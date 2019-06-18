График плановых работ энергетиков на 19 июня

Для обеспечения потребителей Республики Саха (Якутия) качественной и бесперебойной электроэнергией специалисты Центральных и Западных электрических сетей ежедневно ведут работы по подключению новых абонентов к электрическим сетям и последовательные ремонтные работы на объектах электросетевого хозяйства, которые невозможны без введений плановых временных ограничений электроснабжения.

Для удобства наших потребителей основная часть ремонтных работ проводится в дневное время рабочих будней, когда существенно снижено потребление электроэнергии. Временные ограничения электроснабжения 19 июня в г. Якутске и ряде районов будут проводиться по следующему графику:

г. Якутск:

09:00-12:00 –пер.Дружный 2, СОТ Ручеек(частично), Курашова 6, 8, гр.Дет.комбината Дзержинского 32/1,32/2, 36/2, 36/3, 40/4, СОТ Птицевод Хоро(частично), Сергеляхское шоссе 6-7, 10 км(частично), Маганский тракт 2км, 4-7, Спутник-2, ул.Луговая 4-26, Северная 1-14– работы по технологическому присоединению потребителей;

в период с 09:00 до 17:00 предстоит кратковременное частичное ограничение по адресам:ул. Очиченко(частично), ул.Кирсанова 6-23.Авиационная 1, ул.Стояновича, 24,1,11,13, ул.П.Осипенко, 27,7,5 ул.Леваневского,17,5, 9 ул.Леваневского 10,14,18,22, Спутник-2(частично), ул.Словянская 14,10/1, 11; 15 ул.Тальниковая 13/1; 1А ул.Крестьянская 28 ул,Ограрников 14, Горького 98 — – работы по заявкам Якутского отделения Энергосбыта;

10:00-15:00 — М. Марха (частично) — демонтаж аварийной опоры;

13:00-17:00 – Зеленая балка (частично), Борисовка-116-25, Академгородок(частично), Габышева 15-26, Луговая 10-44, Автодорожная 3, И.Крафта (частично) – работы по технологическому присоединению потребителей.

Вилюйский район:

22:00-06:00 – г. Вилюйск (Центральный микрорайон)– работы на ВЛ.

Ленский район:

10:30-12:30 – г. Ленск (металлобаза УМТС, лесхоз, м-н «Самур» по ул. Победы 73Б) – высоковольтные испытания;

14:00-16:00 – г. Ленск (мкр-н «Разведчик») — высоковольтные испытания;

08:30-10:30 – г. Ленск (мкр-н «АЛРОСА»,контейнерная площадка, УК «Диалог») — высоковольтные испытания.

Олекминский район:

14:30-17:30 –г.Олекминск (часть ул.Набережная, часть ул. Бабкина, пер. Набережный, часть ул.Бровина, Поликлиника и Больничный комплекс, ул.Гагарина,ул.Логоая,пер.Жилина, часть ул.Спасская, часть ул.Озерная, часьул.Строда, ул.Ломоносова, часть ул.Кульбертинова,часть ул.30лет ЯАССР, часть ул. Кудрина Абагинского, часть ул. Калинина, часть ул. Юбилейная, ул. Каландарашвили, пер. Солнечный, часть ул. Пушкина) – ремонтные работы на ВЛ.

В графике возможны изменения.