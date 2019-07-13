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График плановых работ энергетиков на 12 июля
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13 июля 2019, 10:23
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График плановых работ энергетиков на 13-14 июля

Временные ограничения электроснабжения 13-14 июля в г. Якутске и ряде районов будут проводиться по следующему графику:

13 июля:

Ленский район:

21:00-06:00 – г. Ленск (пер. 1-й Нюйский, ул. Ленских Событий, Водников, Ломоносова, Чапаева, Полярная, Строительная, Ярославская, Набережная) – установка опор на ВЛ-6 кВ.

Мирнинский район:

09:00-12:00 – п. Айхал (ул. Бойко, д.1; ул. Юбилейная, д.11; ул. Юбилейная, д.12; магазины: «Люкс», «Дионис», «Премьер», «Цветы», «Стиль», «Магнит», «Каприз», «Силуэт», «Копейка», «Стерх», «Северное сияние», «Книги», «Престиж», «Зефир», «Островок», продукты «Айхал», Аптека «Авицена», ДК «Северное сияние», магазин «Ариэль», Пекарня, Торговый центр «Мой», «Алроса-Охрана», «Таёжный Экспресс», ул. Алмазная 3, ул. Юбилейная 13) – ремонтные работы на КТП.

Вилюйский район:

08:00-09:00 – с. Чинекя, Екюндю, Бетюнг, Хампа, Тасагар, Чай, Тыымпы, Жемкон — ремонтные работы на ПС

Кобяйский район:

08:00-09:00 – с. Мукучу, Арылаах, Багадя, Мастах — ремонтные работы на ПС

14 июля:

Намский улус:

23:00-24:00 будут производиться кратковременные ограничения электроснабжения на 15-20 минут – с. Намцы, Тастах, Искра, Салбан, Аппаны, Графский Берег, Красная деревня, Бетюнь, Модут, Хатырык, Маймага, Тюбя – перевод нагрузки на ПС 35/10 кВ «Намская».

Мирнинский район:

09:00-12:00 – п. Айхал (ул. Бойко, д.1; ул. Юбилейная, д.11; ул. Юбилейная, д.12; магазины: «Люкс», «Дионис», «Премьер», «Цветы», «Стиль», «Магнит», «Каприз», «Силуэт», «Копейка», «Стерх», «Северное сияние», «Книги», «Престиж», «Зефир», «Островок», продукты «Айхал», Аптека «Авицена», ДК «Северное сияние», магазин «Ариэль», Пекарня, Торговый центр «Мой», «Алроса-Охрана», «Таёжный Экспресс», ул. Алмазная 3, ул. Юбилейная 13) – ремонтные работы на КТП.

Ленский район:

22:00-06:00 – г. Ленск (ул. Ленских Событий, Водников, Ленина) – установка опор на ВЛ-6 кВ.

В графике возможны изменения.

Напоминаем, что согласно п. 31(6) раздела II постановления Российской Федерации от 27 декабря 2004 года №861 потребитель электрической энергии обязан обеспечить поддержание автономного резервного источника питания, необходимость установки которого определена в процессе технологического присоединения, в состоянии готовностик его использованию при возникновении внерегламентных отключений, введении аварийных ограничений режима потребления электрической энергии (мощности) или использовании противоаварийной автоматики.

Сетевые организации не несут ответственности за последствия, возникшие вследствие неисполнения потребителем услуг требований настоящего пункта и повлекшие за собой повреждение оборудования, угрозу жизни и здоровью людей, экологической безопасности и (или) безопасности государства, значительный материальный ущерб, необратимые (недопустимые) нарушения непрерывных технологических процессов производства.

Источник: Пресс-служба Центральных электрических сетей ПАО «Якутскэнерго»
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