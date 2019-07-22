График плановых работ энергетиков на 23 июля

Для обеспечения потребителей Республики Саха (Якутия) качественной и бесперебойной электроэнергией специалисты Центральных и Западных электрических сетей ежедневно ведут работы по подключению новых абонентов к электрическим сетям и последовательные ремонтные работы на объектах электросетевого хозяйства, которые невозможны без введений плановых временных ограничений электроснабжения.

Для удобства наших потребителей основная часть ремонтных работ проводится в дневное время рабочих будней, когда существенно снижено потребление электроэнергии. Временные ограничения электроснабжения 23 июля в г. Якутске и ряде районов будут проводиться по следующему графику:

г. Якутск:

09:00-12:00 – ул. Орджоникидзе 47, 49, Хатян-Юрях СОТ Чайка, Просторы тундры 50/7, СОНТ Огонек, кооператив «Сырдах», Покровский тракт 7, 9 км 1, 9/1А, 41, Гризодубова 43/6, пер. Милый 9, Курнатовского 28, 68/2, 84/1, 86/3, 96/2, 98/4, 98/7, 100/3, Калашникова, Пилотов, СОТ «Искра» 58, 58/1, 64/1, 84, Чернышевского 107-122, Автодорожная 5-25/3 – работы по технологическому присоединению потребителей;

09:30-15:00 — ул. Б.Марлинского 33/2, 42, 54, 56, В. Манчаары 32, 35, 43, 49/1 — монтаж СИП;

10:00-13:00 — ул. Автодорожная 19-38/45, И.Арбиты 7-33, Транспортная 5-27, Автомобилистов 9-31, Кушнарева 6-19, 20-61, Сосновая 6-19, Луговая 4-73, Сергеляхское поле ГД2, Н2, Кольцевая 2-87, Лесная 2-5, проезд Незабудка 11, Сергеляхское шоссе 4 км, Красильникова 2-2/25, 5/2, 9-9/5, 11/1-11/3, пер.Зодчий 3-8, пер. Ямской 15-22, пер.Дружный 2-18, пер.Хоринский 1-37, 51, пер. Озерный 1-37 — ревизия вводного РЛНД на КТП;

в период с 09:00 до 17:00 предстоит кратковременное частичное ограничение по адресам: ул. Бабушкиа 8/1, 8/2, 8/4, 8/5, 9Д, 10/1 Р. Зорге 17/1, 17/2, Речников 2, Винокурова 44, 47/1, 49, 51, 55/1, 63, 63/1, 65, 75/1, 78, 79, 79/1, 81, 79/3А, Ильменская 46-52, 55, 64, 72, 72/1, 74, 76, 82, 86, 92/2, 94, Макаренко 1, пер. Академический 2-й 4, Челюскина 7, 39/6; 39/7, Б. Марлинского 33/2, 42, 54, 56, В. Манчаары 32, 35 – работы по заявкам Якутского отделения Энергосбыта;

13:00-17:00 – ул. Кэскил 22/2, Сергеляхское шоссе 5 км 7/11, 9/9, 11/11, Новосайсарская 4, 5, 5/2А, 6/1, 11/1, 13, Билибина 19/18Б, 19/23, 19/25, 19/26, 21/21А, Суворова 2, 5, 7, 8, 13, 16, 19, 21, 22/1,24,26,26/1, 27, 28, 31, 8 Марта 10, 15, 26, 27, 28, 29, 37, 38, 41, 44, 48, 51, 52, 54, Рыдзинского 1а, пер. Маганский 9, Селяхское поле ряд Е-2, Е-3, Л-4, Л-10, М-13, СОТ Озерный 31, А-34/1, А-37, Автомобилистов 6/2, 7/4, 7/5, 11, 11/2, 12/5, 17, Автодорожная 8, 8/8, 36/А, 38/22, 38/24, Красильникова 7/2, 9, 9/2, 9/3, 9/4, 9/5, 9/10, 11 — работы по технологическому присоединению потребителей, переключение фаз;

15:30-17:00 — Чернышевского 107-122, Автодорожная 5-25/3 — заделка установленного раздела после окончания работ СМО.

Горный район:

09:00-18:00 – с. Бердигестях ул. Яковлева, Данилова, Андреева – монтаж СИП.

