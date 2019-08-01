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1 августа 2019, 17:13
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График плановых работ энергетиков на 2 августа

Для обеспечения потребителей Республики Саха (Якутия) качественной и бесперебойной электроэнергией специалисты Центральных и Западных электрических сетей ежедневно ведут работы по подключению новых абонентов к электрическим сетям и последовательные ремонтные работы на объектах электросетевого хозяйства, которые невозможны без введений плановых временных ограничений электроснабжения.

Для удобства наших потребителей основная часть ремонтных работ проводится в дневное время рабочих будней, когда существенно снижено потребление электроэнергии. Временные ограничения электроснабжения 2 августабудут проводиться по следующему графику:

г. Якутск:

09:00-12:00 – ул. Авиаторов 2-48, Автострада 50 лет Октября 2-28, 78, ПТФ 95, СОТ Птицевод (частично), Егорова 2-15, Ф. Кона 8-14, пер. Светлый 1-25, пер. Сандал 1-15/3, Очиченко 30/2, 40 – работы по технологическому присоединению потребителей;

09:30-11:00 – Хатын-Юряхское шоссе 6-9 км СОТы Труд, Сапс, Луч, Пламя, Чайка, Хайа Анна, Тундра, Рассвет, Золотинка – допуск бригады СМО;

09:30-15:00 – ул. Чернышевского 86-116/8 — допуск бригады СМО;

в период с 09:00 до 17:00 предстоит кратковременное частичное ограничение по адресам: ул. Тихонова 32-59, Мординова 3-17, Автострада 50 Октября 1/14-1/23, Автодорожная 36-38/22, Автомобилистов 7/4-17, Большая полянка 7-21, Вилюйский пер. (частично), Хатын-Юряхское шоссе 6 км 106/3,106/1, 7 км 122, 116, 128, 144, 140/7, 332, – работы по заявкам Якутского отделения Энергосбыта;

13:00-17:00 – ул. Тоборукова 2/2а, 2/4, Хатын-Юрях СОТы Механизатор (частично), Авиатор, Механизатор, Животновод (частично), ул. Березовая речка (частично), пер. Базовый 63-69, Марха ул. Ярославского 10-87, Лобановка 1а, пер.Стахановский 10, Алданская 8 – работы по технологическому присоединению потребителей;

14:00-16:00 – Сергеляхское шоссе 10 км ДСК Спорт-2 — допуск бригады СМО;

15:00-17:00 — Хатын-Юрях 6-9 км СОТы Труд, Сапс, Луч, Пламя, Чайка, Хайа Анна, Тундра, Рассвет, Золотинка — подключение КТП.

Амгинский район:

10:00-17:00 – с. Алтанцы, Сатагай, Эмиссы – капитальный ремонт ВЛ.

Горный район:

09:00-17:00 – с. Бердигестях  ул. Ленина, Молодежная, Строда, С. Данилова, Сергеляхская), объекты Администрация, Духовность, Архив, Кот. РИК, Реабилитационный центр, Пенсионная, М-н Горный, ТД Уют, М-н Айтал, Кафе Нарыйаана, Типография, М-н Байылыат, ТУСМ, Мегафон.- капитальный ремонт ВЛ.

Мегино-Кангаласский район:

10:00-17:00 — с. Суола-Мельжехси, Хоробут, Бырама, Нахара, Телиги, Даркылах, Табага, Суола-Морук, Бютейдях, Елечей, Сымах – капитальный ремонт линии.

Намский район:

09:00-18:00 – с. 2 Хомустах – капитальный ремонт на ВЛ.

Ленский район:

08:30–09:00 — п. Дорожный, Северная Нюя, Чамча, Орто-Нахара – на время оперативных переключений на ВЛ-110 кВ.

22:00–06:00 – г. Ленск (котельная, Школа №1, д/сад «Чебурашка», Храм, ул. Нюйская, ул. Заозерная, Толстого, Пушкина, Гагарина, Тургенева, Пионерская, Пролетарская, Мининская, Фурманова, Каландарашвили, мкр. Мухтуйский, Чапаева, Мирнинская, Таежная, Первомайская, Урицкого, мкр. Чанчик, мкр. Мархинский, лыжная база) – замена опор и проводов на ВЛ.

Нюрбинский район:

11:00–12:00; 17:00–18:00   — с. Маар – кратковременное ограничение на время оперативных переключений.

11:00–18:00 – телевышка ТВ-38 – ремонтные работы на ВЛ.

15:00–19:00 – г. Нюрба (ул. Титова, Строительная, Барановского, Ленина (53-69), Советская (125-137, 122-128), Ворошилова (58-65)); с. Антоновка (ул. Набережная, Крахмальная, Первомайская, Тыалыкинская, Партизанская, пер. Партизанская, ул. Теленкова (2-12, 1-9), Зеленая, Вилюйская, Октябрьская, Аммосова, Кирова, Иванова, Чусовского, Школьная, Горького (22-64,23-59), Захарова, ул. 9-й Пятилетки, Ворошилова (22-52,23-51), Огородная, Копылова, Наумова, мкр. Нефтебаза) – ремонтные работы на ВЛ.

В графике возможны изменения.

Напоминаем, что согласно п. 31(6) раздела II постановления Российской Федерации от 27 декабря 2004 года №861 потребитель электрической энергии обязан обеспечить поддержание автономного резервного источника питания, необходимость установки которого определена в процессе технологического присоединения, в состоянии готовностик его использованию при возникновении внерегламентных отключений, введении аварийных ограничений режима потребления электрической энергии (мощности) или использовании противоаварийной автоматики.

Сетевые организации не несут ответственности за последствия, возникшие вследствие неисполнения потребителем услуг требований настоящего пункта и повлекшие за собой повреждение оборудования, угрозу жизни и здоровью людей, экологической безопасности и (или) безопасности государства, значительный материальный ущерб, необратимые (недопустимые) нарушения непрерывных технологических процессов производства.

Источник: Пресс-служба Центральных электрических сетей ПАО «Якутскэнерго».
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