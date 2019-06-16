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16 июня 2019, 21:58
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График плановых работ энергетиков на 17 июня

Временные ограничения электроснабжения 17 июня в Якутске и ряде районов будут проводиться по следующему графику:  

Якутск:

09:00-12:00 – Транспортная 5-14, Автодорожная 38/12-38/40а, Ямской пер. 5 – распределение нагрузки;

09:00-14:00 – Кржижановского 4-8/9, 4-я Даркылахская 19-27 – ремонт трансформатора;

09:00-15:00 – Чкалова (частично), Строда 29-62, Чепалова 21-21/2, Тимирязева 12/1-22, Дежнева 20а-49 – пасынковка опоры;

в период с 09:00 до 17:00 предстоит кратковременное частичное ограничение по адресам: Билибина 19/1– работы по заявкам Якутского отделения Энергосбыта;

09:00-17:00 – Ярославского 24/1, 26, 28, Кирова 11, Ленина 23, Наука кв-л 36-56, Мерзлотная 9/6, Лонгинова 88а-91 – капитальный ремонт энергооборудования;

09:30-16:00 – Экспериментальная, Мелиораторов, Жатайский тракт 1 км, Намский тракт 13 км – допуск строительно-монтажной бригады к работам в охранной зоне;

09:30-16:00 – Лермонтова 152-200, Кеши Алексеева 1-13/5, Шевченко 1-8, Якова Потапова 1-11, Гимеинская 1-40, Лонгинова 53-69, Чайковского 36-46, Мелиораторов ½, Мелиорации 3 – работы в охранной зоне ВЛ;

13:00-17:00 – Автодорожная 38-38/44, Хоринский пер. 1-14, Озерный пер. 3-15 – распределение нагрузки;

14:00-16:00 – СОТ «Тундра» 8, СОТ «Хайа-Анна» 64-88/2, Просторы тундры 40-123, Сибирская 7-108/3, Таежная 32-64, Кедровая 1-82, Георгиевский пер. (частично), Солнечная 8-44/1, СОТ «Сапс», Южная 47, СОТ «Заря» х-юр шоссе 8 км 8б-58, ДСК Механизатор 2-166/2, ДСК Труд 30-38, Хатынг-Юряхское шоссе 6 км 12/1-106/3, Хатынг-Юряхское шоссе 7 км 52/19-168/3, Хатынг-Юряхское шоссе 9 км 15/1-50д, Центральная 19-48 – работы по заявкам Якутского отделения Энергосбыта.

Амгинский улус:

09:00-19:00 – с. Бетюнь – монтаж СИП.

Вилюйский улус:

22:00-06:00 – г. Вилюйск (Центральный микрорайон) – работы на ВЛ.

Ленский район:

14:30-18:00 – г. Ленск (ЦД «Спектр», ЦДНТ, СОШ №4, объекты ГПКиО) – установка автоматического выключателя;

08:30-18:00 – г. Ленск (ЦД «Спектр») – монтаж СИП.

Мирнинский район:

14:30-18:00 – г. Мирный (Солдатова 12, магазины «Катунь», «Саванд», здание Межрайонной ИФНС России №1 по РС(Я), кафе «Travelers Coffee» по ул. Солдатова, стоматологический кабинет «32 карата», служба доставки «Панда») – ревизия РС-0,4 кВ;

11:00-17:00 – с. Тас-Юрях (котельная, жилой сектор по ул. Степана Попова частично, ул. Иевлева частично) – замена щитовых приборов.

В графике возможны изменения.

Источник: Пресс-служба Центральных электрических сетей ПАО «Якутскэнерго».
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