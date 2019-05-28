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28 мая 2019, 18:00
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График плановых работ энергетиков на 29 мая

Временные ограничения электроснабжения 29 мая в г. Якутске и ряде районов будут проводиться по следующему графику:

г. Якутск: 

09:00-12:00 – Три Сосны 65-120, Базовый пер., Хатынг-Юряхское шоссе 9-9/7, Борисовка 3-й квартал, Вилюйский тракт 4-6 км – работы в охранной зоне энергообъекта;

09:00-12:00 – Лермонтова 121-178/1, Якова Потапова 27/1 – ремонт выключателя нагрузки;

09:00-12:00 – Охотников 10-30, Бабушкина 9-11/2, Тэкки Одулока 51-53/1, Мицкевича 15-49/7 – работы по технологическому присоединению потребителей;

в период с 09:00 до 17:00 предстоит кратковременное частичное ограничение по адресам: Лермонтова 93-117, Сергеляхская 10-12/1, Ойунского 36-39/2, п. Пригородный (частично) – работы по заявкам Якутского отделения Энергосбыта;

09:30-14:00 – Маганский тракт 6-9 км – допуск строительно-монтажной бригады к работам в охранной зоне энергообъекта;

09:30-16:00 – Сергеляхское шоссе 6-8 км, ДСК «Сайлык», Алаас-1, СОТ «Культура» – пасынковка опоры;

13:30-17:00 – Автодорожная 2-6/1, Дежнева 34-65, Покровский тракт 7 км, КИЗ «Батагайский» – работы по технологическому присоединению потребителей;

14:00-15:00 – Борисовка 1-й квартал корп. 1-25, Сергеляхское шоссе 12-13 км – трассировка КЛ.

Ленский район:

08:30-23:00 – объекты предприятия «Стройтрансгаз» в с. Мурья, с. Южная Нюя, с. Батамай, с. Мурья, с. Беченча (есть РИП) – замена опоры ВЛ;

14:30-18:00 – г. Ленск (пер. 1-й Нюйский, ул. Ленских событий, Водников, Ломоносова, Чапаева, Полярная, Строительная, Ярославская, частично ул. Набережная) – проверка оборудования;

10:00-14:00 – п. Пеледуй (поликлиника) – ремонт опор ВЛ;

09:00-17:30 – п. Пеледуй (жилфонд по ул. Юбилейная, полиция) — замена опор, установка опор, перетяжка провода, подключение абонентов.

Нюрбинский район:

15:00-18:00 – г. Нюрба (Кузакова, Партизанская, Бушкова, пер. Бушкова, Комсомольская 85-101, Мегежекского, Коммунальщиков, часть ул. Октябрьской, мкр-н Маслозавод) – замена опоры ВЛ.

Олёкминский район:

14:30-17:30 – с. Кяччи, с. 1-я Абага, с. Центральная Абага, с. Холго, с. Бердинка – капитальный ремонт ВЛ.

Усть-Алданский район:

09:00-17:00 – с. Тит-Ары – расчистка просеки.

В графике возможны изменения.

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Источник: Пресс-служба Центральных электрических сетей www.yakutskenergo.ru
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