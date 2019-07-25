График плановых работ энергетиков на 26 июля

Для обеспечения потребителей Республики Саха (Якутия) качественной и бесперебойной электроэнергией специалисты Центральных и Западных электрических сетей ежедневно ведут работы по подключению новых абонентов к электрическим сетям и последовательные ремонтные работы на объектах электросетевого хозяйства, которые невозможны без введений плановых временных ограничений электроснабжения.

Для удобства наших потребителей основная часть ремонтных работ проводится в дневное время рабочих будней, когда существенно снижено потребление электроэнергии. Временные ограничения электроснабжения 26 июля в г. Якутске и ряде районов будут проводиться по следующему графику:

г. Якутск:

09:00-12:00 –Сергеляхское шоссе 6 км 1-11, 7 км 20/5, 40, Мерзлотная 38/7-38/9 – работы по технологическому присоединению потребителей;

09:00-15:00 — ул. Короленко 6, Орджоникидзе 20, Курашова 30 — допуск бригады СМО;

09:30-16:00 – ул. Таежная 2-15, Луговая15/1, 17, Мастах 12, 13/1, Славянская 11-15, Крестьянская 1-28, Тальникова 1-13/1, Ограрников 14, Восточная 10, Удачная 9-20, Курган 1-26, Кобяйская 6-15, пер.Таежный 6-15, Покровская 15/2, пер.Кадет 5-10, Новоподгорная 3, 4, 2-я Подгорная 8-25, СОПК Радар, Подгорная 3-29, Дзержинского 1-13 – допуск бригады СМО;

в период с 09:00 до 17:00 предстоит кратковременное частичное ограничение по адресам: Покровский тракт 7 км, Автодорожная 55/3, Дзержинского 43/2, 43/3, Строителей 7-13, Чиряева 5, Ломоносова 53-57 – работы по заявкам Якутского отделения Энергосбыта;

13:00-17:00 – ул.8-е Марта 63, 82, Намский тракт 13 км СОТ Снежок (частично), СОТ Уруйэчээн (частично), Сергеляхское шоссе СОТ Березка (частично), Птицевод — работы по технологическому присоединению потребителей.

Горный район:

10:00-10:40 — c. Бердигестях МСО, Алынах, Бойня, Сергелях, Старый порт, Больница – демонтаж спуска к КТП.

Мегино-Кангаласский район:

08:30-17:00 – с. Техтюр, Томтор – плановая проверка оборудования

Намский район:

09:00-12:00 – село Намцы, Искра, Тастах, Салбанцы, Аппаны, Графский берег, Красная деревня, Бетюнцы, Модутцы, Хатырык и Тюбятцы – плановое техобслуживание оборудования;

10:00-16:00 – с. Намцы: ул.К.Винокурова, Ч.Винокурова, часть ул.И.Винокурова, часть ул.Ст.Платонова и Администрация села Намцы.

Таттинский район:

09:00-19:00 — Севернвя часть с. Ытык-Кюель, Микрорайоны «Куула», «Дачи» уч. Ворошилов – капитальные ремонт ВЛ.

Верхневилюйский район:

22:00-04:00 — ремонтные работы на ВЛ-110кВ «Нюрба-Верхневилюйск».

Вилюйский район:

10:00-18:00 — с. Эбэ (Жемкон) – ремонтные работы на ВЛ.

Ленский район:

09:00–13:00; 15:00-19:00 – п. Витим (микрорайон Геолог) – ремонтные работы на ВЛ.

09:30–12:30 — г. Ленск мкр. «Разведчик», мкр. «Светлый»: ул. Белинского, Калинина, Кирова, Островского, Петровского – ремонтные работы на ВЛ.

14:30–18:00 — г. Ленск микрорайон Северный, промышленная зона – подключение КТП.

Нюрбинский район:

00:00-05:00 — г. Нюрба ул. Титова, Строительная, Барановского, Ленина 53-69, Советская 125-137, 122-128, Ворошилова 22-52, 58-65, с. Антоновка ул. Набережная, Первомайская, Тыалыкинская, Партизанская, пер. Партизанская, ул. Теленкова 2-12, 1-9, Зеленая, Вилюйская, Октябрьская, Аммосова, Кирова, Иванова, Чусовского, Школьная, Горького 22-64,23-59, Захарова, 9-й Пятилетки, Огородная, Копылова, Наумова, мкр. Нефтебаза – ремонтные работы на ВЛ.

10:00-12:00 — г. Нюрба мкр. Западный, производственная база ИП Ноговицин – ремонтные работы на ПС.

Олекминский район:

14:30-17:30 — часть г. Олеминска от городского парка до п. Нефтебаза: ул. К. Миллера, Меллиораторов, часть Набережная, часть К. Абагинского, Автотранспортников, Сосновая, Еловая, Геологов, Новая, пер. Строительный, пер. Энергетиков, пер. Бекетова, пер. Загородный, местность Селиваново (ДИПИ), городская свалка, п. Нефтебаза – ремонтные работы на ПС и ВЛ.

В графике возможны изменения.

Напоминаем, что согласно п. 31(6) раздела II постановления Российской Федерации от 27 декабря 2004 года №861 потребитель электрической энергии обязан обеспечить поддержание автономного резервного источника питания, необходимость установки которого определена в процессе технологического присоединения, в состоянии готовностик его использованию при возникновении внерегламентных отключений, введении аварийных ограничений режима потребления электрической энергии (мощности) или использовании противоаварийной автоматики.

Сетевые организации не несут ответственности за последствия, возникшие вследствие неисполнения потребителем услуг требований настоящего пункта и повлекшие за собой повреждение оборудования, угрозу жизни и здоровью людей, экологической безопасности и (или) безопасности государства, значительный материальный ущерб, необратимые (недопустимые) нарушения непрерывных технологических процессов производства.