График плановых работ энергетиков на 27 февраля

Временные ограничения электроснабжения 27 февраля в г. Якутске и ряде районов будут проводиться по следующему графику: г. Якутск: 09:00-12:00 – СОТ «Планета», СОПК Сэргэ (частично), СОТ «Ситим», СОТ Птицевод (частично), Федора Попова 16/1, 16/2, 16/3, 18/1, 18/2, Дзержинского 36/2, 40/3, 40/4 – работы в охранной зоне энергообъекта; в период 09:00-17:00 кратковременное частичное ограничение по адресам: Герцена 3-44, Портовское кольцо 18-29, Пекарского 39-67, Суворова 2-31, 8 Марта 4, 6, 10-52, Дальняя 15-105, Маганский пер. 9 – работы по заявкам Якутского отделения Энергосбыта; 09:30-14:00 – Лонгинова, Винокурова, Ново-Карьерная, ДСПК Горизонт – пасынковка опоры; 09:30-14:00 – Студенческая, Нагорная, Птицефабрика мкр-н (Лесная), СОТ Птицевод, Студенческая, ЖСК Туймаада, Сергеляхское шоссе 8-10 км, Поселок Геологов мкр-н, Три сосны – допуск строительно-монтажной бригады к работам в охранной зоне ВЛ. Вилюйский район: 10:00-16:00 – с. Кирово – удаление снежно-гололедного образования на ВЛ. Ленский район: 14:00-14:30, 18:00-18:30 – г. Ленск (Заозерная, Толстого, Пушкина, Гагарина, Тургенева, Пионерская, Пролетарская, Мининская Нюйская, Фурманова, Каландарашвили, Мухтуйский мкр-н, д/сад «Чебурашка») – уот линиятыгар өрөмүөн үлэтэ; 14:00-18:00 – п. Орто-Нахара – уот линиятыгар өрөмүөн үлэтэ; 14:00-18:15 – г. Ленск (Чанчик мкр-н, Мархинский мкр-н, лыжная база) – уот линиятыгар өрөмүөн үлэтэ. Намский улус: 11:00-12:00, 16:00-17:00 – с. Намцы (уч. Кеччу, НПК, Ипподром, Газстрой), с. Аппаны, с. Графский Берег, с. Красная деревня, с. Бетюнцы – работы в охранной зоне ВЛ. Нюрбинский район: 09:30-17:00 – с. Чукар – проверка устройств РЗА; 11:00-12:00 – г. Нюрба (Вертолетка мкр-н), с. Антоновка (Бегдьееле мкр-н) – подключение СТП 10/0,4 кВ. В графике возможны изменения. Источник: Пресс-служба Центральных электрических сетей www.yakutskenergo.ru

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