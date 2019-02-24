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Якутия
24 февраля 2019, 20:06
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График плановых работ энергетиков на 25 февраля

Для обеспечения потребителей Республики Саха (Якутия) качественной и бесперебойной электроэнергией специалисты Центральных и Западных электрических сетей ежедневно ведут работы по подключению новых абонентов к электрическим сетям и последовательные ремонтные работы на объектах электросетевого хозяйства, которые невозможны без введений плановых временных ограничений электроснабжения.

Для удобства наших потребителей основная часть ремонтных работ проводится в дневное время рабочих будней, когда существенно снижено потребление электроэнергии. Временные ограничения электроснабжения 25 февраля в г. Якутске и ряде районов будут проводиться по следующему графику:

г. Якутск:

09:30-10:00 – Сергеляхское шоссе 7-10 км – проверка и подключение телеуправления;

09:30-14:00 – Авиаторов 1-80, Озерная 1-13, Автострада 50 лет Октября 1-78, Пристанская 1-я, Пристанская 2-я,  50 лет Советской Армии 80-106 – допуск бригады СМО к строительно-монтажным работам;

09:30-14:00 – Есенина 1-19, Якова Петерса 1-11, Большая Марха мкр-н, Маганский тракт 2 км – работы в охранной зоне ВЛ;

09:30-16:00 (кратковременные ограничения) – Покровский тракт 10 км, р-н Речевой школы, Сергеляхское шоссе 7-11 км, Птицефабрика мкр-н – проверка и подключение телеуправления;

10:30-11:00 – район Речевой школы, Покровский тракт 10 км (частично) – проверка и подключение телеуправления;

14:00-14:30 – СОТ Ытык-Кюель – проверка и подключение телеуправления;

14:00-17:00 – Вилюйский тракт 3-4 км – допуск бригады СМО к строительно-монтажным работам.

Мирнинский район:

12:00-16:00 – с. Хорула – проверка средств релейной защиты.

В графике возможны изменения.

При копировании материалов ссылка на www.yakutskenergo.ru обязательна.

Напоминаем, что согласно п. 31(6) раздела II постановления Российской Федерации от 27 декабря 2004 года №861 потребитель электрической энергии обязан обеспечить поддержание автономного резервного источника питания, необходимость установки которого определена в процессе технологического присоединения, в состоянии готовности к его использованию при возникновении внерегламентных отключений, введении аварийных ограничений режима потребления электрической энергии (мощности) или использовании противоаварийной автоматики.

Сетевые организации не несут ответственности за последствия, возникшие вследствие неисполнения потребителем услуг требований настоящего пункта и повлекшие за собой повреждение оборудования, угрозу жизни и здоровью людей, экологической безопасности и (или) безопасности государства, значительный материальный ущерб, необратимые (недопустимые) нарушения непрерывных технологических процессов производства.

 

Источник: Пресс-служба Центральных электрических сетей
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