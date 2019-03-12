График плановых работ энергетиков на 13 марта

Временные ограничения электроснабжения 13 марта в г. Якутске и ряде районов будут проводиться по следующему графику:

г. Якутск:

09:00-11:00 – Чкалова 31-41, Красноярова 10-17, Байкалова 1-25 Стеклова пер. 1-15/1, Неустроева 42-52/1, Чернышевского 54-56 – ремонт силового трансформатора;

09:00-12:00 – Автодорожная 38/16в-38/35, Усть-Мархинка 1-33, Огородник пер. 1-4, Очиченко 45-45/16а – работы по технологическому присоединению потребителей;

09:00-14:00 – Костюшко-Валюжанич 1-12, Октябрьская 1-18/1, Марха мкр-н, СОТ «Огородник», Можайского 40-80, Лобановка, 1-3 Набережная, Автострада 50 лет Октября – работы в охранной зоне энергообъекта;

В период с 09:00 до 17:00 предстоит кратковременное частичное ограничение по адресам: Крестьянская 3/1а-16/1, Славянская 10/1-15, Крестьянская 1/1а-28, Тальниковая 1-13/1, Кобяйская 15-23, Крестьянская 1а-36, Тепличная 2/2, 5/2, 5/4, Тальниковая 1-17/1, Хону 1-20, Восточная 9, 10, Алымова 1-34, Кирова 1-42, Алымова 1-34, Кирова 1-42, Кирова 29- 92, Северный пер. 1/1, Кирова 29 – 92, Северный пер. 1/1 – работы по заявкам Якутского отделения Энергосбыта;

14:00-17:00 – СОТ Искра, Курнатовского 14-66, Курнатовского пер. 45, Маганский тракт 2-3 км – ремонт силового трансформатора.

Вилюйский район:

10:00-18:00 – с. Кыргыдай, с. Усун, с. Кюбеинде – ремонтные работы на ВЛ.

Ленский район:

14:00-18:00 – с. Орто-Нахара – монтаж СИП-3, перевод питания на новую линию.

Намский район:

10:00-16:00 – с. Фрунзе – допуск бригады СМО к работам в охранной зоне ВЛ.

10:00-17:00 – с. 2-й Хомустах – работы в охранной зоне ВЛ.

Олёкминский район:

14:00-17:00 – г. Олёкминск (Дудкина, Ямская, Интернациональная, Е. Ересько, Ленская, Северная, Звездная) – ремонтные работы на подстанции.

В графике возможны изменения.

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Напоминаем, что согласно п. 31(6) раздела II постановления Российской Федерации от 27 декабря 2004 года №861 потребитель электрической энергии обязан обеспечить поддержание автономного резервного источника питания, необходимость установки которого определена в процессе технологического присоединения, в состоянии готовности к его использованию при возникновении внерегламентных отключений, введении аварийных ограничений режима потребления электрической энергии (мощности) или использовании противоаварийной автоматики.

Сетевые организации не несут ответственности за последствия, возникшие вследствие неисполнения потребителем услуг требований настоящего пункта и повлекшие за собой повреждение оборудования, угрозу жизни и здоровью людей, экологической безопасности и (или) безопасности государства, значительный материальный ущерб, необратимые (недопустимые) нарушения непрерывных технологических процессов производства.