, СОТ Искра, Сайылык 1, 2, Зодчий, Кутузова 15, 17, 19, 22, 25, 28, 30/1, 33, Рыдзинского 31, 31/1, 35, 39, 41, П. Алексеева 66, Покровский тракт 7км Центральная 21/1, пер. Озерный 11, Степная 16, 21/1, 42/1, 27, 53 – работы по технологическому присоединению потребителей;

09:00-13:00 — ул. Интернациональная 3 – допуск бригады СМО;

в период с 09:00 до 17:00 предстоит кратковременное частичное ограничение по адресам: ул. Пекарского 2/1, 5, 6, 8/1, 11, 12, 13, 15, 17, 19, 20, 23, 29, 43, 46, 47, 52, 70, 82, 92-96, 105-111, Строителей 37, Халтурина 67/3, 67/4, Дальняя 5, 11, 13/4, 21-41, 52-83, Рыдзинского 6, 7, 8, 10, 14, 20, К. Цеткин 2/1, Окружное шоссе 47-82, Таежная 2-15, Луговая 15/1, 17, Мастах 12, 13/1, Славянская 11-15, Крестьянская 1-28, Тальникова 1-13/1, Ограрников 14, Восточная 10, Удачная 9-20, Курган 1-26, Кобяйская 6-15, пер. Таежный 6-15, Покровская 15/2, пер. Кадетский 5-10, Новоподгорная 3, 4, 2-я Подгорная 8-25, СОПК Радар, Подгорная 3-29, Дзержинского 1-13, Намский тракт (частично) – работы по заявкам Якутского отделения Энергосбыта, допуск бригады СМО;

13:00-17:00 – Птицевод Хоро (частично), Жатайский тракт 1км (частично), Окружное шоссе 47-82, Сергеляхское шоссе 5км, Мерзлотная 42-43, Красильникова 9/3, 9/8, 9/9 — работы по технологическому присоединению потребителей.

Амгинский район:

10:00-17:00 – с. Алтанцы, Сатагай, Эмиссы – капитальный ремонт ВЛ.

Горный район:

09:00-18:00 – с. Бярия, Кыллай – капитальный ремонт на ВЛ.

Мегино-Кангаласский район:

09:30-16:00 – с. Матта, Тарат, Балыктах, часть с. Тюнгюлю, Дойду – замена опор;

10:00-17:00 — с. Суола-Мельжехси, Хоробут, Бырама, Нахара, Телиги, Даркылах, Табага, Суола-Морук, Бютейдях, Елечей, Сымах – капитальный ремонт линии.

Намский район:

09:00-10:00 – с. Кобяконцы, Арбынцы, Фрунзе – неотложные работы по ремонту ВЛ;

09:00-16:00 – с. Модутцы, Хатырык, Маймага, Тюбятцы, северная часть с. Бетюнцы — работы по технологическому присоединению потребителей квартала;

09:00-18:00 – с. 2 Хомустах – капитальный ремонт на ВЛ;

15:00-16:00 — с. Кобяконцы, Арбынцы, Фрунзе – неотложные работы по ремонту ВЛ.

Томпонский район:

10:00-12:00 — п. Хандыга частично ул. П-Алексеева, Строда, Молодежная, Магаданская – техобслуживание ТП;

14:00-16:00 — п. Хандыга ул. Северная, Советская, Победы – техобслуживание ТП.

Усть-Алданский район:

09:30-16:00 — с. Сырдах, Арылах, Бейдинэ, Окоемовка, Ус-Кюель, Балаганнах, Тумул, Ары-Тит, Соттинцы, Хоногор, Саслыкан – кратковременное ограничение электроэнергии во время оперативных переключений на ПС по 15-30 минут.

 

Ленский район:

09:00–13:00; 15:00-19:00 – п. Витим (микрорайон Геолог) – ремонтные работы на ВЛ.

08:30–19:00 — п. Северная Нюя, Чамча, Орто-Нахара – ремонтные работы на ПС.

Олекминский район:

11:00–17:00 — с. Олекминское – проверка РЗА оборудования ПС.

В графике возможны изменения.

Напоминаем, что согласно п. 31(6) раздела II постановления Российской Федерации от 27 декабря 2004 года №861 потребитель электрической энергии обязан обеспечить поддержание автономного резервного источника питания, необходимость установки которого определена в процессе технологического присоединения, в состоянии готовностик его использованию при возникновении внерегламентных отключений, введении аварийных ограничений режима потребления электрической энергии (мощности) или использовании противоаварийной автоматики.

Сетевые организации не несут ответственности за последствия, возникшие вследствие неисполнения потребителем услуг требований настоящего пункта и повлекшие за собой повреждение оборудования, угрозу жизни и здоровью людей, экологической безопасности и (или) безопасности государства, значительный материальный ущерб, необратимые (недопустимые) нарушения непрерывных технологических процессов производства.

Источник: Пресс-служба Центральных электрических сетей ПАО «Якутскэнерго».
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