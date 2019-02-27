График плановых работ энергетиков на 28 февраля

Для обеспечения потребителей Республики Саха (Якутия) качественной и бесперебойной электроэнергией специалисты Центральных и Западных электрических сетей ежедневно ведут работы по подключению новых абонентов к электрическим сетям и последовательные ремонтные работы на объектах электросетевого хозяйства, которые невозможны без введений плановых временных ограничений электроснабжения.

Для удобства наших потребителей основная часть ремонтных работ проводится в дневное время рабочих будней, когда существенноснижено потребление электроэнергии. Временные ограничения электроснабжения 28февраляв г. Якутске и ряде районов будут проводиться по следующему графику:

г. Якутск:

09:00-11:00 – Бестужева-Марлинского 1/8, Губина 5/2 – работы в охранной зоне энергообъекта;

в период 09:00-17:00 кратковременное частичное ограничение по адресам:1-я Даркылахская 1-40/1, 2-яДаркылахская 3-23, Кржижановского 9а, 13/3, 14-63, Полины Осипенко, 3/2-30, Стояновича пер.2-25, Леваневского 1-26,Ольминского пер. 2,Стояновича 1-24, ВасилияМанчаары 10, ДСПК Тиэргэн, СОТ Зодчий (частично), Хатынг-Юряхское шоссе(Солнечная, Радужная), Барахова 1-23, Кычкина 24, Солдатова 7-36, Золотарёва 2-27/1, Тихонова 10-34, Васильева 2-12, Газомагистральная45-51–работы по заявкам Якутского отделения Энергосбыта;

09:30-14:00 – 1-я Пристанская,2-я Пристанская, 50 лет Советской Армии 80-106 – капитальный ремонт ВЛ.

Кобяйский район:

11:00-16:00 – с. Мастаах, с. Арылаах, с. Багадя–расчистка куржака.

Ленский район:

14:00-18:00 – п. Орто-Нахара – ремонтные работы на ВЛ;

14:30-18:00 – г. Ленск (Хоз. корпус школы №1, станция юннатов, пер. Коммунальный, ул. Свердлова, ул. Аммосова) – ремонтные работы на ВЛ.

Нюрбинский район:

11:00-15:00 – с. Малыкай, Хаты – проверка устройств РЗА;

14:00-17:00 – с. Чаппанда – замена трансформатора на ТП.

Таттинский район:

10:00-16:00 – с.Хара-Алдан – допуск строительно-монтажной бригады к работам в охранной зоне ВЛ;

10:30-14:00 – c.Кыйы – работы в охранной зоне ВЛ.

В графике возможны изменения.

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