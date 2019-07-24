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График плановых работ энергетиков на 25 июля

Для обеспечения потребителей Республики Саха (Якутия) качественной и бесперебойной электроэнергией специалисты Центральных и Западных электрических сетей ежедневно ведут работы по подключению новых абонентов к электрическим сетям и последовательные ремонтные работы на объектах электросетевого хозяйства, которые невозможны без введений плановых временных ограничений электроснабжения.

Для удобства наших потребителей основная часть ремонтных работ проводится в дневное время рабочих будней, когда существенно снижено потребление электроэнергии. Временные ограничения электроснабжения 25 июля в г. Якутске и ряде районов будут проводиться по следующему графику:

г. Якутск:

09:00-12:00 – ул. Билибина 33/10, 43/6А, Борисовка-1 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 25/1, Орджоникидзе 49 ввод №1, Просторы тундры 50/7, Берёзовая речка 2/4, 6/1, Хайа-Анна 18, КИЗ Батагайский 6, Старопокровский 2/5, 10/1, 10/2, П. Алексеева 70 – работы по технологическому присоединению потребителей;

09:30-14:00 — ул. Можайского 14, 16, 18, 20, 20/1, 20/2, 27/1, 27/2, 27/7, Жуковского 1, 3, 5 — допуск бригады СМО;

в период с 09:00 до 17:00 предстоит кратковременное частичное ограничение по адресам: ул. Ф. Кона 4, 6А, 9, 30, 36/1А, 39, 55, Котенко 18а, 18/1, 18/3, 20, 20/1, 21, 22, 33, 41, 53, 55 Асямова 1, 13, 17, 19, 23, 25, 27, 29, Ногина 6, 7, 9, 10/а, 14, 19, 23, 33, Барахова 1, 5, 19-23, Кычкина 24, Солдатова 7, 9, 17, 36, Золотарёва 2, 7, 21, 25, 27/1, Тихонова 10, 14-34, Васильева 2, 5, 7, 7/2а, 8, 12, Газомагистральная 45, 47, 51, Зеленая Балка 11, 18, Хатян-Юрях район Металлобазы, СОТ Заря, Озерная 24, 25, Вилюйский тракт 15 км СОТ «Энергетик»  – работы по заявкам Якутского отделения Энергосбыта;

13:00-17:00 – ул Мохсоголохская 20, 24, Улуу 12, 19, Сырдахская 2/2, 16/2, пер. Связистов 1, 1а, 1/1, 6, 7/1, 9/1, пер. Саас 1/2, Намский тракт 1 км, Автострада 50 лет Октября 1/14, 1/18, 1/18А, 1/20, 1/22, 1/23, 1/23а, Автострада 50 лет Октября 1/17а, 1/19, 1/21, Озерная 24, 25, К. Валюжанич 2, 3, 6, 7, 8, 10, 12, Октябрьская 18/1, Дружбы Народов 1/2а, 10, 11/1, Хатын-Юряхское шоссе ДСК Труд 29Д, Просторы тундры 123, Таежная 21/5, 32, 38/1, 40/1, 47, 49 — работы по технологическому присоединению потребителей.

Мегино-Кангаласский район:

08:30-17:00 – часть с. Техтюр, Томтор – плановая проверка оборудования;

09:30-17:00 – с. Рассолода – плановый ремонт оборудования.

Намский район:

10:00-12:00 – с. Искра, Намцы (участок Нэлэгэр, Больница, АБЗ, КСК, ул. Пушкина, Ржевская, Монастырева, Потапова) – технический осмотр;

10:00-15:00 – с. Тастах. Салбанцы – внеплановая работа на ВЛ;

10:00-16:00 – с. Фрунзе ул. Д. Потапова, Ядрихинского – техобслуживание;

11:00-16:00 – южная сторона с. Тюбятцы ул. Центральная (почта, библиотека, сот. станция Билайн);

14:30-16:00 — с. Намцы ул. Аммосова, Ленина, Советская, Таллан-Бурэ, комп. Винокурова, Ч. Винокурова, И. Винокурова, С. Платонова, Кондинского, 30 лет Победы, Северная, Полярная, Колхозная, квартал Север, Юбилейная, Эверстова, Манчаары, Молодежная, Мымах. ЖКХ, администрация села, прокуратура, поликлиника, Ростелеком, Россельхозбанк, казначейство, налоговая, столовая, Ленагаз, нарсуд, почта, автовокзал, кинотеатр, сотовая станция Мегафон – технический осмотр;

23:00-24:00 – с. Намцы, Искра, Тастах, Салбанцы, Аппаны, Графский берег, Красная Деревня, Бетюнцы, Модутцы, Хатырык, Маймага, Тюбятцы – оперативные переключения.

