График плановых работ энергетиков на 20 февраля

Временные ограничения электроснабжения 20 февраля в г. Якутске и ряде районов будут проводиться по следующему графику: г. Якутск: в период с 09:00 до 17:00 кратковременное частичное ограничение по адресам: Три сосны 50/2-54/3, Чехова 22-52, Маяковского 14-24, Бекетова 27-87, Винокурова 79, Ново-Карьерная 1-7/1, Кулачикова-Элляя 12-20, Сайсарский 2-й пер. 1-19, Якова Петерса 2, Заводская 5-19 – работы по заявкам Якутского отделения Энергосбыта; 13:30-17:00 – Покровский тракт 7 км 1/11-1/19 – работы по технологическому присоединению потребителей; 14:00-17:00 – Птицефабрика мкр-н, Энергетиков квартал 25-33, Жорницкого 17-56, Песчаная 1-88, Дальняя 52-83, 8 Марта 10-86, Герцена 1-44, Портовское кольцо 18-31, Пекарского 39-111, Якутская 2/8, Строителей 15-39, Халтурина 37-67/4, Коммунаров1-40, Маганский пер. 1-31, Клары Цеткин 4-4/3, Рыдзинского 1-6, Суворова 1-31 – работы в охранной зоне энергообъектов. Мегино-Кангаласский улус: 10:00-15:00 – с. Беке, с. Майя (60 лет ЯАССР, Северная, Новая, Молодежная, Урасалаахская, квартал Мамыкан) – пасынковка опор; 10:00-10:20, 15:00-15:20 – с. Майя (Мамыкан, Бадайы, Маслозавод, улицы Лесная, пер. Парковый, Линейная, 60 лет ЯАССР, Нагорная) – оперативные переключения. Мирнинский район: 09:00-10:00, 17:00-18:00 – г. Мирный (Индустриальная, Фрунзе, Первомайская, Заводской пер.) – ремонтнеы работы на ВЛ; 09:00-18:00 – г. Мирный (дачи в районе ТЗБ) – ремонтные работы на ВЛ. В графике возможны изменения. Источник: Пресс-служба Центральных электрических сетей, www.yakutskenergo.ru

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