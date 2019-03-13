График плановых работ энергетиков на 14 марта

Для обеспечения потребителей Республики Саха (Якутия) качественной и бесперебойной электроэнергией специалисты Центральных и Западных электрических сетей ежедневно ведут работы по подключению новых абонентов к электрическим сетям и последовательные ремонтные работы на объектах электросетевого хозяйства, которые невозможны без введений плановых временных ограничений электроснабжения.

Для удобства наших потребителей основная часть ремонтных работ проводится в дневное время рабочих будней, когда существенноснижено потребление электроэнергии. Временные ограничения электроснабжения 14 мартав г. Якутске и ряде районов будут проводиться по следующему графику:

г. Якутск:

09:00-10:30 – Песчаная 1/8-94 (четная сторона), Строителей 2, Дальняя 42-77 – проверка измерительных комплексов;

09:00-12:00 – 1-3 Набережная – пасынковка опоры;

09:00-12:00 – Дзержинского 58/1-68, Авиационная 2-8/2, Кирсанова 1/2-19/6 – допуск бригады СМО к работам в охранной зоне энергообъекта;

09:00-14:00 – Сергеляхская 1-14, Ойунского 31-41 – работы на территории охранной зоны энергообъекта;

В период с 09:00 до 17:00 предстоит кратковременное частичное ограничение по адресам: Курнатовского 58-103, Сунтарский пер. 40,Анабарскийпер. 7а,Абыйскийпер.24,Покрышкина104, 110,Покрышкина 1-21, 48-56, СОТ Зодчий-1, СОПК «Пламя», СОТ «Сапс» – работы по заявкам Якутского отделения Энергосбыта;

09:30-14:00 – Покровский тракт 10 км, район Речевой школы – допуск бригады СМО к работам в охранной зоне энергообъекта;

10:00-11:00 – Песчаная 40-80, 82-88, Дальняя 52-83, 8Марта 63-86 – проверка измерительных комплексов;

10:30-12:00 – Жорницкого 17-58, Энергетиков квартал 25-33 – проверка измерительных комплексов;

13:30-17:00 – Винокурова 21-48,Академический пер. 11-20, Ильменская 1-34, Лонгинова 19-82/7, Ново-Карьерная 20-29, Ново-Сайсарская 1-88, Окружная дорога 12, Билибина 13-21/21 – пасынковка опоры;

14:00-17:00 – Дежнева 34-79, Красноярова 27-58, Тимирязева 24-26, Громова 1-18, Байкалова 36/1, Строда 72-78, Крупской 41, 43/1 – допуск бригады СМО к работам в охранной зоне энергообъекта.

Вилюйский район:

10:00-18:00 – с. Сосновка, с. Староватово, с. Тосу, с. Балагаччы, с. Кирова, с. Сатагай – ремонтные работы на ВЛ.

Верхневилюйский район:

13:00-14:00 – с. Балаганнах – проверка устройств релейной защиты и автоматики;

11:00-12:00 – с. Намцы (кроме мкра-на Булун) – проверка устройств релейной защиты и автоматики;

14:00-15:00 – с. Намцы (мкр-н Булун) – проверка устройств релейной защиты и автоматики;

12:00-13:00 – с. Оросу – проверка устройств релейной защиты и автоматики.

Ленский район:

14:30-15:00, 17:30-18:00 — г. Ленск (мкр-ны Разведчик, Светлый, Юкос, Звёздный за исключением ул. Комарова 1-21, Звёздная 51-63, Космонавтов 42-64, 50 лет ВЛКСМ 47-62) — для отключения и включения разъединителя.

Мегино-Кангаласский улус:

09:00-17:00 – с. Ломтука, Хатылыма – ремонтные работы на ВЛ;

10:00-14:00 – с. Хаптагай (Лесная, Мира, Эляковка мкр-н) – ремонтные работы на ВЛ.

Намский улус:

09:00-18:00 – с. Арбын, с. Кобякон (больница) – допуск бригады СМО к работам в охранной зоне ВЛ;

10:00-15:00 – с. Кобякон (Лесная, Совхозная, Новая, переулок Дьяконова, переулок Парковый) – замена силового трансформатора;

10:00-16:00 – с. Фрунзе – допуск бригады СМО к работам в охранной зоне ВЛ;

В графике возможны изменения.

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Напоминаем, что согласно п. 31(6) раздела II постановления Российской Федерации от 27 декабря 2004 года №861 потребитель электрической энергии обязан обеспечить поддержание автономного резервного источника питания, необходимость установки которого определена в процессе технологического присоединения, в состоянии готовностик его использованию при возникновении внерегламентных отключений, введении аварийных ограничений режима потребления электрической энергии (мощности) или использовании противоаварийной автоматики.

Сетевые организации не несут ответственности за последствия, возникшие вследствие неисполнения потребителем услуг требований настоящего пункта и повлекшие за собой повреждение оборудования, угрозу жизни и здоровью людей, экологической безопасности и (или) безопасности государства, значительный материальный ущерб, необратимые (недопустимые) нарушения непрерывных технологических процессов производства.