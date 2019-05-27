График плановых работ энергетиков на 28 мая

Для обеспечения потребителей Республики Саха (Якутия) качественной и бесперебойной электроэнергией специалисты Центральных и Западных электрических сетей ежедневно ведут работы по подключению новых абонентов к электрическим сетям и последовательные ремонтные работы на объектах электросетевого хозяйства, которые невозможны без введений плановых временных ограничений электроснабжения.

Для удобства наших потребителей основная часть ремонтных работ проводится в дневное время рабочих будней, когда существенно снижено потребление электроэнергии.

Временные ограничения электроснабжения 28 мая в г. Якутске и ряде районов будут проводиться по следующему графику:

г. Якутск:

09:00-12:00 – Хатынг-Юряхское шоссе (Сибирская), Хатынг-Юряхское шоссе 7 км – работы по технологическому присоединению потребителей;

09:00-12:00 – Рыдзинского 20/2-24/5, Автодорожная 1-15, Красильникова 1-21 – работы в охранной зоне энергообъекта;

09:00-17:00 – Автодорожная 2-6/1 – допуск строительно-монтажной бригады к работам в охранной зоне энергообъекта;

в период с 09:00 до 17:00 предстоит кратковременное частичное ограничение по адресам: Новокарьерная 1-7/1, 2-й Сайсарский пер. 1-19, Кулачикова-Элляя пер. 12-20, Билибина 12-27/2, 36/1-48/6, Парковая 19-48, Подгорная 1-27, Мархинская 12/3-18/2, Студенческий пер. 2-8, Марха мкр-н (частично) – работы по заявкам Якутского отделения Энергосбыта;

09:30-16:00 – Покровский тракт 10-14 км – допуск строительно-монтажной бригады к работам в охранной зоне энергообъекта;

13:30-17:00 – СОТ «Этна», Покровский тракт 8 км – работы по технологическому присоединению потребителей.

Ленский район:

09:30-10:30, 17:00-18:00 – г. Ленск (нефтебаза, кислородная станция, объекты ЛПТЭС, причал II транзита, цементные склады, база РНГ, дачные участки) – демонтаж опор, замена опор ВЛ.

Мегино-Кангаласский район:

15:00-18:00 – с. Майя (Мансурова, Васильева, Пятилетки, Северная. Урасалахская, 60 лет ЯАССР, Молодежная), с. Беке, с. Петровка, с. Ломтука, с. Хатылыма – ремонт энергооборудования.

Мирнинский район:

14:00-15:00 – п. Айхал (мкр-н Дорожный – ДОУ № 41, ул. Дорожников, Иванова, 60 лет СССР, Красных зорь, 50 лет ЯАССР, магазины, гаражи, КЖТ) – замена изолятора на опоре ВЛ.

Усть-Алданский район:

03:00-09:00 – с. Танда, с. Тит-Ары, с. Бярийе, с. Кылайы, с. Кептени, с. Бетта, с. Усун-Кюель, с. Далы, с. Элясин, с. Дюпся, с. Чериктей, с. Бяди, с. Эселях, с. Стойка, с. Балыктах, с. Дыгдал – работы в охранной зоне энергообъекта.

В графике возможны изменения.