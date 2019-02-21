График плановых работ энергетиков на 22 февраля

Временные ограничения электроснабжения 22 февраля в г. Якутске и ряде районов будут проводиться по следующему графику: г. Якутск: 09:00-12:00 – Петра-Алексеева 83/17-85/1, Феликса Кона 1-7, Стадухина 81 – ремонт силового трансформатора; 09:00-12:00 – Ямской пер. 15/1-17/1, Лонгинова 46/2-82/7, Ново-Сайсарская 4-30/6 – работы по технологическому присоединению потребителей; 09:00-12:00 – Сергеляхское шоссе 7 км – допуск бригады СМО к работам в охранной зоне ВЛ; в период 09:00-17:00 кратковременное частичное ограничение по адресам: Гастелло 1-20, Чернышевского 26-44, Ярославского 36-59, Чайковского 73-103, Лонгинова 20-25, Парковая 1-16, Клары Цеткин 40-50, Ленская 18, Хатынг-Юряхское шоссе 7 км – работы по заявкам Якутского отделения Энергосбыта; 09:30-14:00 – Винокурова 21-48, Академический пер. 11-20, Ильменская 1-34, Лонгинова 19-82/7, Ново-Карьерная 20-29, Ново-Сайсарская 1-88, Окружная дорога 1-12, Билибина 13-21/21 – монтаж СИП; 09:30-14:00 – Вилюйский пер. 1-28, ул. Лермонтова 70-80/3, Вилюйский тр-т 3,4 км, Бекетова 26-87, Винокурова 67-97, Макаренко 1-7, Сосновая 26-68, Притузова 29-53, Билибина 12-27/2 – работы в охранной зоне ВЛ; 14:00-16:00 – Борисовка 1-й квартал 54-61, Сергеляхское шоссе 13 км 8-16 – работы в охранной зоне энергообъекта; 14:00-17:00 – Янская 1-5/2, пер. Тихий 1-4 – работы по технологическому присоединению потребителей; 14:00-17:00 – Петра-Алексеева 83/17-85/1, Феликса Кона 1-7, Стадухина 81 – ремонт силового трансформатора. Усть-Алданский улус: 10:00-17:00 – с. Тулуна, с. Борогонцы (жилой квартал) – оперативные переключения по 15-20 мин; 10:00-17:00 – с. Хомустах – расчистка куржака. В графике возможны изменения. Источник: Пресс-служба Центральных электрических сетей www.yakutskenergo.ru

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