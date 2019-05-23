График плановых работ энергетиков на 23 мая

Центральные электрические сети уведомляют о том, что 23 мая в Амгинском улусе предстоит перенос плановых ремонтных работ на объектах электросетевого хозяйства по следующему графику:

Амгинский район:

15:00-17:00 – с. Сатагай, с. Алтанцы, с. Эмиссы – работы в охранной зоне энергообъекта.

В городе Якутске, Ленском, Мегино-Кангаласском, Намском, Нюрбинском и Сунтарском районах плановые работы будут проводиться в соответствии с графиком.

В графике возможны изменения.

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Напоминаем, что согласно п. 31(6) раздела II постановления Российской Федерации от 27 декабря 2004 года №861 потребитель электрической энергии обязан обеспечить поддержание автономного резервного источника питания, необходимость установки которого определена в процессе технологического присоединения, в состоянии готовности к его использованию при возникновении внерегламентных отключений, введении аварийных ограничений режима потребления электрической энергии (мощности) или использовании противоаварийной автоматики.

Сетевые организации не несут ответственности за последствия, возникшие вследствие неисполнения потребителем услуг требований настоящего пункта и повлекшие за собой повреждение оборудования, угрозу жизни и здоровью людей, экологической безопасности и (или) безопасности государства, значительный материальный ущерб, необратимые (недопустимые) нарушения непрерывных технологических процессов производства.