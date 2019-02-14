График плановых работ энергетиков на 15 февраля

Временные ограничения электроснабжения 15 февраля в г. Якутске и ряде районов будут проводиться по следующему графику:

г. Якутск:

09:00-12:00 – Таежный пер. 1-14, Три сосны 43-65 – работы по технологическому присоединению потребителей;

09:00-12:00 – район Речевой школы – установка виброгасителей;

09:00-12:00 – Сергеляхское шоссе 5-6 км, Мерзлотная 42/7, 42/8 – подключение СИП;

в период 09:00-17:00 кратковременное частичное ограничение по адресам: Федора Попова 7-9, Богдана Чижика 6/1, Хабарова 46-56, Беринга 6-39, Бабушкина 8/1-10/1, Рихарда Зорге 17/1, 17/2, Речников 2, Чернышевского 10-105, Автодорожная 36/9-38/36, Транспортная 10-27/1, Автомобилистов 9/4-19/4, с. Пригородное (Молодежная 1-12, Озерная 1-18) – работы по заявкам Якутского отделения Энергосбыта;

09:30-14:00 – Покровский тракт 10-14 км – допуск бригады СМО к работам в охранной зоне ВЛ.

Вилюйский район:

10:00-12:30 – с. Мукучу, с. Арылах, с. Багадьа, с. Мастах – снятие снежно-гололедного образования на проводах ВЛ;

13:00-17:00 – с. Жемкон – снятие снежно-гололедного образования на проводах ВЛ.

Верхневилюйский район:

13:00-17:00 – с. Быракан – снятие снежно-гололедного образования на проводах ВЛ;

14:00-17:00 – с. Оросу – снятие снежно-гололедного образования на проводах ВЛ.

Ленский район:

09:30-12:30 – г. Ленск (ул. Циолковского, ул. 50 лет ВЛКСМ) – ремонтные работы на ВЛ;

14:30-17:30 – г. Ленск (ул. Водников, Ломоносова, Мичурина) – ремонтные работы на ВЛ.

Мегино-Кангаласский улус:

11:00-16:00 – с. Бырама, с. Нахара, с. Телиги, с. Даркылах – расчистка куржака.

В графике возможны изменения.