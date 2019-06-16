График плановых работ энергетиков на 17 июня

Временные ограничения электроснабжения 17 июня в Якутске и ряде районов будут проводиться по следующему графику: Якутск: 09:00-12:00 – Транспортная 5-14, Автодорожная 38/12-38/40а, Ямской пер. 5 – распределение нагрузки; 09:00-14:00 – Кржижановского 4-8/9, 4-я Даркылахская 19-27 – ремонт трансформатора; 09:00-15:00 – Чкалова (частично), Строда 29-62, Чепалова 21-21/2, Тимирязева 12/1-22, Дежнева 20а-49 – пасынковка опоры; в период с 09:00 до 17:00 предстоит кратковременное частичное ограничение по адресам: Билибина 19/1– работы по заявкам Якутского отделения Энергосбыта; 09:00-17:00 – Ярославского 24/1, 26, 28, Кирова 11, Ленина 23, Наука кв-л 36-56, Мерзлотная 9/6, Лонгинова 88а-91 – капитальный ремонт энергооборудования; 09:30-16:00 – Экспериментальная, Мелиораторов, Жатайский тракт 1 км, Намский тракт 13 км – допуск строительно-монтажной бригады к работам в охранной зоне; 09:30-16:00 – Лермонтова 152-200, Кеши Алексеева 1-13/5, Шевченко 1-8, Якова Потапова 1-11, Гимеинская 1-40, Лонгинова 53-69, Чайковского 36-46, Мелиораторов ½, Мелиорации 3 – работы в охранной зоне ВЛ; 13:00-17:00 – Автодорожная 38-38/44, Хоринский пер. 1-14, Озерный пер. 3-15 – распределение нагрузки; 14:00-16:00 – СОТ «Тундра» 8, СОТ «Хайа-Анна» 64-88/2, Просторы тундры 40-123, Сибирская 7-108/3, Таежная 32-64, Кедровая 1-82, Георгиевский пер. (частично), Солнечная 8-44/1, СОТ «Сапс», Южная 47, СОТ «Заря» х-юр шоссе 8 км 8б-58, ДСК Механизатор 2-166/2, ДСК Труд 30-38, Хатынг-Юряхское шоссе 6 км 12/1-106/3, Хатынг-Юряхское шоссе 7 км 52/19-168/3, Хатынг-Юряхское шоссе 9 км 15/1-50д, Центральная 19-48 – работы по заявкам Якутского отделения Энергосбыта. Амгинский улус: 09:00-19:00 – с. Бетюнь – монтаж СИП. Вилюйский улус: 22:00-06:00 – г. Вилюйск (Центральный микрорайон) – работы на ВЛ. Ленский район: 14:30-18:00 – г. Ленск (ЦД «Спектр», ЦДНТ, СОШ №4, объекты ГПКиО) – установка автоматического выключателя; 08:30-18:00 – г. Ленск (ЦД «Спектр») – монтаж СИП. Мирнинский район: 14:30-18:00 – г. Мирный (Солдатова 12, магазины «Катунь», «Саванд», здание Межрайонной ИФНС России №1 по РС(Я), кафе «Travelers Coffee» по ул. Солдатова, стоматологический кабинет «32 карата», служба доставки «Панда») – ревизия РС-0,4 кВ; 11:00-17:00 – с. Тас-Юрях (котельная, жилой сектор по ул. Степана Попова частично, ул. Иевлева частично) – замена щитовых приборов. В графике возможны изменения. Источник: Пресс-служба Центральных электрических сетей ПАО «Якутскэнерго».

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