Мегино-Кангаласский район:

08:30-17:00 – часть с. Техтюр ул. Техтюрская, Винокурова, Лесная – плановая проверка оборудования.

Вилюйский район:

10:00-18:00 — с. Эбэ (Жемкон) – ремонтные работы на ВЛ.

00:00-06:00 — с. Тылгыны, 1-Кулятцы, 2-Кулятцы, Угулятцы – ремонтные работы на ВЛ.

Ленский район:

В ночь с 22 июля на 23 июля:

22:00–06:00 – г. Ленск (пер. 1-й Нюйский, ул. Ленских Событий, Водникова, Ломоносова, Полярная, Строительная, Ярославского, часть ул. Чапаева) – ремонтные работы на ВЛ.

09:00–13:00; 15:00-19:00 – п. Витим (микрорайоны Геолог, Тех. участок, Аэропорт частично, ул. Набережная, Декабристов, Строителей, Нефтяников, Энтузиастов) – ремонтные работы на ВЛ.

09:30–10:30; 17:30-18:00 – г. Ленск (ул. Заозерная, Толстого, Пушкина, Гагарина, Тургенева, Пионерская, Пролетарская, Мининская, Нюйская, Фурманова, Каландарашвили, мкр. Чанчик, мкр. Мухтуйский, мкр. Мархинский, д/сад «Чебурашка») – на время оперативных переключений на ВЛ.

09:30–18:00 – г. Ленск (мкр. Чанчик, мкр. Мархинский, вертолетная площадка, аэропорт) – ремонтные работы на ВЛ.

22:00–06:00 – г. Ленск (пер. 1-й Нюйский, ул. Ленских Событий, Водникова, Ломоносова, Полярная, Строительная, Ярославского, часть ул. Чапаева) – ремонтные работы на ВЛ.

Нюрбинский район:

10:00-18:00 – г. Нюрба (мкр. Убоян, мкр. Западный, кв. Энергетик (нечетная сторона)), с. Нюрбачан, с. Сюльцы – ремонтные работы на ВЛ.

Олекминский район:

14:30-17:30 – г. Олекминск (часть ул. Набережная, часть ул. Бабкина, пер. Набережный, часть ул. Бровина, ул. Гагарина, ул. Логовая, пер. Жилина, часть ул. Спасская, часть ул. Озерная, часть ул. Строда, ул. Ломоносова, часть ул. Кульбертинова, часть ул.30лет ЯАССР, часть ул. Кудрина Абагинского, часть ул. Калинина, часть ул. Юбилеиная, ул. Каландарашвили, пер. Солнечный, часть ул. Пушкина, Почта, Сахателеком) – ремонтные работы на ВЛ.

14:30-17:30 – с. Юнкюр, Улахан-Мунгку, Куранда, Олекминское, Кяччи, с. 1-Абага, Центральная Абага, Холго, Берденка, 2-Нерюктяйнск, 1-Нерюктяинск, Таас-Анна, Бирюк, Кыллах – ремонтные работы на ВЛ.

14:30-15:00 – с. Заречный, Троицк, Солянка, Балаганнах, с.Хоринцы, местность Кресты, производственная база Нефтебазы, часть города Олекминска от городского Парка до п. Нефтебаза (пер. Загородный, ул. Карла Миллера, Сосновая, пер. Автотранспортников, пер. Приленский, часть ул. Набережная, ул. Меллиораторов, ул. Бекетова, пер. Строительный, ул. Новая, ул. Еловая, местность Селиваново, гор. Свалка, п. Нефтебаза.) – кратковременное ограничение на время оперативных переключений.

В графике возможны изменения.

Напоминаем, что согласно п. 31(6) раздела II постановления Российской Федерации от 27 декабря 2004 года №861 потребитель электрической энергии обязан обеспечить поддержание автономного резервного источника питания, необходимость установки которого определена в процессе технологического присоединения, в состоянии готовностик его использованию при возникновении внерегламентных отключений, введении аварийных ограничений режима потребления электрической энергии (мощности) или использовании противоаварийной автоматики.

Сетевые организации не несут ответственности за последствия, возникшие вследствие неисполнения потребителем услуг требований настоящего пункта и повлекшие за собой повреждение оборудования, угрозу жизни и здоровью людей, экологической безопасности и (или) безопасности государства, значительный материальный ущерб, необратимые (недопустимые) нарушения непрерывных технологических процессов производства.