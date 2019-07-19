График плановых работ энергетиков на 20-22 июля

Временные ограничения электроснабжения 20-22 июля в г. Якутске и ряде районов будут проводиться по следующему графику:

20 июля

Вилюйский район:

10:00-18:00 — с. Эбэ (Жемкон) – ремонтные работы на ВЛ.

Ленский район:

22:00-06:00 – г. Ленск (ул. Ленских Событий, Водников, Ленина) – установка опор на ВЛ-6 кВ.

9:00–13:00, 15:00-19:00 – п. Витим (микрорайоны Геолог, Тех. участок, Аэропорт частично, ул. Набережная, Декабристов, Строителей, Нефтяников, Энтузиастов) – ремонтные работы на ВЛ.

Мирнинский район:

09:00-12:00 – п. Айхал (ул. Бойко, д.1; ул. Юбилейная, д.11; ул. Юбилейная, д.12; магазины: «Люкс», «Дионис», «Премьер», «Цветы», «Стиль», «Магнит», «Каприз», «Силуэт», «Копейка», «Стерх», «Северное сияние», «Книги», «Престиж», «Зефир», «Островок», продукты «Айхал», Аптека «Авицена») – ремонтные работы на КТП.

21 июля

Вилюйский район:

10:00-18:00 — с. Эбэ (Жемкон) – ремонтные работы на ВЛ.

Ленский район:

9:00–13:00, 15:00-19:00 – п. Витим (микрорайоны Геолог, Тех. участок, Аэропорт частично, ул. Набережная, Декабристов, Строителей, Нефтяников, Энтузиастов) – ремонтные работы на ВЛ.

22 июля

г. Якутск:

09:00-12:00 – п. Марха ул. К. Валюжанича, Октябрьская 18/1, СОТ Лесовик, п. Маган ул. Дарс, Сергеляхское шоссе 10 км 23/20, 121, Бутакова, Север – работы по технологическому присоединению потребителей;

в период с 09:00 до 17:00 предстоит кратковременное частичное ограничение по адресам: Маганский тракт 2 км, Солнечная 2-28, СОТ Василек, В. Манчаары 35-49/1, п. Марха ул Кобяйская, Тепличная, Крестьянская, Я. Потапова 4-11/с дробями, К. Алексеева 13/с дробями, Советской Армии 2-12/с дробями, Кальвица 2-6/с дробями, Челюскина 6- 53/с дробями, Мархинка, Озерная – работы по заявкам Якутского отделения Энергосбыта;

13:00-17:00 – СОТ Быйанг 18Д, Хатын-Юрях пер. Светлый 4/1, ДСК Механизатор, 1 дамба ДСК Север, 1 дамба 6 км Сибирская 108/3, 1 дамба Таежная 60-64, Сибирская 32-46, п. Марха ул. Намская 11-18 – работы по технологическому присоединению потребителей, переключение фаз.

Горный район:

09:00-17:00 – с. Бердигестях ул. Данилова, Яковлева, Мира – допуск бригады СМО.

Мегино-Кангаласский район:

09:00-18:00 – с. Дойду – плановые работы на ВЛ.

Вилюйский район:

10:00-18:00 — с. Эбэ (Жемкон) – ремонтные работы на ВЛ.

Ленский район:

9:00–13:00, 15:00-19:00 – п. Витим (микрорайоны Геолог, Тех. участок, Аэропорт частично, ул. Набережная, Декабристов, Строителей, Нефтяников, Энтузиастов) – ремонтные работы на ВЛ.

Олекминский район:

11:00-17:00 – с. Солянка – ремонтные работы на ПС.

Нюрбинский район:

10:00-18:00 – кратковременные отключения на время оперативных переключений: г. Нюрба (мкр. Убоян, мкр. Западный, кв. Энергетик (нечетная сторона)), с. Нюрбачан, с. Сюльцы – ремонтные работы на ВЛ.

В графике возможны изменения.

Напоминаем, что согласно п. 31(6) раздела II постановления Российской Федерации от 27 декабря 2004 года №861 потребитель электрической энергии обязан обеспечить поддержание автономного резервного источника питания, необходимость установки которого определена в процессе технологического присоединения, в состоянии готовностик его использованию при возникновении внерегламентных отключений, введении аварийных ограничений режима потребления электрической энергии (мощности) или использовании противоаварийной автоматики.

Сетевые организации не несут ответственности за последствия, возникшие вследствие неисполнения потребителем услуг требований настоящего пункта и повлекшие за собой повреждение оборудования, угрозу жизни и здоровью людей, экологической безопасности и (или) безопасности государства, значительный материальный ущерб, необратимые (недопустимые) нарушения непрерывных технологических процессов производства.