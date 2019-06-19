График плановых работ энергетиков на 20 июня

Временные ограничения электроснабжения 20 июня в г. Якутске и ряде районов будут проводиться по следующему графику: г. Якутск: 09:00-12:00 –ул. О Кошевого (Марха), 1 База 5-66, пер. Энергетиков 2А, Хабарова 1-5, пр. Ленина 5/2, Ярославского 2, 4, Чернышевского 21, Связистов 1-9/1, Березовая Роща 5, 6/1Сырдахская 2/2 -16, Янская, Бурнашова 2-6, С. Данилова 1-9, 32-36, Маганский тракт 6км, СОТы «Атлант», «Эрэл», «Хатын», «Чаранг», «Магистраль», «Глобус» – работы по технологическому присоединению потребителей; в период с 09:00 до 17:00 предстоит кратковременное частичное ограничение по адресам: ул Кольцевая 117, Притузова 39-53, Вилюйский тракт 3км 61/1 – работы по заявкам Якутского отделения Энергосбыта; 13:00-17:00 – ул Тихая, Аграрников (Марха) – замена опоры; 14:00-16:00 – Крупская 100/а, 110/2, 112/3, 114/4 – ремонт трансформатора. Намский район: 10:00-14:00 – с. Искра, Тастах, Салбан – работы на ВЛ; 09:00-11:00 – с. Никольцы – плановые работы на ВЛ; 11:00-14:00 – с. Аппаны — плановые работы на ВЛ; 14:00-17:00 – с. Модутцы ул. Аммосова, Мира, Молодежная, Петрова, Е. Дьяконовой — плановые работы на ВЛ. Томпонский район: 14:00-17:00 – часть с. Кескил – установка опор и перетяжка провода. Усть-Алданский район: 15:00-17:00 — с. Ары-Тит, Музей «Дружба» — плановые работы по техобслуживанию. Вилюйский район: 22:00-06:00 – г. Вилюйск (Центральный микрорайон) – работы на ВЛ. Мирнинский район: 11:00-17:00 — с. Тас-Юрях (администрация, больница, жилой сектор по ул. Степана Попова частично, ул. Иевлева частично, пер. Березовый) — замена щитовых приборов. Ленский район: 09:00-11:00 — г. Ленск (База ЗЭС, Металлобаза, пилорама, АЗС-70, микрорайон Северный) – высоковольтные испытания ВВ-6 кВ. Олекминский район: 12:00-18:00 – часть г.Олекминск, ремонтные работы на ТП№42 Телецентр, Л-2 «Рудник» до ЛР-4 В графике возможны изменения. Источник: Пресс-служба Центральных электрических сетей www.yakutskenergo.ru

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