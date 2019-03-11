График плановых работ энергетиков на 12 марта

Для обеспечения потребителей Республики Саха (Якутия) качественной и бесперебойной электроэнергией специалисты Центральных и Западных электрических сетей ежедневно ведут работы по подключению новых абонентов к электрическим сетям и последовательные ремонтные работы на объектах электросетевого хозяйства, которые невозможны без введений плановых временных ограничений электроснабжения.

Для удобства наших потребителей основная часть ремонтных работ проводится в дневное время рабочих будней, когда существенноснижено потребление электроэнергии. Временные ограничения электроснабжения 12 мартав г. Якутске и ряде районов будут проводиться по следующему графику:

г. Якутск:

09:00-12:00 – Чернышевкого 26-48, Крупской 1-29, Чепалова 1-4, Ярославского 36/2-59/1, Строда 1-14 – ремонт силового трансформатора;

09:00-12:00 – Сергеляхское шоссе 5км – пасынковка опоры;

09:00-14:00 – Красноярва 1, Ленина 62 – допуск бригады СМО к работам в охранной зоне энергообъекта;

09:00-17:00 – Вилюйский тракт 13-16 км – ремонт ВЛ;

В период с 09:00 до 17:00 предстоит кратковременное частичное ограничение по адресам:Кольцевая 29/1-39/1, Автодорожная 28-28/14, Германа Титова пер. 2/3, Маяковского.78-89, Лермонтова 146-150/1, Ойунского 14-22, Интернациональная 17-46, Пригородная 4/2, Можайского 47-79, Набережная 80-90, Студенческий пер. 10/1-20, Оленёкская (частично), Абыйская 36, 34, Сунтарская 12 Жиганская 1-33, Момская 15-24, Олега Кошевого 104/1 – работы по заявкам Якутского отделения Энергосбыта;

09:30-14:00 – 1-я Пристанская, 2-я Пристанская, 50 лет Советской Армии 80-106 – работы в охранной зоне ВЛ;

10:00-14:00 – Намский тракт 11-13 км – допуск бригады СМО к работам в охранной зоне ВЛ;

13:00-14:00 – Курнатовского, Пилотов, Дачная, Газовиков, Автострада 50 лет Октября, 1-3 Набережная, Белое Озеро мкр-н (частично), Маганский тракт 2 км, Хатынг-Юряхское шоссе (частично) – работы в охранной зоне энергообъекта;

14:00-17:00 – Сергеляхское шоссе 4 км, Якова Потапова 12-16/1,Маганский тракт 9-10 км – ремонт силового трансформатора.

Верхневилюйский район:

14:00-17:00 – с. Дюллюкю, уч. Хомустах, с. Хоро – проверка устройств релейной защиты и автоматики.

Вилюйский район:

10:00-18:00 – с. Кыргыдай – ремонтные работы на ВЛ.

Ленский район:

09:30-18:00 – г. Ленск (За мир, Фурманова 27, 29) – замена провода на СИП-2, замена вводов жилых домов;

09:30-18:00 – с. Беченча (Пионерская, Мыреева) – замена провода АС на СИП-2;

14:00-18:00 – с. Орто-Нахара – монтаж СИП-3, перевод питания на новую линию.

Намский район:

10:00-16:00 – с. Фрунзе – допуск бригады СМО к работам в охранной зоне ВЛ.

Сунтарский район:

10:00-18:00 — с. Тойбохой, с. Усун-Кюель, с. Аллага, с. Мар-Кюель, с. Жархан, с. Крестях, с. Тенкя, с. Куокуну, с. Вилючан, с. Нахара – ремонтные работы на ВЛ;

12:00-17:00 – с. Хадан, с. Туойдах – ремонтные работы на ВЛ.

Усть-Алданский район:

10:00-11:30 – с. Борогонцы(«Еркен», д/с «Мичил», Мировой Суд, Налоговая инспекция, Центр занятости населения, часть ул. Мигалкина, часть ул. Героя Егорова) – ремонт энергооборудования.

В графике возможны изменения.

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Напоминаем, что согласно п. 31(6) раздела II постановления Российской Федерации от 27 декабря 2004 года №861 потребитель электрической энергии обязан обеспечить поддержание автономного резервного источника питания, необходимость установки которого определена в процессе технологического присоединения, в состоянии готовностик его использованию при возникновении внерегламентных отключений, введении аварийных ограничений режима потребления электрической энергии (мощности) или использовании противоаварийной автоматики.

Сетевые организации не несут ответственности за последствия, возникшие вследствие неисполнения потребителем услуг требований настоящего пункта и повлекшие за собой повреждение оборудования, угрозу жизни и здоровью людей, экологической безопасности и (или) безопасности государства, значительный материальный ущерб, необратимые (недопустимые) нарушения непрерывных технологических процессов производства.