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График плановых работ энергетиков на 12 июля

Для обеспечения потребителей Республики Саха (Якутия) качественной и бесперебойной электроэнергией специалисты Центральных и Западных электрических сетей ежедневно ведут работы по подключению новых абонентов к электрическим сетям и последовательные ремонтные работы на объектах электросетевого хозяйства, которые невозможны без введений плановых временных ограничений электроснабжения.

Для удобства наших потребителей основная часть ремонтных работ проводится в дневное время рабочих будней, когда существенно снижено потребление электроэнергии. Временные ограничения электроснабжения 12 июля в г. Якутске и ряде районов будут проводиться по следующему графику:

г. Якутск:

09:00-12:00 – Покровский тракт 7км, Сергеляхское поле 1-7, Автодорожная 30-40, Транспортная 11-30, Хоринский 1-37, Озерный 3-15, Автомобилист 9-19, Кушнарева 23-33, пер. Ямской. Луговая 1-50, Габышева 13-30, Кольцевая 5-60, Красильникова 9-30, Сергеляхское шоссе 4 км, 10 км, Бутакова (частично) — работы по технологическому присоединению потребителей;

09:30-14:00 – ул. Билибина 14-30, 10-50, Сергеляхское шоссе 12-13 км, Три сосны — допуск бригады СМО;

09:00-15:00 — ул. Челюскина 9-53 — пасынковка опор;

в период с 09:00 до 17:00 предстоит кратковременное частичное ограничение по адресам: ул. Кальвица (частично), Покровский тракт 5 км, Дежнева (частично), Вилюйский переулок (частично), Намцырский тракт 18 км, Хабарова 23, Халтурина 3-7, Лермонтова 26-30, Набережная 10-44, П. Егорова (частично) – работы по заявкам Якутского отделения Энергосбыта;

Мегино-Кангаласский улус:

14:00-17:00 кратковременное отключение электроэнергии по 15-30 минут — с. Матта, Дойду — плановые работы на ВЛ.

Намский улус:

10:00-13:00 — с. Намцы ул. Аммосова, Ленина, Советская, Таллан-Бюрэ, Композитора Винокурова, И. Винокурова, С. Платонова, Кондин-ского, 30 лет Победы, Северная, Полярная, Колхозная, квартал Се-вер, ул. Юбилейная, Эверстова, Манчаары, Молодежная, Мымах (ЖКХ, администрация с. Намцы, прокуратура, поликлиника, Ро-стелеком, Россельхозбанк, казначейство, налоговая, столовая, Ленагаз, нарсуд, почта, автовокзал) — неотложные работы на ВЛ.

Ленский район:

21:00-06:00 – г. Ленск (пер. 1-й Нюйский, ул. Ленских Событий, Водников, Ломоносова, Чапаева, Полярная, Строительная, Ярославская, Набережная) – установка опор на ВЛ-6 кВ.

 

Вилюйский район:

В ночь с 11.07 на12.07 22:00-06:00 — Вилюйск (микрорайон Арболит,ул.Песчаная,Кондакова,Юбилейная,Ойунского,м-Алексеева,Восточная, часть улиц Чапаева, Хомустахская) – ремонтные работы на ВЛ.

Мирнинский район:

09:00-12:00 – п. Айхал (ул. Бойко, д.1; ул. Юбилейная, д.11; ул. Юбилейная, д.12; магазины: «Люкс», «Дионис», «Премьер», «Цветы», «Стиль», «Магнит», «Каприз», «Силуэт», «Копейка», «Стерх», «Северное сияние», «Книги», «Престиж», «Зефир», «Островок», продукты «Айхал», Аптека «Авицена», ДК «Северное сияние», магазин «Ариэль», Пекарня, Торговый центр «Мой», «Алроса-Охрана», «Таёжный Экспресс», ул. Алмазная 3, ул. Юбилейная 13) – ремонтные работы на КТП.

Олекминский район:

14:30-17:30 – г. Олекминск (п.Аэропорт, новостройки правая сторона -Олимпийская, Габышева, Барамыгина, Дорожная,кратковременные ограничения по улицам — ул.Садовая,Светлая, Осенняя, Карьерная,Центральная, Ленская, Северная, Звездная, Пашенная, Рябиновая, Верхняя, пер.Тальниковый) – ремонтные работы на ВЛ.

Нюрбинский район:

10:00-18:00 – г. Нюрба (ул. Советская 1-23, 2-22, ул. Жиркова, пер. Советская, ул. Ленина 1-11, ул. Островского 1-21, 2-18, мкр. Убоян) – ремонтные работы на ВЛ.

В графике возможны изменения.

Напоминаем, что согласно п. 31(6) раздела II постановления Российской Федерации от 27 декабря 2004 года №861 потребитель электрической энергии обязан обеспечить поддержание автономного резервного источника питания, необходимость установки которого определена в процессе технологического присоединения, в состоянии готовностик его использованию при возникновении внерегламентных отключений, введении аварийных ограничений режима потребления электрической энергии (мощности) или использовании противоаварийной автоматики.

Сетевые организации не несут ответственности за последствия, возникшие вследствие неисполнения потребителем услуг требований настоящего пункта и повлекшие за собой повреждение оборудования, угрозу жизни и здоровью людей, экологической безопасности и (или) безопасности государства, значительный материальный ущерб, необратимые (недопустимые) нарушения непрерывных технологических процессов производства.

Источник: Пресс-служба Центральных электрических сетей ПАО «Якутскэнерго».
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