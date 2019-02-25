График плановых работ энергетиков на 26 февраля

Для обеспечения потребителей Республики Саха (Якутия) качественной и бесперебойной электроэнергией специалисты Центральных и Западных электрических сетей ежедневно ведут работы по подключению новых абонентов к электрическим сетям и последовательные ремонтные работы на объектах электросетевого хозяйства, которые невозможны без введений плановых временных ограничений электроснабжения.

Для удобства наших потребителей основная часть ремонтных работ проводится в дневное время рабочих будней, когда существенноснижено потребление электроэнергии. Временные ограничения электроснабжения 26февраляв г. Якутске и ряде районов будут проводиться по следующему графику:

г. Якутск:

09:00-12:00 – Сосновая 6а, 12, 20, Бекетова 13-28, Макаренко 10, Советская 5, 6/2, Авиаторов 14-18, 30, 34, 48,Автострада 50 лет Октября 2/1-2/4,4,4/1,6-20/1,22-28, 27/1, 78 – работы по технологическому присоединению потребителей;

09:00-12:00 – Гимеинская 21-40, Лонгинова 38-59/2, Кеши Алексеева 9-13 – ремонт силового трансформатора;

09:00-17:00 – Усть-Мархинка, Огородников, СОТ Прибрежный, 50 лет Советской Армии 45в-120/7 – работы в охранной зоне энергообъекта;

в период 09:00-17:00 кратковременное частичное ограничение по адресам:Неустроева, Чернышевского 94/1,94/3,94, 94/5, 94/6, 37, 82/2, 114, 114/1, 114/2, 114/4, 114/8, 114/9, 116, 116/1, 116/2, 116/8, 118а, Заводская (частично) – работы по заявкам Якутского отделения Энергосбыта;

09:30-10:00 – Птицефабрика мкр-н, Студенческая, СОТ Ытык-Кюель, СОТ Птицевод (частично) – работы в охранной зоне ВЛ;

14:00-16:00 – Челюскина 2/1, Рихарда Зорге 17/1, 17/2, Речников 2, Бабушкина 8/1, 8/2, 8/4, 8/5 – демонтаж КЛ;

14:30-15:00 – Покровский тракт 10 км – подключение и проверка телеуправления.

Вилюйский район:

10:00-16:00 – с. Кыргыдай — удаление снежно-гололедного образования на ВЛ;

12:00-15:00 – с. Тасагар — удаление снежно-гололедного образования на ВЛ.

Намский улус:

11:00-12:00, 16:00-17:00 – с.Хомустах 2-й – работы в охранной зоне ВЛ.

Нюрбинский район:

10:00-15:00 – с. Егольжа – проверка устройств РЗА на ПС.

В графике возможны изменения.

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