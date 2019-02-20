График плановых работ энергетиков на 21 февраля

Временные ограничения электроснабжения 21 февраля в г. Якутске и ряде районов будут проводиться по следующему графику:
г. Якутск:
09:00-12:00 – Марха мкр-н (Кобяйская, Славянская, Аграрников, Крестьянская, Тепличная, Хону, Восточная), Бабушкина 1-9, 50 лет Советской Армии 25/3-27 – работы по технологическому присоединению потребителей;
09:00-12:00 – Автодорожная 40-44/1 – ремонт силового трансформатора;
в период 09:00-17:00 кратковременное частичное ограничение по адресам: Лонгинова 82-112, Наука квартал 15-56, Билибина 13-43/4, Луговая 82-112, Ильменская 46-94, Винокурова 44-75/1 – работы по заявкам Якутского отделения Энергосбыта;
13:30-17:00 – Вилюйский тракт 5 км – работы по технологическому присоединению потребителей;
14:00-17:00 – Птицефабрика 1-12 – ремонт силового трансформатора.
Ленский район:
09:30-18:30 – с. Южная Нюя, Батамай, Мурья, Беченча, объекты Стройтрансгаз – ремонтные работы на ВЛ;
09:30-17:30 — г. Ленск (Спутник мкр-н, Береговая 1-35) – ремонтные работы на ВЛ.
Мегино-Кангаласский улус:
10:00-15:00 – с. Ломтука, с. Хатылыма – расчистка куржака;
10:00-15:00 –с. Петровка, с. Майя (Мансурова, Васильева, Пятилетки, АЗС «Туймада-Нефть», отделе полиции) – оперативные переключения (по 20 минут).
Олекминский район:
13:00-16:30 – с. Солянка – ремонтные работы на ВЛ.
Усть-Алданский улус:
10:00-17:00 – с. Далы, с. Элесин, с. Дюпся (частично) – оперативные переключения (по 20 минут);
10:00-17:00 – с. Беттэ – расчистка куржака.
В графике возможны изменения.