 

Вилюйский район:

10:00-18:00 — с. Эбэ (Жемкон) – ремонтные работы на ВЛ.

22:00-04:00 — Вилюйский район; с. Тербэс, Угулятцы, 1-Кулятцы, 2-Кулятцы, Сосновка, Тосу, Староватово, Балагачча, Кирово, Кыргыдай, Чернышевск, Екунду, Бетюнг, Хампа, Тасагар, Жемкон, Борогон, Тыымпы, Сыдыбыл, Кеданда — ремонтные работы на ВЛ.

Кобяйский район:

22:00-04:00 — с. Мукучу, Арыылаах, Багадя, Мастаах – ремонтные работы на ВЛ.

 

Ленский район:

09:00-13:00; 15:00-19:00 – п. Витим (микрорайон Геолог) – ремонтные работы на ВЛ.

08:30-18:00 — г. Ленск (Речпорт (причал 2-го транзита), цементный склад, Юпитер, ДОЛ «Алмаз» Нефтебаза, АЗС Нефтебазы № 48, АЗС «Декор», ООО «Стройтрансгаз», дачи) – ремонтные работы на ВЛ.

22:00–06:00 – г. Ленск (пер. 1-й Нюйский, ул. Ленских Событий, Водникова, Ломоносова, Полярная, Строительная, Ярославского, часть ул. Чапаева) – ремонтные работы на ВЛ.

09:30-18:00 — г. Ленск (ул. Крайняя, ул. Объездная) – ремонтные работы на ВЛ.

Нюрбинский район:

10:00-12:00 — г. Нюрба (ул. К. Ноговицына, Амакинская, Донского, Овчинникова, мкр. Молодежный, мкр. Вертолетная, пер. Мегежекского, ул. Комсомольская (87б, 87в)), с. Антоновка (ул. Николаева (13-23, 14-34), ул. 50 лет Победы, Сосновая, Ипподромная, Пушкина) – подключение КТП.

00:00-05:00 —  г. Нюрба (ул. Титова, Строительная, Барановского, Ленина (53-69), Советская (125-137, 122-128), Ворошилова (58-65)), с. Антоновка (ул. Набережная, Первомайская, Тыалыкинская, Партизанская, пер. Партизанская, ул. Теленкова (2-12, 1-9), Зеленая, Вилюйская, Октябрьская, Аммосова, Кирова, Иванова, Чусовского, Школьная, Горького (22-64,23-59), Захарова, ул. 9-й Пятилетки, Ворошилова (22-52,23-51), Огородная, Копылова, Наумова, мкр. Нефтебаза) – ремонтные работы на ВЛ.

Мирнинский район:

14:30-17:00 — г. Мирный (теплопункт ЦТП «ЗЭС», пр. Ленинградский д. 5, 5а,5 г, 5д, 7, 7/1, 7/2, 7а, 7б) – ремонтные работы на КЛ.

В графике возможны изменения.

Напоминаем, что согласно п. 31(6) раздела II постановления Российской Федерации от 27 декабря 2004 года №861 потребитель электрической энергии обязан обеспечить поддержание автономного резервного источника питания, необходимость установки которого определена в процессе технологического присоединения, в состоянии готовностик его использованию при возникновении внерегламентных отключений, введении аварийных ограничений режима потребления электрической энергии (мощности) или использовании противоаварийной автоматики.

Сетевые организации не несут ответственности за последствия, возникшие вследствие неисполнения потребителем услуг требований настоящего пункта и повлекшие за собой повреждение оборудования, угрозу жизни и здоровью людей, экологической безопасности и (или) безопасности государства, значительный материальный ущерб, необратимые (недопустимые) нарушения непрерывных технологических процессов производства.

Источник: Пресс-служба Центральных электрических сетей ПАО «Якутскэнерго».
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