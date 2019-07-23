График плановых работ энергетиков на 24 июля

Для обеспечения потребителей Республики Саха (Якутия) качественной и бесперебойной электроэнергией специалисты Центральных и Западных электрических сетей ежедневно ведут работы по подключению новых абонентов к электрическим сетям и последовательные ремонтные работы на объектах электросетевого хозяйства, которые невозможны без введений плановых временных ограничений электроснабжения.

Для удобства наших потребителей основная часть ремонтных работ проводится в дневное время рабочих будней, когда существенно снижено потребление электроэнергии. Временные ограничения электроснабжения 24 июля в г. Якутске и ряде районов будут проводиться по следующему графику:

г. Якутск:

09:00-12:00 – ул. Лонгинова 21-53/1, Чайковского 30/3-32/7, н/карьерная 6-10/1, СОТ Жигули, Маганский тракт 2 км Спутник-2, Борисовка-1 8-21 – работы по технологическому присоединению потребителей;

10:00-14:00 — Старый Покровский тракт, Покровский тракт 7-9 км — подключение СТП;

в период с 09:00 до 17:00 предстоит кратковременное частичное ограничение по адресам: ул. Челюскина 6а-53/8, 50 лет Советской Армии 9-21г, Кржижановского 3-13/3, 1-Даркылахская 1-40/1, 2-Даркылахская 3-23, Притузова 26-53, Вилюйский тракт 3 км 57/3-61/1, Сосновая 26-59, Софронова 41 — 90/1, Чехова 68-81 – работы по заявкам Якутского отделения Энергосбыта;

13:00-17:00 – пер. Базовый 23/8-29/6, Автострада 50 лет Октября 1/14-1/23а, Суворова 2-31, 8 марта 10-54, Коммунаров 17-23, Дальняя 42-77, Лермонтова 21-23/4, Дзержинского 15-19 — работы по технологическому присоединению потребителей.

Горный район:

09:00-17:00 – с. Бердигестях ул. Ленина, Гагарина, Строда, Коврова, Данилова, Р. Андреевой, Октябрьская – демонтаж опор;

13:00-17:00 — c. Бердигестях мкр ПМК, ДРСУ, Заречная – замена оборудования.

Мегино-Кангаласский район:

08:30-17:00 – часть с. Техтюр ул. Техтюрская, Винокурова, Лесная – плановая проверка оборудования.

Намский район:

10:00-16:00 – с. Тюбятцы ул. Набережная, Охлопкова – технический осмотр.

Вилюйский район:

10:00-18:00 — с. Эбэ (Жемкон) – ремонтные работы на ВЛ.

Ленский район:

09:00-13:00; 15:00-19:00 – п. Витим (микрорайон Геолог) – ремонтные работы на ВЛ.

08:30-18:00 — г. Ленск (Речпорт (причал 2-го транзита), цементный склад, Юпитер, ДОЛ «Алмаз» Нефтебаза, АЗС Нефтебазы № 48, АЗС «Декор», ООО «Стройтрансгаз», дачи) – ремонтные работы на ВЛ.

11:00-18:00 – п. Беченча (ул. Советская, ул. Курумская, ул. Набережная, ул. Совхозная) – ремонтные работы на ВЛ.

22:00–06:00 – г. Ленск (пер. 1-й Нюйский, ул. Ленских Событий, Водникова, Ломоносова, Полярная, Строительная, Ярославского, часть ул. Чапаева) – ремонтные работы на ВЛ.

Нюрбинский район:

10:00-18:00 – кратковременные отключения на время оперативных переключений: г. Нюрба (мкр. Убоян, мкр. Западный, кв. Энергетик (нечетная сторона)), с. Нюрбачан, с. Сюльцы – ремонтные работы на ВЛ.

10:00-18:00 – г. Нюрба (кв. Энергетик (нечетная сторона), ул. Комсомольская (100-108), ул. Кузакова (57-71), ул. Ст. Васильева (123,127)) – ремонтные работы на ВЛ.

00:00-05:00 – с. Антоновка (ул. Набережная, Крахмальная, мкр. Нефтебаза) – ремонтные работы на ВЛ.

Олекминский район:

14:30-17:30 – г. Олекминск (часть ул. Набережная, часть ул. Бабкина, пер. Набережный, часть ул. Бровина, ул. Гагарина, ул. Логовая, пер. Жилина, часть ул. Спасская, часть ул. Озерная, часть ул. Строда, ул. Ломоносова, часть ул. Кульбертинова, часть ул.30лет ЯАССР, часть ул. Кудрина Абагинского, часть ул. Калинина, часть ул. Юбилеиная, ул. Каландарашвили, пер. Солнечный, часть ул. Пушкина, Почта, Сахателеком) – ремонтные работы на ВЛ.

В графике возможны изменения.

Напоминаем, что согласно п. 31(6) раздела II постановления Российской Федерации от 27 декабря 2004 года №861 потребитель электрической энергии обязан обеспечить поддержание автономного резервного источника питания, необходимость установки которого определена в процессе технологического присоединения, в состоянии готовностик его использованию при возникновении внерегламентных отключений, введении аварийных ограничений режима потребления электрической энергии (мощности) или использовании противоаварийной автоматики.

Сетевые организации не несут ответственности за последствия, возникшие вследствие неисполнения потребителем услуг требований настоящего пункта и повлекшие за собой повреждение оборудования, угрозу жизни и здоровью людей, экологической безопасности и (или) безопасности государства, значительный материальный ущерб, необратимые (недопустимые) нарушения непрерывных технологических процессов производства.