График плановых работ энергетиков на 20 июня

Временные ограничения электроснабжения 20 июня в г. Якутске и ряде районов будут проводиться по следующему графику:
г. Якутск:
09:00-12:00 –ул. О Кошевого (Марха), 1 База 5-66, пер. Энергетиков 2А, Хабарова 1-5, пр. Ленина 5/2, Ярославского 2, 4, Чернышевского 21, Связистов 1-9/1, Березовая Роща 5, 6/1Сырдахская 2/2 -16, Янская, Бурнашова 2-6, С. Данилова 1-9, 32-36, Маганский тракт 6км, СОТы «Атлант», «Эрэл», «Хатын», «Чаранг», «Магистраль», «Глобус» – работы по технологическому присоединению потребителей;
в период с 09:00 до 17:00 предстоит кратковременное частичное ограничение по адресам: ул Кольцевая 117, Притузова 39-53, Вилюйский тракт 3км 61/1 – работы по заявкам Якутского отделения Энергосбыта;
13:00-17:00 – ул Тихая, Аграрников (Марха) – замена опоры;
14:00-16:00 – Крупская 100/а, 110/2, 112/3, 114/4 – ремонт трансформатора.
Намский район:
10:00-14:00 – с. Искра, Тастах, Салбан – работы на ВЛ;
09:00-11:00 – с. Никольцы – плановые работы на ВЛ;
11:00-14:00 – с. Аппаны — плановые работы на ВЛ;
14:00-17:00 – с. Модутцы ул. Аммосова, Мира, Молодежная, Петрова, Е. Дьяконовой — плановые работы на ВЛ.
Томпонский район:
14:00-17:00 – часть с. Кескил – установка опор и перетяжка провода.
Усть-Алданский район:
15:00-17:00 — с. Ары-Тит, Музей «Дружба» — плановые работы по техобслуживанию.
Вилюйский район:
22:00-06:00 – г. Вилюйск (Центральный микрорайон) – работы на ВЛ.
Мирнинский район:
11:00-17:00 — с. Тас-Юрях (администрация, больница, жилой сектор по ул. Степана Попова частично, ул. Иевлева частично, пер. Березовый) — замена щитовых приборов.
Ленский район:
09:00-11:00 — г. Ленск (База ЗЭС, Металлобаза, пилорама, АЗС-70, микрорайон Северный) – высоковольтные испытания ВВ-6 кВ.
Олекминский район:
12:00-18:00 – часть г.Олекминск, ремонтные работы на ТП№42 Телецентр, Л-2 «Рудник» до ЛР-4
В графике возможны изменения.